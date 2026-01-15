Start la programele de titluri de stat pentru populație, după subscrieri de 47 mld. lei anul trecut – Dobânzile la prima ediție Fidelis din 2026

Prima ediție din acest an a programului Fidelis, de titluri de stat pentru populație, se desfășoară între 16-23 ianuarie și va avea dobânzi similare cu precedenta emisiune Fidelis, din decembrie, de până la 7,5%, potrivit unui anunț al Ministerului Finanțelor.

Dobânzile la emisiunile de titluri de stat în lei anunțate de Ministerul Finanțelor sunt următoarele:

6,45% – cu scadența la 2 ani (în scădere cu 10 puncte de bază față de ediția decembrie 2025)

7,45% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge (în scădere tot cu 10 puncte de bază)

7,10% cu scadența la 4 ani (la fel ca în decembrie)

7,50% cu scadența la 6 ani (la fel ca în decembrie).

În același timp, dobânzile la emisiunile de titluri de stat în euro anunțate de Ministerul Finanțelor sunt următoarele:

3,75% cu scadența la 3 ani (la fel ca în decembrie)

4,75% cu scadența la 5 ani (la fel ca în decembrie)

6,20% cu scadența la 10 ani (la fel ca în decembrie).

Printre avantajele investițiilor în titluri de stat Fideli, enunțate de minister, se numără dobânzile atractive și câștiguri neimpozabile, posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadență și de a primi dobândă aferentă perioadei de deținere, tranșele speciale pentru donatorii de sânge, cu 1 punct procentual peste dobânda obișnuită și diversificarea maturităților pentru titlurile în lei și euro.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Record de subscrieri în 2025 – Populația împrumută tot mai mult statul

În 2025, populația a subscris 21,1 miliarde de lei în cadrul acestui program, o valoare record. Titlurile de stat Fidelis sunt listate la Bursa de Valori București (BVB), prin urmare tranzacționabile și pe cale de consecință un plasament atractiv.

La acestea s-au adaugat alte 26,1 miliarde de lei atrase prin intermediul titlurilor de stat Tezaur, destinate tot populației, dar care nu sunt listate pe bursă, fiind promovate drept un instrument de economisire.

În ultimii ani cele două programe s-au dovedit o sursă bună de finanțare a necesarului uriaș de finanțare al statului, de peste 250 de miliarde de lei în 2024 și 2025 (bani necesari pentru a acoperi deficitul și pentru a refinanța datoriile vechi care ajung la scadență). Practic, în 2025, aproximativ 17% din necesarul de finanțare a fost asigurat de cele două programe. În același timp, în totalul împrumuturilor contractate de pe piața internă, până la 12 decembrie 2025 (157 mld. lei), cele de la populație au avut o pondere record de 30%.

În tot anul 2024, statul a împrumutat de la populație aproximativ 32,7 miliarde de lei.

Țintele pentru împrumuturile ”în familie”: 60 mld. lei în 2026 și 70 mld. în 2027

Importanța acestor subscrieri pe programele Tezaur și Fidelis este tot mai mare în condițiile în care nevoia de finanțare a statului este în creștere, iar strategia Ministerului de Finanțe vizează creșterea ponderii populației în total datorie publică, o sursă de capital stabilă pentru stat, mai ales la nivelul ridicat al dobânzilor.

În acest context, statul își propune să atragă 60 de miliarde de lei de la populație în 2026, prin emisiunile de titluri de stat Tezaur și Fidelis, bazându-se în continuare pe dobânzile atractive pe care le au aceste instrumente în comparație cu principalul ”competitor” reprezentat de depozitele bancare, conform documentelor Ministerului de Finanțe.

În același timp, pentru 2027, strategia de administrare a datoriei publice vorbește despre o țintă de 70 de miliarde de lei pentru finanțările atrase de la populație, mai mult decât dublul celor atrase în 2024.

