Fidelis de iunie – a doua cea mai slabă ediție din ultimii 5 ani – Finanțele au atras doar 940 mil. lei de la populație – Dobânzile la euro au fost majorate

Ministerul Finanțelor a atras de la populație, prin cea de-a șasea ediție de titluri de stat Fidelis a acestui an, aproximativ 940 milioane de lei, potrivit datelor analizate înainte de închiderea oficială a ofertei, ușor peste nivelul din luna mai de 715 milioane de lei, dar mult sub media emisiunilor Fidelis din ultimii ani. Un pic peste jumătate din subscrieri au fost realizate în luna iunie pe titlurile de stat în euro.

Luna mai a marcat cea mai slabă ediție Fidelis din ultimii 5 ani, în condițiile în care edițiile recente au consemnat o scădere a interesului investitorilor, cu subscrieri de 1,93 miliarde de lei în aprilie, 1,17 miliarde de lei în martie, 1 miliard de lei în februarie, 1,87 miliarde în ianuarie, 1,49 miliarde în decembrie și 1,31 miliarde în noiembrie.

Trezoreria statului a atras aproape dublu prin programul de titluri Tezaur, care se vând în special prin Poștă și la sediile Trezoreriei

De notat că până acum, cu tot cu ediția din iunie, Finanțele au atras în acest an de la populație, prin Fidelis, aproximativ 7,66 miliarde de lei. Tezaur compensează în acest an, cu 14,02 miliarde de lei atrași de la populație în cele 6 ediții din acest an.

Per total, anualizând evoluțiile din primele 6 luni, atât pe Tezaur cât și pe Fidelis, ținta Finanțelor de a împrumuta 60 de miliarde de lei de în acest an de la populație se prezintă ceva mai greu de realizat. În cele 6 luni de oferte pentru populație, Ministerul Finanțelor a atras de la populație, pe ambele programe, aproximativ 21,7 miliarde de lei.

Tendința de temperare de pe Fidelis e explicată de fiscalitatea în creștere, de șocurile inflaționiste tot mai puternice și a dobânzilor oferite – care nu au fost majorate de Trezorerie.

Potrivit datelor din platformele brokerilor, nu doar subscrierile în lei s-au redus, ci mai ales cele pentru titluri de stat în euro, inclusiv cele pe termen mai lung (6 sau 10 ani) care atrăgeau o majoritate a subscrierilor.

Finanțele au crescut dobânda la titlurile în euro, dar degeaba – 2026 are unele din cele mai slabe oferte Fidelis de la relansarea programului

Per total, ediția din iunie a Fidelis a oferit dobânzi de până la 7,6% la emisiunile în lei (de la 7,5% maxim în mai) și de până la 5,8% la cele în euro.

Amintim că Finanțele au schimbat încă din 2025 calendarul și emite titlurile Fidelis în fiecare lună, în condițiile creșterii necesarului de finanțare și a ponderii populației în planul de finanțare al Trezoreriei de stat.

Subscrierile au început marți, luni, 15 iunie și s-au încheiat tot luni, 22 iunie. A șasea ediție a acestui an s-a bucurat totuși de dobânzi relativ atractive – superioare celor aferente depozitelor bancare, maximul mergând până la 7,6% pentru titlurile în lei pe 10 ani.

Spre deosebire de precedentele emisiuni, la care majoritatea subscrierilor se concentrau pe titlurile în euro, acum doar jumătate din suma atrasă a fost pe titluri în valută. Amintim că emisiunea din iunie 2025 a marcat eliminarea din programul de emisiuni aferente acestui an a scadențelor pe 1 an, de regulă cele mai populare.

Titlurile pe 1 an nu au mai fost emise ca urmare a unei aglomerări semnificative a titlurilor care vor ajunge la scadență în 2026 și 2027, în condițiile în care, din cauza incertitudinii electorale, fiscale și guvernamentale, Finanțele s-au finanțat foarte mult prin titluri pe termen scurt, în perioada decembrie 2024-iunie 2025.

Finanțele au compensat în ultimele luni prin tranșe denominate în euro cu scadență mai lungă, cea mai lungă în cadrul edițiilor din ultimele 3 luni fiind una pe 10 ani, spre deosebire din martie când cel mai lung bond în euro a fost pe 6 ani. Aici, pe titlurile în euro pe 10 ani, investitorii au plasat doar 31,25 milioane de euro (fără a contabiliza tranșa în euro a donatorilor), mult sub subscrierile din aprilie de pe bondurile pe 10 ani, când investitorii au plasat 118,91 milioane de euro.

Per total, distribuția subscrierilor la ediția din iunie, în funcție de monedă, a fost următoarea:

442,7 milioane lei pe titlurile în monedă națională (față de 279,56 milioane de lei în mai, 874,51 milioane lei în aprilie, 534 milioane lei în martie, 378,5 milioane lei în februarie și 697,4 milioane în ianuarie);

95,39 milioane de euro pe titlurile în euro (față de 80,49 milioane de lei în mai, 207,09 milioane de euro în aprilie, 126,1 milioane euro în martie, 124,5 milioane euro în februarie și 230 milioane euro în ianuarie).

Record în 2025: Finanțele au atras 21,1 mld. lei prin Fidelis și 26,1 mld. lei prin Tezaur

Pe întreg anul 2025, Ministerul Finanțelor a atras de la populație, cumulat, prin cele 11 ediții de titluri de stat Fidelis a acestui an, 21,1 miliarde de lei, conform calculelor CursDeGuvernare.ro, o valoare anuală record pentru împrumuturile guvernamentale prin acest program. Suma luată de la populație prin acest program de finanțare a deficitului a crescut astfel cu 4,6 miliarde de lei în raport cu 2024, când statul a împrumutat 16,49 miliarde de lei prin Fidelis.

De notat că titlurile de stat pentru populație beneficiază de un regim fiscal special, fiind neimpozabile. Amintim că Finanțele au schimbat în 2025 calendarul și titlurile sunt emise în fiecare lună.

Recordul pe Fidelis a fost stabilit în februarie 2025, când Guvernul a atras de la populație 4,3 miliarde de lei printr-o singură emisiune. Recordul anterior pe Fidelis, titluri de stat emise prin intermediul Bursei de Valori București, a fost stabilit în octombrie 2024, la 3,5 miliarde de lei.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

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