În cele 11 oferte ale programului de emisiune de titluri de stat Fidelis din 2026, populația a împrumutat statul cu 13,24 miliarde de lei, după ce ediția din noiembrie a atras subscrieri ale investitorilor de 1,48 miliarde de lei, potrivit datelor comunicate de Ministerul Finanțelor și consultate de CursDeGuvernare.ro .

Acesta se anunță cel mai slab an pentru Fidelis din 2023 încoace. În 2023, prin Fidelis populația a creditat statul cu 9,38 miliarde de lei, subscrierile urcând în 2024 la 16,49 miliarde și apoi la 21,09 miliarde de lei în 2025, an record.

Interesul investitorilor de la BVB pentru creditarea statului s-a redus puternic după eliminarea titlurilor pe 1 an – Titlurile în euro au salvat Fidelis în acest an

Amintim că interesul investitorilor prezenți la BVB pentru creditarea statului s-a redus puternic în 2026, iar în iulie 2026 a fost bifată cea mai slabă ofertă Fidelis de la reluarea programului Fidelis în 2020 – subscrierile în lei au fost în iulie doar 202 milioane de lei (record negativ), în timp ce prin toate tranșele ediției au fost atrase doar 660 milioane de lei. Scăderea a venit în contextul în care dobânzile oferite nu au fost majorate substanțial, în timp ce inflația din prezent e de 7% la nivelul lunii octombrie.

Ultimele ediții Fidelis (cumulat subscrieri lei+euro):

Noiembrie 2026: 1,48 mld. lei

Octombrie 2026: 1,3 mld. lei

Septembrie 2026: 852 mil. lei

August 2026: 1,3 mld. lei

Iulie 2026: 660 mil. lei

Iunie 2026: 940 mil. lei

Mai 2026: 715 mil. lei

Aprilie 2026: 1,93 mld. lei

Martie 2026: 1,17 mld. lei

Februarie 2026: 1 mld. lei

Ianuarie 2026: 1,87 mld. lei

Decembrie 2025: 1,49 mld. lei

Noiembrie 2025: 1,31 mld. lei

De notat că încă din final de 2025 se manifestă o tendință de scădere a subscrierilor la Fidelis, având în vedere dispariția titlurilor pe 1 an și faptul că dobânzile oferite de Trezorerie nu au fost majorate corespunzător pentru a reflecta riscul politic (criza politică de 6 luni) și prima de inflație. Comparativ, în acest an, prin Tezaur, unde investitorii sunt mai puțin sofisticați, programul de împrumut de la populație al Finanțelor a mers mult mai bine.

Notă: Investitorii de la BVB sunt mai ”sofisticați” în ideea în care au lejeritatea și exercițiul de a investi în acțiuni listate, care au oferit și oferă nu doar dividende (cu randament în scădere, ce-i drept), ci și randamente mult superioare dobânzilor sau inflației exclusiv din aprecierea acțiunilor.

În general, statul lua ușor peste 1,5-2 miliarde de lei prin Fidelis, iar acum a ajuns să aibă luni în care atrage extrem de puțin prin titlurile în lei, titlurile în lei fiind cele mai atractive pentru investitori. De exemplu, în noiembrie, din cele 1,48 miliarde de lei atrase, 77% reprezintă subscrierile investitorilor pentru cele 3 tranșe în euro.

Totalul împrumuturilor în familie, după 11 ediții Tezaur și Fidelis: 37,6 mld. lei – mult sub 2025, dar peste 2024

Până acum, cu tot cu ediția din octombrie, Finanțele au atras în acest an de la populație, prin Fidelis, 13,24 miliarde de lei. Tezaur compensează în acest an, cu 24,37 miliarde de lei atrași de la populație în cele 11 ediții din acest an.

Per total, după cele 11 luni de oferte Tezaur și Fidelis, Ministerul Finanțelor a atras de la populație, pe ambele programe, puțin peste 37,6 miliarde de lei, peste nivelul din 2024 de 32,7 miliarde de lei.

Tendința de temperare de pe Fidelis e explicată și de fiscalitatea în creștere, de șocurile inflaționiste tot mai puternice și de dobânzile oferite – care, din nou, nu au fost majorate de Trezorerie astfel încât să reflecte prima de risc și inflația situată până recent la 2 cifre.

Amintim totodată că emisiunea din iunie 2025 a marcat eliminarea din programul de emisiuni aferente acestui an a scadențelor pe 1 an, de regulă cele mai populare. Titlurile pe 1 an nu au mai fost emise ca urmare a unei aglomerări semnificative a titlurilor de stat care ajung la scadență în 2026 și 2027, în condițiile în care, din cauza incertitudinii electorale, fiscale și guvernamentale, Finanțele s-au finanțat foarte mult prin titluri pe termen scurt, în perioada decembrie 2024-iunie 2025.

Finanțele au compensat în ultimele luni prin tranșe denominate în euro cu scadență mai lungă, cea mai lungă în cadrul edițiilor din ultimele 8 luni fiind una pe 10 ani, spre deosebire de martie când cel mai lung bond în euro a fost pe 6 ani.

Pe tot anul 2025, Finanțele au luat de la populație 47,2 miliarde de lei, o valoare record cu o pondere de 17,8% în totalul creditelor luate de Guvern anul trecut (265 mld. lei), pentru acoperirea necesarului de finanțare, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

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