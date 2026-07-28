Filarmonica George Enescu anunță Stagiunea 2026-2027. Nou nivel de excelență artistică: peste 100 de dirijori și soliști internaționali și români de prestigiu

Filarmonica George Enescu anunță Stagiunea 2026-2027: Martha Argerich, Mikhail Pletnev, Vasily Petrenko, Steven Isserlis, Christian Zacharias, Christian Tetzlaff, Patricia Kopatchinskaja, Robert Treviño dau strălucire unui line-up de mare forță artistică.

Alți invitați de renume în noua Stagiune: Andrea Marcon, Michał Nesterowicz, Ariane Matiakh, Julian Rachlin, Javier Perianes, Maxime Pascal, Alexandre Bloch, Axel Kober, Alena Hron, Julia Hagen, Frank Dupree, David Fray, transmite Filarmonica printr-un comunicat de presă de marți, 28 iulie.

Filarmonica George Enescu lansează Stagiunea 2026–2027, marcând un nou nivel de excelență artistică după două sezoane muzicale excepționale. Noua Stagiune reunește peste 100 de dirijori și soliști internaționali și români de prestigiu, dintre care 60% se află pentru prima dată pe scena Filarmonicii. Tot în această Stagiune, reputatul dirijor american Robert Treviño își începe oficial mandatul de dirijor principal al Orchestrei Filarmonicii. Programul artistic, spectaculos și curajos, cuprinde o concentrare impresionantă de energii artistice, incluzând premiere și lucrări foarte rar prezentate publicului.

Calendarul Stagiunii 2026-2027 a fost publicat astăzi online pe www.filarmonicaenescu.ro sau direct la linkul: https://filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente.

Detalii despre achiziționarea abonamentelor și biletelor aici: https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/informatii-bilete#abonamente

Fotografii cu artiști invitați găsiți la acest link: https://drive.google.com/drive/folders/1SlN-uoqv7hwD44sz0Ci-Mo5ftnvr37zA

Deschiderea Stagiunii Simfonice 2026-2027

Stagiunea Simfonică 2026–2027 va fi inaugurată în zilele de joi, 1 octombrie, și vineri, 2 octombrie, prin două concerte de neratat dirijate de Mikhail Pletnev, având-o ca solistă pe legendara pianistă Martha Argerich, prezentă în premieră în Stagiunea Simfonică a Filarmonicii. Programul serilor cuprinde Poemul simfonic Isis de George Enescu, lucrare recuperată și finalizată de Pascal Bentoiu, într-o versiune amplă, cu participarea Corului de femei al Filarmonicii. Martha Argerich va interpreta Concertul nr. 3 în do major pentru pian și orchestră, op. 26 de Serghei Prokofiev, o piesă emblematică din repertoriul artistei, versiunile sale fiind considerate un etalon în abordarea creației marelui compozitor. În partea a doua, publicul va asculta SuitaLacul lebedelor de Piotr Ilici Ceaikovski, lucrarea fiind interpretată în premieră în România într-un aranjament semnat chiar de Mikhail Pletnev. Revenirea lui Mikhail Pletnev, după ce a condus Deschiderea Stagiunii 2024–2025, reafirmă statutul internațional pe care Filarmonica și l-a revendicat în ultimii ani.

Deschiderea Stagiunii Camerale 2026-2027

Marea pianistă Martha Argerich deschide pentru a doua oară Stagiunea Camerală a Filarmonicii George Enescu, pe 29 septembrie, împreună cu două nume remarcabile ale muzicii internaționale: mezzosoprana Magdalena Kožená și pianistul Iddo Bar-Shai.

Una dintre cele mai importante pianiste ale tuturor timpurilor, Martha Argerich a fost distinsă, de-a lungul carierei sale excepționale, cu numeroase premii prestigioase, între care 3 premii Grammy, Praemium Imperiale și Kennedy Center Honor. Mezzosoprana Magdalena Kožená a câștigat recunoaștere mondială după premiul I obținut la Concursul Mozart de la Salzburg, a colaborat cu renumite orchestre și dirijori și a primit importante distincții, precum Gramophone Artist of the Year și Diapason d’Or. Pianistul Iddo Bar-Shai este laureat al mai multor competiții internaționale și invitat constant la festivaluri de renume, ca Verbier sau La Roque d’Anthéron.

Prima parte a programului este dedicată impresionismului francez, incluzând două lucrări de Claude Debussy: În alb-negru și Cântecele lui Bilitis,precum și Mama mea, gâsca de Maurice Ravel. Partea a doua revine romantismului din muzica lui Franz Schubert și Robert Schumann, cu lucrările Rondo în la major, D 951 și, respectiv, Dragoste de poet, op. 48.

„Stagiunea 2026–2027 marchează, fără îndoială, un moment de referință în evoluția Filarmonicii George Enescu. După două Stagiuni remarcabile, atât ca program, cât și ca prezență artistică, este evident că Filarmonica se află acum la un nivel de maturitate și excelență artistică de talie internațională. Acest parcurs este consolidat și de începutul mandatului dirijorului principal Robert Treviño, reputat muzician a cărui viziune și abordare aduce un suflu nou și ambițios Orchestrei. Programul artistic este deopotrivă spectaculos și curajos, o concentrare de forțe artistice impresionantă, care include lucrări ce nu au mai fost interpretate de peste 100 de ani pe scena Filarmonicii sau chiar în România, reafirmând astfel rolul nostru de promotor al valorii și al redescoperirii patrimoniului muzical.”, a declarat presei Marin Cazacu, directorul Filarmonicii George Enescu.

Stagiunea 2026–2027 se desfășoară sub semnul Anului Beethoven, la împlinirea, în 2027, a 200 de ani de la moartea compozitorului, celebrat în întreaga lume drept una dintre figurile fundamentale ale muzicii clasice și un simbol al libertății, demnității umane și fraternității între națiuni. Cu această ocazie, Filarmonica George Enescu dedică un loc central creației beethoveniene pe tot parcursul lui 2027, interpretând, în a doua parte a Stagiunii 2026-2027 și prima parte a Stagiunii 2027-2028, integrala simfoniilor și concertelor de Beethoven.

În Stagiunea 2026–2027, cunoscutul dirijor Robert Treviño își începe oficial mandatul de dirijor principal al Orchestrei Filarmonicii George Enescu. Treviño va dirija ansamblul simfonic în două concerte, pe 25 și 26 martie 2027, cu un program care include Uvertura Coriolan, op. 62 de Beethoven, Concertul nr. 3 în re minor pentru pian și orchestră, op. 30 de Rahmaninov, avându-l ca solist pe Alexander Gavrylyuk, și Poemul simfonic O viață de erou de Richard Strauss. Interpretarea ultimei lucrări din program va fi înregistrată de prestigioasa casă de discuri Ondine Records.

Înaintea debutului noii Stagiuni, Robert Treviño se va afla la pupitrul Orchestrei Filarmonicii George Enescu în participarea acesteia la Festivalul Ravello 2026 din Italia, ajuns deja la cea de-a 74-a ediție. Orchestra Filarmonicii va susține pe 26 august 2026 un concert în aer liber, pe Terasa Belvedere de la Villa Rufolo, unul dintre spațiile emblematice ale Festivalului, cu un program semnat Enescu și Rahmaninov.

Invitații din Stagiunea 2026 – 2027

Peste 60% dintre invitați vor fi pentru prima oară prezenți în Stagiunea Filarmonicii George Enescu, iar printre aceștia se află mari nume ale muzicii clasice, precum:

dirijorii Andrea Marcon, Andris Poga, Axel Kober, Asher Fisch, Pierre Bleuse

dirijoarele Alena Hron, Ariane Matiakh, Patricia Kopatchinskaja, Natalia Ponomarchuk

pianiștii Alexandre Kantorow, Olga Kern, David Fray, Cédric Tiberghien

violoniștii Christian Tetzlaff, Daishin Kashimoto, Veronika Eberle

violoncelistul Steven Isserlis

soliștii vocaliLéo Vermot-Desroches, Julie Boulianne, Huw Montague Rendall, Jean Teitgen, Edwin Crossley-Mercer, Luigi Morassi, Theodore Platt, Stéphanie d’Oustrac, Anthea Pichanick, Nicolas Brooymans, Guillaume Andrieux, Bastien Rimondi, Marie-Eve Munger, Pauline Sabatier

Pe scena Filarmonicii se vor afla și muzicieni de prestigiu apropiați publicului român, care revin în programul artistic al Stagiunii FGE, cum sunt Mikhail Pletnev, Daniel Hope, Leonidas Kavakos, Vasily Petrenko, Christian Zacharias, Julian Rachlin și Boris Giltburg.

Un element distinctiv al Stagiunii îl reprezintă aparițiile în dublă ipostază de dirijor și solist ale unor artiști internaționali remarcabili: Christian Zacharias, cu un program integral Beethoven (14/15 ianuarie), Patricia Kopatchinskaja, care va fi prezentă pe scenă în tripla ipostază de solistă, dirijoare și compozitoare (21/22 ianuarie), Frank Dupree (18/19 martie) și Javier Perianes (16/17 aprilie).

Stagiunea 2026-2027 va aduce în prim plan artiști tineri cu o ascensiune extraordinară pe marile scene ale lumii: Edgar și Raphaelle Moreau (Franța), Alexandre Kantorow (Franța), Julia Hagen (Austria), Aurélien Pascal (Franța), Ellinor D’Melon (Cuba), Christian Li (Australia).

Dintre muzicienii români, sunt invitați artiști consacrați, precum Mihaela Martin, Gabriel Bebeșelea, Tiberiu Soare, Alexandru Tomescu, Valentin Șerban, Ștefan Cazacu, Roxana Constantinescu și Florian Mitrea.

Valentin Șerban este artistul în rezidență al Filarmonicii George Enescu în Stagiunea 2026-2027.

Programul artistic

Printre momentele de vârf ale Stagiunii 2026–2027 se numără interpretarea în premieră, în istoria modernă a Filarmonicii, a Oratoriului Copilăria lui Christos, op. 25 de Hector Berlioz (10/11 decembrie 2026), sub bagheta dirijorului Maxime Pascal, cu 150 de artiști prezenți pe scena Ateneului Român și șapte soliști din Franța și Marea Britanie, cu cariere consacrate pe cele mai prestigioase scene lirice ale lumii.

Un alt moment de referință al Stagiunii îl constituie prezentarea, în premieră la Filarmonică, a operei Copilul și vrăjile de Maurice Ravel (20/21 mai 2027), într-o distribuție internațională de excepție, sub bagheta dirijorului Benjamin Lévy.

Stagiunea aduce, de asemenea, pe scena Filarmonicii unele dintre cele mai impresionante creații ale repertoriului simfonic, precum Simfonia nr. 7 și Simfonia nr. 5 de Gustav Mahler, Simfonia Alpilor, op. 64 de Richard Strauss și Simfonia nr. 4 de Anton Bruckner, lucrare care va încheia Stagiunea Simfonică.

Vor putea fi ascultate și alte lucrări vocal-simfonice de mare anvergură, precum:

Luigi Cherubini – Recviem (prezentată în premieră la Filarmonică)

– Recviem (prezentată în premieră la Filarmonică) Serghei Prokofiev – Cantata Alexander Nevski

– Cantata Alexander Nevski Wolfgang Amadeus Mozart – Missa în do minor

– Missa în do minor Serghei Rahmaninov – Clopotele

– Clopotele Gioachino Rossini – Stabat Mater

Filarmonica George Enescu își manifestă în continuare preocuparea față de promovarea creației contemporane. În Stagiunea 2026–2027 va fi interpretată, în primă audiție absolută, o lucrare a compozitorului Aurelian Băcan comandată de către FGE, precum și o lucrare de Pascal Bentoiu, în primă audiție la Ateneul Român.

Totodată, Stagiunea va marca Centenarul Anatol Vieru, printr-un concert aniversar dedicat celebrării a 100 de ani de la nașterea compozitorului. Repertoriul contemporan este completat de Chemări 77 de Dumitru Capoianu, Serenata (Eine kleine Sonnenmusik) de Myriam Marbé, Rain, steam and speed din Turner, Trois Essais pour orchestre de Marius Constant, Concert românesc de György Ligeti și Studiu nr. 1 de Patricia Kopatchinskaja.

Achiziția de abonamente și bilete

Abonamentele noi se vor aloca în perioada 3 august 2026 – 10 septembrie 2026. Abonații vechi sunt rugați să reconfirme abonamentul până la data de 25 septembrie.

Abonamentele acoperă întreaga Stagiune 2026-2027 și pot fi achitate lunar sau în două tranșe, astfel: pentru prima parte a Stagiunii (octombrie-decembrie 2026) și pentru a doua parte a Stagiunii (ianuarie-iunie 2027). Pentru a doua parte a Stagiunii (ianuarie-iunie 2027), abonamentele se vor putea achita începând cu 30 decembrie 2026.

Biletele pentru Stagiunea Simfonică vor fi puse în vânzare pe 15 septembrie.



Biletele pentru Stagiunea Camerală se vor pune în vânzare pe 3 august.

Pentru rezervarea abonamentelor, vă rugăm să contactați Filarmonica George Enescu prin email la abonamente@filarmonicaenescu.ro

Prețul abonamentului pe luna octombrie 2026 (5 concerte) este:

620 lei / cat. I

595 lei / cat. II

545 lei / cat. III

Prețul abonamentului pe luna noiembrie 2026 (4 concerte) este:

490 lei / cat I

470 lei / cat. II

430 lei / cat. III

Prețul abonamentului pe luna decembrie 2026 (3 concerte) este:

380 lei / cat. I

365 lei / cat. II

335 lei / cat. III

Detalii despre procesul de achiziție, cât și programul Casei de bilete FGE se găsesc pe website-ul Filarmonicii sau direct la linkul https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/informatii-bilete#cum-cumpar

Fotografii cu artiști invitați găsiți la acest link: https://drive.google.com/drive/folders/1SlN-uoqv7hwD44sz0Ci-Mo5ftnvr37zA

Sponsori principali: Garanti BBVA, Rompetrol, RCI Holding | Sponsori: URSUS, Groupe SNEF | Susținători: PPC, Aqua Carpatica, Intercontinental

Parteneri media principali: RFI România; Radio România Muzical

Parteneri media: stirileprotv.ro, Radio România Cultural, Observator Cultural, Actualitatea Muzicală, Deutsche Zeitung Romania, PressHub, CursDeGuvernare

Partener artistic: Fundația Art Production | Partener comunicare: OMA Vision

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