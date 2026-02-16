Scădere majoră a subscrierilor la Fidelis, în februarie: Finanțele au atras doar 1 mld. lei de la populație

Ministerul Finanțelor a atras de la populație, prin cea de-a doua ediție de titluri de stat Fidelis a acestui an, doar 1 miliard de lei, potrivit datelor analizate înainte de închiderea oficială a ofertei. Mai mult, o bună parte din subscrieri au fost realizate în ultima zi a ofertei, în timp ce 2 treimi din subscrieri au fost pe titlurile de stat în euro.

Ediția din ianuarie a consemnat la rândul ei o scădere a interesului pe Fidelis, cu subscrieri de 1,87 miliarde de lei, peste lunile precedente, adică peste cele 1,49 miliarde de lei din decembrie și 1,31 miliarde de lei din noiembrie. Emisiunea din noiembrie a fost a doua cea mai slabă ofertă de titluri de stat prin bursă din 2025.

Una din cele mai slabe oferte de la relansarea programului Fidelis, în 2020. Dobânzile au mai scăzut

Emisiunea Fidelis din februarie a fost cea mai slabă din vara lui 2021 încoace, când în iulie 2021 Finanțele au atras 910 milioane lei. Per total aceasta a fost una din cele mai slabe oferte de la relansarea programului în 2020.

Ediția din ianuarie a avut dobânzi de până la 7,25% la emisiunile în lei (de la 7,50% maxim în ianuarie) și de până la 6% la cele în euro (de la 6,20% în ianuarie).

Amintim că Finanțele au schimbat încă din 2025 calendarul și emite titlurile Fidelis în fiecare lună, în condițiile creșterii necesarului de finanțare și a ponderii populației în planul de finanțare al Trezoreriei de stat.

2/3 din subscrieri, pe titlurile în euro

Subscrierile au început vineri, 6 ianuarie, și s-au încheiat tot vineri, 13 februarie. A doua ediție a acestui an s-a bucurat de dobânzi încă atractive, cu toate că în scădere – superioare celor aferente depozitelor bancare, maximul mergând până la 7,25% pentru titlurile în lei pe 6 ani.

La fel ca la precedentele emisiuni, o majoritate a subscrierilor s-au concentrat pe titlurile în euro, după ce emisiunea din iunie 2025 a marcat eliminarea din programul de emisiuni aferente acestui an a scadențelor pe 1 an, de regulă cele mai populare.

Titlurile pe 1 an nu au mai fost emise ca urmare a unei aglomerări semnificative a titlurilor care vor ajunge la scadență în 2026 și 2027, în condițiile în care, din cauza incertitudinii electorale, fiscale și guvernamentale, Finanțele s-au finanțat foarte mult prin titluri pe termen scurt, în perioada decembrie 2024-iunie 2025.

Finanțele au compensat în ultimele luni prin tranșe denominate în euro cu scadență mai lungă, cea mai lungă în cadrul ediției din februarie fiind tot cea pe 6 ani. Aici, investitorii au plasat 85,54 milioane de euro (undeva la doar jumătate față de ianuarie), 2 treimi din subscrierile în euro.

Per total, distribuția subscrierilor în funcție de monedă a fost următoarea:

378,5 milioane de lei pe titlurile în lei (față de 697,4 milioane de lei în ianuarie),

124,5 milioane euro pe titlurile în valută (față de 230 milioane euro pe titlurile în valută).

Record în 2025: Finanțele au atras 21,1 mld. lei prin Fidelis și 26,1 mld. lei prin Tezaur

Pe întreg anul 2025, Ministerul Finanțelor a atras de la populație, cumulat, prin cele 11 ediții de titluri de stat Fidelis a acestui an, 21,1 miliarde de lei, conform calculelor CursDeGuvernare.ro , o valoare anuală record pentru împrumuturile guvernamentale prin acest program. Suma luată de la populație prin acest program de finanțare a deficitului a crescut astfel cu 4,6 miliarde de lei în raport cu 2024, când statul a împrumutat 16,49 miliarde de lei prin Fidelis.

De notat că titlurile de stat pentru populație beneficiază de un regim fiscal special, fiind neimpozabile. Amintim că Finanțele au schimbat în 2025 calendarul și titlurile sunt emise în fiecare lună.

Recordul pe Fidelis a fost stabilit în februarie 2025, când Guvernul a atras de la populație 4,3 miliarde de lei printr-o singură emisiune. Recordul anterior pe Fidelis, titluri de stat emise prin intermediul Bursei de Valori București, a fost stabilit în octombrie 2024, la 3,5 miliarde de lei.

Faptul că emisiunile de titluri Fidelis au loc de anul acesta în fiecare lună este natural să reducă parțial subscrierile.

Țintele pentru împrumuturile ”în familie”: 60 mld. lei în 2026 și 70 mld. în 2027

Importanța acestor subscrieri pe programele Tezaur și Fidelis este tot mai mare în condițiile în care nevoia de finanțare a statului este în creștere, iar strategia Ministerului de Finanțe vizează creșterea ponderii populației în total datorie publică, o sursă de capital stabilă pentru stat, mai ales la nivelul ridicat al dobânzilor.

În ultimii ani cele două programe s-au dovedit o sursă bună de finanțare a necesarului uriaș de finanțare al statului, de peste 250 de miliarde de lei în 2024 și 2025 (bani necesari pentru a acoperi deficitul și pentru a refinanța datoriile vechi care ajung la scadență). Practic, în 2025, aproximativ 17% din necesarul de finanțare a fost asigurat de cele două programe. În același timp, în totalul împrumuturilor contractate de pe piața internă, până la 12 decembrie 2025 (157 mld. lei), cele de la populație au avut o pondere record de 30%.

În acest context, statul își propune să atragă 60 de miliarde de lei de la populație în 2026, prin emisiunile de titluri de stat Tezaur și Fidelis, bazându-se în continuare pe dobânzile atractive pe care le au aceste instrumente în comparație cu principalul ”competitor” reprezentat de depozitele bancare, conform documentelor Ministerului de Finanțe.

În același timp, pentru 2027, strategia de administrare a datoriei publice vorbește despre o țintă de 70 de miliarde de lei pentru finanțările atrase de la populație, mai mult decât dublul celor atrase în 2024.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

