vineri

27 februarie, 2026

Stiri

Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan

De Vladimir Ionescu

27 februarie, 2026

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General în legătură cu neregulile identificate în finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, relatează Digi24.ro.

Sesizarea, semnată de fostul președinte al AEP, Zsombor Vajda, apărut în spațiul public încă de anul trecut, când a și fost înregistrată.

În februarie 2026, AEP a răspuns solicitărilor unor persoane care, la rândul lor, au publicat acest răspuns pe paginile lor de rețelele de socializare.


Din acest răspuns reies informații cunoscute încă de anul trecut, referitor la controlul pe care Autoritatea Electorală Permanentă l-a făcut asupra finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan.

„Ca urmare a apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, conform răspunsului trimis de AEP în 2026. 

Neregulile pe care le-ar fi identificat AEP a găsit trei nereguli majore:

  • Alte probleme cu finanțarea: AEP a invalidat aproape un milion de lei (930.000 lei) din cheltuielile campaniei, refuzând rambursarea lor din cauza donatorilor neidentificați sau materiale neconforme.

  • Donații nedeclarate: Peste 3 milioane de lei (exact 3.263.790 lei, cam 650.000 euro) strânse prin platforma Stripe, care nu au fost raportate la AEP. Ei suspectează că banii au fost folosiți din alte conturi decât cel oficial pentru campania din diaspora.

  • Donații fără acte autentice și cheltuieli ilegale: Inclusiv plăți pentru propagandă, servicii fără documente justificative și cercetări sociologice făcute în afara perioadei de campanie.

(Citește și: Expert Forum / Finanțarea campaniilor electorale 2024 – 2025: amenzi de 1,6 mil. lei, aproape 20 mil. lei confiscate; Călin Georgescu, cea mai mare sancțiune)

****

