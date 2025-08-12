Financial Times: Fabricile de armament din Europa se extind de trei ori mai repede decât înaintea războiului din Ucraina

Fabricile de armament din Europa se extind de trei ori mai repede decât în timp de pace, ocupând peste 7 milioane de metri pătrați de noi zone industriale, ceea ce reprezintă o reînarmare la scară istorică, potrivit unei analize Financial Times.

Ritmul activităților de construcție în bazele militare europene a crescut vertiginos de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, arată analiza, bazată pe date din satelit care acoperă 150 de instalații aparținând 37 de companii. Datele arată că renașterea apărării europene, promisă de mult timp și impulsionată de o injecție de subvenții publice, începe să se materializeze nu doar în retorica politică sau în promisiuni de cheltuieli, ci și în beton și oțel.

Jurnaliștii de la Financial Times au urmărit schimbările la locațiile asociate cu producția de muniție și rachete, două puncte nevralgice ale sprijinului occidental pentru Ucraina. Sateliții Sentinel-1, operați de Agenția Spațială Europeană, emit impulsuri radar și înregistrează ecourile acestora – cunoscute sub numele de „backscatter” – care pot dezvălui modificări la suprafață. Datele sugerează că aproximativ o treime din locațiile analizate au prezentat semne de extindere sau lucrări de construcție.

Amploarea și răspândirea lucrărilor detectate sugerează o schimbare generațională în reînarmare, Europa trecând de la producția just-in-time în timp de pace la construirea unei baze industriale pentru o poziție de război mai durabilă.

William Alberque, senior adjunct fellow la Asia Pacific Forum și fost director al NATO pentru controlul armamentului, a declarat: „Acestea sunt schimbări profunde și structurale care vor transforma industria de apărare pe termen mediu și lung. Odată ce începi să produci în serie proiectile, metalele și explozivii încep să curgă, ceea ce reduce costul și complexitatea producției de rachete.”

Majoritatea grupurilor din domeniul apărării au refuzat să comenteze concluziile analizei FT, invocând motive de securitate.

Planurile Rheinmetall în Ungaria

Zonele marcate de schimbări au crescut de la 790.000 de metri pătrați în 2020-2021 la 2,8 milioane de metri pătrați în 2024-2025, potrivit analizei. Fotografiile acestor situri au confirmat că schimbările au fost determinate de excavări înaintea lucrărilor, de noi clădiri, de pavarea de drumuri noi și de construcții.

Printre siturile cu cea mai mare expansiune s-a numărat un proiect comun între gigantul german din domeniul apărării Rheinmetall și compania de stat maghiară N7 Holding, care a construit un vast sit de producție de muniții și explozivi în Várpalota, în sudul Ungariei. Prima fabrică de pe amplasamentul din Ungaria a fost finalizată în iulie 2024, potrivit unui comunicat de presă, producând muniție de 30 mm pentru vehiculul de luptă al infanteriei KF41 Lynx al Rheinmetall.

„Nu putem comenta presupusele contururi ale instalațiilor noastre de producție pe imaginile din satelit din motive de securitate corporativă”, a declarat Patrick Rohmann, purtător de cuvânt al Rheinmetall.

Construcția continuă, deoarece fabrica va produce și alte tipuri de muniție, inclusiv obuze de artilerie de 155 mm și muniție de 120 mm pentru tancurile Leopard 2 și, eventual, pentru Panther, a declarat Rheinmetall. Fabrica va găzdui și o fabrică de explozivi.

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat pentru FT că, de la invadarea Ucrainei de către Moscova, capacitatea anuală a Europei de a produce muniție a crescut de la 300.000 la aproximativ 2 milioane până la sfârșitul acestui an.

Expansiunea Rheinmetall va reprezenta o mare parte din această creștere: compania a declarat că capacitatea sa anuală de producție pentru cartușe de 155 mm va crește de la 70.000 în 2022 la 1,1 milioane în 2027.

