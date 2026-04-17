Miniștrii români la Washington: 500 de milioane de dolari de la Banca Mondială pentru infrastructura de transport gaze, obținuți în urma întâlnirii cu ministrul Energiei din administrația Trump

Miniștrii Finanțelor și Energiei din Guvernul României, Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, aflați în vizită la Washington, au avut o întâlnire cu Chris Wright, ministrul Energiei din administrația Trump, în cadrul căreia s-a convenit un acord de finanțare de 500 de milioane de dolari din partea Băncii Mondiale pentru dezvoltarea infrastructurii românești de transport de gaze, potrivit unui anunț al ministrului Bogdan Ivan.

Întâlnirea delegației românești cu ministrul american al Energiei a venit după o întâlnire cu Jarrod Agen, Directorul Consiliului pentru Dominanță Energetică de la Casa Albă, cu care au discutat despre consolidarea cooperării România-Statele Unite în domeniul energetic, având în vedere rolul și poziția țării noastre în proiectul Coridorului Vertical, care aduce gaze naturale americane din Grecia în Europa.



„La Washington, alături de ministrul Energiei din SUA, Chris Wright, am obținut 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii naționale de transport gaze naturale, printr-un acord World Bank Group – Ministerul de Finanţe – Transgaz. Împreună cu colegul meu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, am avut un dialog substanțial la Departamentul Energiei din Statele Unite despre cum transformăm parteneriatul puternic pe care îl avem deja cu Statele Unite în cât mai multe avantaje reale pentru România: investiții, stabilitate și preţuri mai mici la gaze și energie pentru români. Îi mulțumesc omologului meu, Chris Wright, pentru sprijinul concret în dezvoltarea proiectelor energetice din România”, a scris Ivan pe Facebook.

Amintim că o delegație românească extinsă se află zilele acestea la Washington, în SUA, pentru reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Băncii Mondiale și discuții directe cu instituțiile și partenerii din SUA.

Din delegație fac parte ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete și ministrul Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru.

