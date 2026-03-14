Fidelis de primăvară: Finanțele au atras doar 1,08 mld. lei în prin ediția din martie – Tezaur continuă să compenseze, cu un ritm mai bun

Ministerul Finanțelor a atras de la populație, prin cea de-a treia ediție de titluri de stat Fidelis a acestui an, doar 1,08 miliarde de lei, potrivit datelor analizate înainte de închiderea oficială a ofertei. Din nou, o majoritate a subscrierilor au fost realizate pe titlurile de stat în euro.

Primele ediții din acest an au consemnat o scădere a interesului pe Fidelis, cu subscrieri de 1 miliard de lei în februarie, 1,87 miliarde în ianuarie, 1,49 miliarde în decembrie și 1,31 miliarde în noiembrie.

De notat că emisiunea din noiembrie a fost a doua cea mai slabă ofertă de titluri de stat prin bursă din 2025, ceea ce înseamnă că ținta Finanțelor de a împrumuta 60 de miliarde de lei de la populație în acest an se prezintă greu de realizat.

Una din cele mai slabe oferte de la relansarea programului Fidelis, în 2020 – Tezaur compensează

Pe de altă parte, celălalt program guvernamental de finanțare de la populație, Tezaur, continuă să compenseze și să evolueze mai bine ca Fidelis. În martie, populația a creditat statul cu 3,45 miliarde de lei, aceasta fiind una din cele mai bune emisiuni februarie 2025 încoace.

Per total, ediția din martie a Fidelis a fost una din cele mai slabe oferte de la relansarea programului în 2020, cu dobânzi de până la 7,1% la emisiunile în lei (de la 7,50% maxim în ianuarie) și de până la 6% la cele în euro (de la 6,20% în ianuarie).

Amintim că Finanțele au schimbat încă din 2025 calendarul și emite titlurile Fidelis în fiecare lună, în condițiile creșterii necesarului de finanțare și a ponderii populației în planul de finanțare al Trezoreriei de stat.

Aproape 2/3 din subscrieri, pe titlurile în euro

Subscrierile au început vineri, 6 martie și s-au încheiat tot vineri, 13 martie. A treia ediție a acestui an s-a bucurat de dobânzi încă atractive, cu toate că în scădere – superioare celor aferente depozitelor bancare, maximul mergând până la 7,1% pentru titlurile în lei pe 6 ani.

La fel ca la precedentele emisiuni, o majoritate a subscrierilor s-au concentrat pe titlurile în euro, după ce emisiunea din iunie 2025 a marcat eliminarea din programul de emisiuni aferente acestui an a scadențelor pe 1 an, de regulă cele mai populare.

Titlurile pe 1 an nu au mai fost emise ca urmare a unei aglomerări semnificative a titlurilor care vor ajunge la scadență în 2026 și 2027, în condițiile în care, din cauza incertitudinii electorale, fiscale și guvernamentale, Finanțele s-au finanțat foarte mult prin titluri pe termen scurt, în perioada decembrie 2024-iunie 2025.

Finanțele au compensat în ultimele luni prin tranșe denominate în euro cu scadență mai lungă, cea mai lungă în cadrul ediției din februarie fiind tot cea pe 6 ani. Aici, investitorii au plasat 85,54 milioane de euro (undeva la doar jumătate față de ianuarie), 2 treimi din subscrierile în euro.

Per total, distribuția subscrierilor în funcție de monedă a fost următoarea:

434,1 milioane lei pe titlurile în monedă națională (față de 378,5 milioane lei în februarie și 697,4 milioane în ianuarie);

126,18 milioane euro pe titlurile în valută (față de 124,5 milioane euro în februarie și 230 milioane euro în ianuarie).

Record în 2025: Finanțele au atras 21,1 mld. lei prin Fidelis și 26,1 mld. lei prin Tezaur

Pe întreg anul 2025, Ministerul Finanțelor a atras de la populație, cumulat, prin cele 11 ediții de titluri de stat Fidelis a acestui an, 21,1 miliarde de lei, conform calculelor CursDeGuvernare.ro , o valoare anuală record pentru împrumuturile guvernamentale prin acest program. Suma luată de la populație prin acest program de finanțare a deficitului a crescut astfel cu 4,6 miliarde de lei în raport cu 2024, când statul a împrumutat 16,49 miliarde de lei prin Fidelis.

De notat că titlurile de stat pentru populație beneficiază de un regim fiscal special, fiind neimpozabile. Amintim că Finanțele au schimbat în 2025 calendarul și titlurile sunt emise în fiecare lună.

Recordul pe Fidelis a fost stabilit în februarie 2025, când Guvernul a atras de la populație 4,3 miliarde de lei printr-o singură emisiune. Recordul anterior pe Fidelis, titluri de stat emise prin intermediul Bursei de Valori București, a fost stabilit în octombrie 2024, la 3,5 miliarde de lei.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

