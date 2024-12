Financial Times: O agenție de PR rusească s-a implicat intens în campania prezidențială din România. În pandemie făcea propagandă anti-vaccin

O rețea rusă de influență activă în Franța și Germania în timpul pandemiei Covid-19 a fost utilizată și în perioada premergătoare alegerilor recent anulate din România, potrivit unor documente consultate de Financial Times.

Compania Adnow este un pilon central în răspândirea propagandei rusești și publicității cu conținut controversat. AdNow, o firmă de publicitate online fondată în 2014 de cetățeni ruși cu sediul central în Moscova și cu o filială la Londra, a fost utilizată într-o campanie de promovare a dezinformării cu privire la vaccinurile occidentale împotriva coronavirusului. În ultimii ani, compania, care s-a mutat acum în Bulgaria, a fost activă în campanii publicitare în România și Bulgaria, arată documentele citate de Financial Times. Acestea au fost dezvăluite pentru prima dată de BG Elves, un grup bulgar de experți în securitate cibernetică și de portalul românesc de investigații Snoop.

„Se joacă cu ingineria socială, încearcă să declanșeze emoții pentru a vă forța să faceți clic pe anunțurile lor înșelătoare”, a declarat Petko Petkov de la BG Elves, care a analizat software-ul AdNow și a concluzionat că acesta utilizează o operațiune de profilare îmbunătățită care colectează informații despre utilizatori care pot fi exploatate în scopuri politice. „Este foarte ușor să fii indus în eroare. Scopul final este să vă ceară datele personale.”

„La începutul acestei luni, autoritățile române au anulat alegerile prezidențiale din țară din cauza unui presupus amestec rusesc în beneficiul unui candidat pro-Putin, Călin Georgescu, care câștigase primul tur de scrutin. Influențatorii de pe rețelele de socializare care l-au promovat pe Georgescu au fost interogați, iar unul dintre sponsorii lor este anchetat pentru spălare de bani și finanțare ilegală a campaniei“, notează jurnaliștii Financial Times.

Comisia Europeană a lansat, de asemenea, o anchetă privind rolul TikTok în ascensiunea inexplicabilă a lui Georgescu până pe locul nouă pe platformă în zilele dinaintea alegerilor. TikTok a negat orice infracțiune. Georgescu a negat că ar avea vreo legătură cu Rusia sau cu cineva legat de campania pe rețelele sociale în favoarea sa.

Legăturile AdNow cu Rusia

Documentele arată că, în ciuda mai multor schimbări de proprietate, AdNow are legături cu cercurile pro-ruse de extremă dreapta din România și a jucat un rol semnificativ în pregătirea terenului pentru mesajele anti-vacciniste, mistice și ultranaționaliste ale lui Georgescu.

AdNow a funcționat ca un agent de publicitate online prin intermediul căruia clienții săi au putut să-i asalteze pe susținătorii lui Georgescu cu reclame care au generat venituri estimate la 2 milioane EUR în ultimii ani, a declarat Victor Ilie de la Snoop. Un astfel de produs promovat prin intermediul AdNow a fost Toxic Off, o pastilă care pretinde că elimină paraziții și toxinele din corpul uman cu o rată de 100% de „îmbunătățire generală a sănătății”.

„AdNow este aici de ani de zile și livrează publicului reclame, dezinformări despre sănătate și escrocherii financiare, ceea ce i-a pregătit pentru o campanie abruptă precum cea de pe TikTok”, a declarat Ilie pentru Financial Times.

Conexiunile AdNow cu Bunelu

Fondatorul și directorul general al AdNow LLC între 2014 și 2018 a fost Iulia Serebryanskaya, absolventă a Universității de Stat din Novosibirsk, care a lucrat în campaniile prezidențiale ale lui Vladimir Putin și Dmitri Medvedev, iar ulterior a fost director de comunicare pentru partidul de guvernământ Rusia Unită. Compania a fost apoi transferată unui alt cetățean rus.

AdNow LLP, o filială londoneză, a fost înregistrată în 2014 și și-a schimbat adresele de mai multe ori înainte de a fi dizolvată în 2023. Aceasta a fost deținută de antreprenorul rus Stanislav Fesenko. Pentru câteva luni în 2018 și 2019 a împărțit aceeași adresă cu o companie care se numea Bunelu Ltd la momentul respectiv. (O companie cu același nume care este înregistrată în prezent la o adresă diferită în Scoția nu are nicio legătură cu aceasta). „Prima societate Bunelu și-a mutat ulterior operațiunile la București sub proprietatea unui om de afaceri legat de ultranaționaliștii români și un vizitator frecvent al ambasadei Rusiei în România, Mihai Rotariu“, notează Financial Times.

Rotariu a operat mai multe companii sub marca United Thracia, o referință istorică la un vechi regat balcanic, care caută să „transforme energiile divine și să exprime creativitatea din ființele umane”, potrivit site-ului său web. După ce Snoop a dezvăluit legăturile lui Rotariu la începutul acestei luni, acesta a fost eliminat de pe site-ul web al United Thracia. Acesta nu a răspuns la solicitările de comentarii.

AdNow și campania anti-vaccinistă

Operațiunea rusă a AdNow a fost, de asemenea, implicată într-o campanie masivă de dezinformare în Franța și Germania în timpul pandemiei Covid pentru a discredita eficacitatea vaccinurilor Pfizer și AstraZeneca, în timp ce Rusia își dezvăluia propriile vaccinuri Sputnik.

Principala operațiune AdNow din Rusia a fost vândută anul trecut și este acum deținută și operată de un georgian pe nume Giorgi Abuladze, care și-a stabilit sediul în orașul bulgar Plovdiv, alături de alte peste 50 de companii pe care le deține.

O analiză a datelor colectate de BG Elves arată că un număr mare de angajați ai AdNow sunt ruși, iar zeci locuiesc în Novosibirsk – locul de naștere al lui Serebryansky – precum și în alte orașe din Rusia. Unii au plecat de când a fost transmisă compania, dar mulți au rămas.

Abuladze și-a fondat companiile într-un interval scurt de timp la începutul acestui an și a angajat sute de cetățeni ruși, potrivit înregistrărilor companiei examinate de FT. Abuladze a negat acuzațiile de promovare a propagandei rusești. El a recunoscut că a cumpărat AdNow de la un cetățean rus, dar a negat că ar fi făcut parte dintr-o campanie rusă de dezinformare. „Am fost contactat de anchetatorii bulgari, echivalentul local al FBI, și le-am dat toate datele tehnice”, a declarat el pentru FT. „Totul este o prostie, nu este adevărat. Voi face o declarație mai detaliată după ce autoritățile bulgare vor ajunge la concluzia lor.”

Fesenko, care s-a mutat la Budapesta în 2016, a declarat pentru FT că nu mai are nimic de-a face cu fosta afacere, care a fost înființată la Londra deoarece Rusia era deja supusă sancțiunilor occidentale după anexarea Crimeei în 2014, iar partenerii internaționali erau reticenți în a face afaceri cu Moscova.

Fesenko a spus că escrocheriile financiare și medicamentele false s-au răspândit pe platformele de publicitate deoarece erau „mult mai profitabile decât vânzarea de cărți”. El a spus că AdNow și alte agenții similare au înflorit în regiune timp de aproape un deceniu. „România a fost o piață destul de mare pentru acești advertiseri”, a spus el. „Este o țară mare, nu prea săracă, iar oamenii nu sunt atât de bine educați”, a afirmat el.

Paul-Olivier Dehaye, un matematician belgian care conduce o companie de inteligență artificială numită Hestia.ai, a descris publicitatea online drept „dezinformarea viitorului”. „Cu ajutorul acestor instrumente, puteți direcționa informații foarte precise, până la indivizi și dispozitive individuale”, a declarat Dehaye. Instrumentele, a spus el, „pot fi utilizate pentru a semăna conținut strategic, inclusiv micro influențarea”.

