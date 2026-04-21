Fidelis de aprilie: 1,93 mld. lei atrase de la populație, cea mai bună ediție din ultima jumătate de an – Dobânzile au crescut, Finanțele au venit cu titluri în euro pe 10 ani

Ministerul Finanțelor a atras de la populație, prin cea de-a patra ediție de titluri de stat Fidelis a acestui an, 1,93 miliarde de lei, potrivit datelor analizate înainte de închiderea oficială a ofertei. Din nou, o majoritate a subscrierilor au fost realizate pe titlurile de stat în euro.

Aceasta a fost cea mai bună ediție Fidelis din ultimele 5 luni, după ce edițiile recente au consemnat o scădere a interesului investitorilor, cu subscrieri de 1,17 miliarde de lei în martie, 1 miliard de lei în februarie, 1,87 miliarde în ianuarie, 1,49 miliarde în decembrie și 1,31 miliarde în noiembrie.

De notat că până acum, cu tot cu ediția din aprilie, Finanțele au atras în acest an de la populație, prin Fidelis, 6 miliarde de lei. Tezaur compensează în acest an, cu 9,71 miliarde de lei atrași de la populație în cele 4 ediții din acest an,

Per total, anualizând evoluțiile din primele 4 luni, atât pe Tezaur cât și pe Fidelis, ținta Finanțelor de a împrumuta 60 de miliarde de lei de în acest an de la populație se prezintă ceva mai greu de realizat. În cele 4 luni de oferte pentru populație, Ministerul Finanțelor a atras de la populație, pe ambele programe, 15,71 miliarde de lei.

2026 are unele din cele mai slabe oferte Fidelis de la relansarea programului, în 2020 – Tezaur compensează

Per total, ediția din aprilie a Fidelis a oferit dobânzi de până la 7,6% la emisiunile în lei (de la 7,1% maxim în martie) și de până la 6,4% la cele în euro (de la 6% în martie).

Amintim că Finanțele au schimbat încă din 2025 calendarul și emite titlurile Fidelis în fiecare lună, în condițiile creșterii necesarului de finanțare și a ponderii populației în planul de finanțare al Trezoreriei de stat.

Subscrierile au început marți, 14 aprilie și s-au încheiat tot marți, 21 aprilie. A patra ediție a acestui an s-a bucurat de dobânzi în creștere, atractive – superioare celor aferente depozitelor bancare, maximul mergând până la 7,6% pentru titlurile în lei pe 6 ani.

Majoritatea subscrierilor, pe titlurile în euro

La fel ca la precedentele emisiuni, o majoritate a subscrierilor s-au concentrat pe titlurile în euro, după ce emisiunea din iunie 2025 a marcat eliminarea din programul de emisiuni aferente acestui an a scadențelor pe 1 an, de regulă cele mai populare.

Titlurile pe 1 an nu au mai fost emise ca urmare a unei aglomerări semnificative a titlurilor care vor ajunge la scadență în 2026 și 2027, în condițiile în care, din cauza incertitudinii electorale, fiscale și guvernamentale, Finanțele s-au finanțat foarte mult prin titluri pe termen scurt, în perioada decembrie 2024-iunie 2025.

Finanțele au compensat în ultimele luni prin tranșe denominate în euro cu scadență mai lungă, cea mai lungă în cadrul ediției din aprilie fiind una pe 10 ani, spre deosebire din martie când cel mai lung bond în euro a fost pe 6 ani. Doar aici, pe titlurile în euro pe 10 ani, investitorii au plasat 118,91 milioane de euro, mai bine de 2 treimi din subscrierile în euro.

Per total, distribuția subscrierilor în funcție de monedă a fost următoarea:

874,51 milioane lei pe titlurile în monedă națională (față de 534 milioane lei în martie, 378,5 milioane lei în februarie și 697,4 milioane în ianuarie);

207,09 milioane de euro pe titlurile în euro (față de 126,1 milioane euro în martie, 124,5 milioane euro în februarie și 230 milioane euro în ianuarie).

Record în 2025: Finanțele au atras 21,1 mld. lei prin Fidelis și 26,1 mld. lei prin Tezaur

Pe întreg anul 2025, Ministerul Finanțelor a atras de la populație, cumulat, prin cele 11 ediții de titluri de stat Fidelis a acestui an, 21,1 miliarde de lei, conform calculelor CursDeGuvernare.ro , o valoare anuală record pentru împrumuturile guvernamentale prin acest program. Suma luată de la populație prin acest program de finanțare a deficitului a crescut astfel cu 4,6 miliarde de lei în raport cu 2024, când statul a împrumutat 16,49 miliarde de lei prin Fidelis.

De notat că titlurile de stat pentru populație beneficiază de un regim fiscal special, fiind neimpozabile. Amintim că Finanțele au schimbat în 2025 calendarul și titlurile sunt emise în fiecare lună.

Recordul pe Fidelis a fost stabilit în februarie 2025, când Guvernul a atras de la populație 4,3 miliarde de lei printr-o singură emisiune. Recordul anterior pe Fidelis, titluri de stat emise prin intermediul Bursei de Valori București, a fost stabilit în octombrie 2024, la 3,5 miliarde de lei.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

