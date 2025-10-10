Fidelis de octombrie: Titluri de stat în lei și euro, cu dobânzi neimpozabile de până la 8,2%

Începând de astăzi, 10 octombrie, pânã vineri, 17 octombrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro, prin intermediul bãncilor partenere: BT capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Românã, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank.

Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

Tranșa specială de titluri de stat Fidelis , emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 mai 2025, va avea o dobândă de 8,2%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

În afară de tranșa specială, ediția Fidelis care debutează astăzi, 10 octombrie, va conține și următoarele emisiuni:

în lei:

· de 7,20% – cu scadența la 2 ani

· de 7,60% – cu scadența la 4 ani

· de 7,90% – cu scadența la 6 ani

în euro:

· de 4.15% – cu scadența la 3 ani

· de 5.25% – cu scadența la 5 ani

· de 6.50% – cu scadența la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

Câștigurile sunt neimpozabile

În procesul de subscriere a titlurilor de stat Fidelis nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile.

Deținătorii de titluri de stat Fidelis lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate la scadență, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadențã, primind dobândã aferentã perioadei de deținere.

Informații privind termenii și condițiile financiare aferente emisiunii în cadrul Programului FIDELIS pot fi consultate la secțiunea Datorie Publicã și pe paginile instituțiilor partenere Ghid pentru cei care vor sã economiseascã prin intermediul FIDELIS.

Rezultate Fidelis: 57,13 mld. lei, peste 450.000 de subscrieri.

De la lansarea programului, emisiunile de titluri de stat FIDELIS au atras investiții totale de aproximativ 57,13 miliarde ded lei, prin intermediul a peste 458.010 de subscrieri. Un element important al acestui program îl reprezintã sprijinul acordat donãrii de sânge, prin acordarea unor condiții preferențiale investitorilor-donatori, care beneficiazã de un punct procentual suplimentar la dobândã.

Donatorii-investitori au plasat în titlurile de stat FIDELIS peste 3,62 miliarde de lei, prin mai mult de 43.814 de subscrieri.

