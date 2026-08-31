Final de PNRR pe Sănătate – Bugetul inițial de peste 2 mld. euro, redus la jumătate. Din cele 19 spitale programate, doar 8 finalizate

La finalul PNRR, suma accesată de Sănătate este de doar jumătate din bugetul inițial de peste două miliarde de euro, în urma reducerilor succesive și a transferurilor către alte capitole, a explicat luni premierul demis Ilie Bolojan.

„Marcăm și închiderea programului PNRR pe domeniul de Sănătate și pe celelalte domenii, astăzi fiind ultima zi a acestui program.”, a spus Ilie Bolojan, luni, la inaugurarea noului Centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, finanțat prin PNRR.

Premierul Bolojan, despre problemele implementării PNRR

„Este un final de program PNRR. Și aici trebuie să tragem niște lecții pentru noi, nu neapărat pentru zona de sănătate, dar gândiți-vă că la sănătate am început cu un buget din PNRR de peste două miliarde de euro și, prin reduceri succesive, am ajuns la puțin peste un miliard de euro, ceea ce înseamnă că banii nu s-au pierdut, dar banii au plecat către alte domenii unde au putut fi consumați. Și asta înseamnă că de la 19 spitale, după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic opt, ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanțări sau din fondurile europene de coeziune sau din bugetele naționale”, a afirmat Bolojan.

„Ani pierduți”

„Asta înseamnă niște ani de întârziere, niște ani în care pacienți din toată țara, medici, profesioniști din sănătate nu au condiții la fel de bune (…). Și sunt niște ani pe care i-am pierdut practic. Și aici e vorba de a lua decizii strategice cu rapiditate, întotdeauna. Aici este vorba de a simplifica proceduri de licitație, de a simplifica proceduri de autorizare, de a avea profesioniști care administrează astfel de proiecte, de a face parteneriate cu autoritățile locale pentru că, peste tot unde s-a făcut asta avem rezultate, iar acolo unde, din păcate, am întârziat aceste proiecte, așa cum am spus, nu le vedem astăzi, ci le vom vedea din alte resurse în anii următori”, a explicat Bolojan.

Pentru a fi finalizate proiectele prin PNRR, a fost nevoie de un efort important în această perioadă, ‘s-a tras tare pe ultima sută de metri’. „Și în această perioadă am reușit să deblocăm finanțări, să reașezăm linii de credite, să trecem peste aspectele birocratice Și le mulțumesc tuturor celor care, pe ultima sută de metri, au făcut posibil acest lucru”.

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