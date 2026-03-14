15 martie, 2026

Filozoful și sociologul Jürgen Habermas a încetat din viață la 96 de ani

De Iulian Soare

14 martie, 2026

Filozoful și sociologul german Jürgen Habermas (foto) a încetat din viață la vârsta de 96 de ani.

Jürgen Habermas a murit sâmbătă în orașul bavarez Starnberg, a spus editorul său, Suhrkamp Verlag. El a făcut parte din a doua generație a mișcării ideolofice, filosofice și sociologice de stânga numită Școala de la Frankfurt.
Intelectualul german și-a conceput principalele lucrări la Frankfurt, unde și-a început cariera, în anii 1950, în cadrul Institutului pentru Cercetare Socială, sub îndrumarea filozofului Theodor W. Adorno.

Habermas s-a născut la Düsseldorf pe 18 iunie 1929 și a studiat filozofia, psihologia, literatura germană și economia la Gottingen, Zurich și Bonn.


Analiza sa politică a contribuit la modelarea climatului intelectual din Germania postbelică, începând cu publicarea lucrării „Transformarea structurală a sferei publice” din 1962, scrie Agerpres.

Lucrarea sa „Teoria acțiunii comunicative”, publicată în 1981, este de asemenea considerată o lucrare fundamentală de filozofie.

Studiile sale au examinat frecvent conceptul de sferă publică și au explorat formele de discurs cele mai potrivite pentru organizarea societăților democratice.

(Citește și: Video / Anneli Ute Gabanyi, la Spiritul Timpului: Germania și „Zeitenwende”. De la Dividendul Păcii la ambiția de a deveni principala forță militară a Europei)

***


Articole recomandate:

citește și

Citește și:

Ce înseamnă ”umbrela nucleară” în Europa – Opțiunile României: Cum este asigurată de SUA pentru statele NATO și ce poate oferi Franța

Chestiunea
Umbrela nucleară este o formă de garanție de securitate prin

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

