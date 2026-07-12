Finanțele au atras doar 660 mil. lei prin Fidelis în iulie – cel mai slab împrumut de la populație de la relansarea programului, în 2020 – Investitorii de la BVB nu mai vor să crediteze statul la dobânzile oferite

Ministerul Finanțelor a atras de la populație, prin cea de-a șaptea ediție de titluri de stat Fidelis a acestui an, puțin peste 660 milioane de lei, potrivit datelor analizate după închiderea oficială a ofertei.



Suma atrasă în iulie este cea mai mică de la reluarea programului Fidelis, în 2020, și arată epuizarea interesului investitorilor prezenți la BVB pentru creditarea statului – cel puțin la dobânzile oferite și inflația din prezent. În general, statul lua ușor peste 1-2 miliarde de lei prin Fidelis, iar acum a ajuns să atragă aproximativ cât atrage de la bănci la o emisiune regulată.

Încă din final de 2025 se manifestă o tendință de scădere a subscrierilor la Fidelis, având în vedere dispariția titlurilor pe 1 an și faptul că dobânzile oferite de Trezorerie nu au fost majorate corespunzător pentru a reflecta riscul politic și prima de inflație. Comparativ, prin Tezaur, unde investitorii sunt mai puțin sofisticați, programul de împrumut de la populație al Finanțelor merge mult mai bine.

Notă: Investitorii de la BVB sunt mai ”sofisticați” în ideea în care au lejeritatea și exercițiul de a investi în acțiuni listate, care au oferit și oferă nu doar dividende (cu randament în scădere, ce-i drept), ci și randamente mult superioare dobânzilor sau inflației exclusiv din aprecierea acțiunilor.

Ultimele ediții Fidelis arată epuizarea, momentan, a interesului investitorilor de la BVB pentru titluri de stat

Recordul negativ anterior pe Fidelis a fost stabilit în luna mai, când Finanțele au atras prin acest program doar 715 milioane de lei, mult sub media emisiunilor Fidelis din ultimii ani.

Ultimele ediții Fidelis:

Iunie: 940 mil. lei

Mai: 715 mil. lei

Aprilie: 1,93 mld. lei

Martie: 1,17 mld. lei

Februarie: 1 mld. lei

Ianuarie: 1,87 mld. lei

Decembrie: 1,49 mld. lei

Noiembrie: 1,31 mld. lei

Trezoreria statului a atras aproape dublu prin programul de titluri Tezaur, care se vând în special prin Poștă și la sediile Trezoreriei

De notat că până acum, cu tot cu ediția din iulie, Finanțele au atras în acest an de la populație, prin Fidelis, aproximativ 8,3 miliarde de lei. Tezaur compensează în acest an, cu 14,02 miliarde de lei atrași de la populație în cele 6 ediții din acest an pe care Finanțele a publicat deja date finale – ediția a 7-a Tezaur s-a încheiat în 3 iulie, dar Finanțele nu au publicat date privind subscrierile.

Per total, anualizând evoluțiile din primele 6-7 luni, atât pe Tezaur cât și pe Fidelis, ținta Finanțelor de a împrumuta 60 de miliarde de lei de în acest an de la populație se prezintă ceva mai greu de realizat. În cele 7 luni de oferte pentru populație, Ministerul Finanțelor a atras de la populație, pe ambele programe, fără a avea informații despre emisiunea Teuzar încheiată în 3 iulie, de aproximativ 22,3 miliarde de lei.

Tendința de temperare de pe Fidelis e explicată și de fiscalitatea în creștere, de șocurile inflaționiste tot mai puternice și de dobânzile oferite – care nu au fost majorate de Trezorerie.

Potrivit datelor din platformele brokerilor, nu doar subscrierile în lei s-au redus, ci și cele pentru titluri de stat în euro, inclusiv cele pe termen mai lung (6 sau 10 ani).

2026 cele mai slabe oferte Fidelis de la relansarea programului

Per total, ediția din iulie a Fidelis a oferit dobânzi de până la 7,55% la emisiunile în lei (de la 7,6% maxim în iunie) și de până la 6,2% la cele în euro.

Amintim că Finanțele au schimbat încă din 2025 calendarul și emite titlurile Fidelis în fiecare lună, în condițiile creșterii necesarului de finanțare și a ponderii populației în planul de finanțare al Trezoreriei de stat.

Subscrierile au început vineri, 3 iulie, și s-au încheiat tot vineri, 10 iulie. A șaptea ediție a acestui an s-a bucurat totuși de dobânzi superioare celor aferente depozitelor bancare, maximul mergând până la 7,6% pentru titlurile în lei pe 10 ani.

În linie cu emisiunile precedente, majoritatea subscrierilor s-au concentrat pe titlurile în euro: două treimi din suma atrasă a fost pe titluri în valută.

Finanțele nu au mai emis titluri pe 1 an, de regulă cele mai populare

Amintim că emisiunea din iunie 2025 a marcat eliminarea din programul de emisiuni aferente acestui an a scadențelor pe 1 an, de regulă cele mai populare.

Titlurile pe 1 an nu au mai fost emise ca urmare a unei aglomerări semnificative a titlurilor care vor ajunge la scadență în 2026 și 2027, în condițiile în care, din cauza incertitudinii electorale, fiscale și guvernamentale, Finanțele s-au finanțat foarte mult prin titluri pe termen scurt, în perioada decembrie 2024-iunie 2025.

Finanțele au compensat în ultimele luni prin tranșe denominate în euro cu scadență mai lungă, cea mai lungă în cadrul edițiilor din ultimele 4 luni fiind una pe 10 ani, spre deosebire de martie când cel mai lung bond în euro a fost pe 6 ani.

Aici, pe titlurile în euro pe 10 ani, investitorii au plasat 63,96 milioane de euro, mult sub subscrierile din aprilie de pe bondurile pe 10 ani, când investitorii au plasat 118,91 milioane de euro.

Per total, distribuția subscrierilor la ediția din iulie, în funcție de monedă, a fost următoarea:

202,61 milioane de lei pe titlurile în monedă națională (față de 442,7 milioane lei în iunie, 279,56 milioane de lei în mai, 874,51 milioane lei în aprilie, 534 milioane lei în martie, 378,5 milioane lei în februarie și 697,4 milioane în ianuarie);

87,61 milioane de euro pe titlurile în euro (față de 95,39 milioane de euro în iunie, 80,49 milioane de lei în mai, 207,09 milioane de euro în aprilie, 126,1 milioane euro în martie, 124,5 milioane euro în februarie și 230 milioane euro în ianuarie).

Record în 2025: Finanțele au atras 21,1 mld. lei prin Fidelis și 26,1 mld. lei prin Tezaur

Pe întreg anul 2025, Ministerul Finanțelor a atras de la populație, cumulat, prin cele 11 ediții de titluri de stat Fidelis a acestui an, 21,1 miliarde de lei, conform calculelor CursDeGuvernare.ro, o valoare anuală record pentru împrumuturile guvernamentale prin acest program. Suma luată de la populație prin acest program de finanțare a deficitului a crescut astfel cu 4,6 miliarde de lei în raport cu 2024, când statul a împrumutat 16,49 miliarde de lei prin Fidelis.

De notat că titlurile de stat pentru populație beneficiază de un regim fiscal special, fiind neimpozabile. Amintim că Finanțele au schimbat în 2025 calendarul și titlurile sunt emise în fiecare lună.

Recordul pe Fidelis a fost stabilit în februarie 2025, când Guvernul a atras de la populație 4,3 miliarde de lei printr-o singură emisiune. Recordul anterior pe Fidelis, titluri de stat emise prin intermediul Bursei de Valori București, a fost stabilit în octombrie 2024, la 3,5 miliarde de lei.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

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