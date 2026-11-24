Raiffeisen Bank a acordat o finanțare de 120 mil. euro către compania UMB Steel, firma prin care familia Umbrărescu readuce la viață platforma siderurgică de la Oțelu Roșu, conform informațiilor transmise de bancă.

Investiția contribuie la dezvoltarea unei capacități moderne de producție, cu un volum estimat de aproximativ 700.000 de tone de produse din oțel pe an, utilizate în principal în construcții și infrastructură.

Finanțarea structurată și coordonată de Raiffeisen Bank va susține achiziția și instalarea echipamentelor, precum și lucrările necesare dezvoltării noii capacități de producție, ca parte a unui proiect amplu de modernizare a platformei industriale.

„Investiția de la Oțelu Roșu reprezintă un pas important în dezvoltarea unei capacități moderne de producție a oțelului pentru construcții și infrastructură. Sprijinul oferit de Raiffeisen Bank contribuie la implementarea acestui proiect și la integrarea noii tehnologii în platforma industrială existentă.”, a declarat Alexandru Umbrărescu, Asociat al UMB Steel. El este fiul lui Dorinel Umbrărescu, fondatorul grupului.

UMB Steel va avea o linie de turnare și laminare continuă cu o capacitate anuală de aproximativ 700.000 de tone

Elementul central al investiției este o nouă linie de turnare și laminare continuă furnizată de SMS Group. Potrivit producătorului, aceasta va fi prima instalație de acest tip din Europa și va avea o capacitate anuală estimată la aproximativ 700.000 de tone de produse lungi din oțel. Producția va include bare drepte, colaci compactizați și sârmă laminată, utilizate în principal în construcții și în proiecte de infrastructură.

Noua tehnologie permite conectarea directă a procesului de turnare cu cel de laminare. Astfel, oțelul este prelucrat într-un flux continuu, cu mai puține etape intermediare și cu un consum mai redus de resurse. Prin eliminarea etapei clasice de reîncălzire a semifabricatelor cu gaze naturale, tehnologia ar putea contribui la reducerea emisiilor de CO₂ cu până la 30%, potrivit estimărilor furnizorului.

Reprezentanții băncii au transmis că vizează în continuare finanțarea investițiilor industriale, importantă atât pentru creșterea eficienței companiilor, cât și pentru dezvoltarea unor capacități locale competitive și adaptate cerințelor actuale de producție.

Familia Umbrărescu vrea să fie un jucător important în industrie

Familia Umbrărescu a devenit cunoscută după ce Dorinel Umbrărescu a dezvoltat trei dintre cele mai mari companii de construcții de drumuri și autostrăzi: UMB Spedition, Tehnostrade și SA&PE Construct.

În ultimii ani, grupul UMB a început să dezvolte și o divizie industrială, sub umbrela UMB Steel. În perioada 2024-2025, grupul a cumpărat activele combinatului Oțelu Roșu din Caraș-Severin, care era închis din 2012. Acum, combinatul se pregătește să se redeschidă.

Calea ferată dintre Caransebeș și Oțelu Roșu ar urma să intre din nou în funcțiune în 2027, după 15 ani de întrerupere, conform Adevărul.

După Oțelu Roșu, la finalul anului 2025, grupul UMB a ajuns la un acord cu grupul ArcelorMittal pentru a prelua activele uzinei din Hunedoara. Fostul acționar a oprit activitatea în septembrie 2025, atunci când anunța închiderea combinatului. Astăzi, grupul UMB derulează lucrări de ecologizare și de întreținere.

În același timp, grupul UMB este unul dintre investitorii interesați de achiziția combinatului siderurgic Liberty Galați.

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