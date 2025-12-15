Fidelis 2025: nivel record de 21,1 mld. lei atrași de Guvern de la populație

Ministerul Finanțelor a atras de la populație, cumulat, prin cele 11 ediții de titluri de stat Fidelis a acestui an, 21,1 miliarde de lei, conform calculelor CursDeGuvernare.ro , o valoare anuală record pentru împrumuturile guvernamentale prin acest program.

Suma luată de la populație prin acest program de finanțare a deficitului a crescut astfel cu 4,6 miliarde de lei în raport cu 2024, când statul a împrumutat 16,49 miliarde de lei prin Fidelis.

Temperare pe Fidelis în final de an. Programul Tezaur a mers mai bine decât Fidelis în 2025

Ediția din decembrie a atras subscrieri din partea populației de 1,49 miliarde de lei, peste valoarea atrasă în noiembrie de 1,31 miliarde de lei, care a fost a doua cea mai slabă emisiune de titluri de stat prin bursă din acest an.

De notat că titlurile de stat pentru populație beneficiază de un regim fiscal special, fiind neimpozabile. Amintim că Finanțele au schimbat în 2025 calendarul și titlurile sunt emise în fiecare lună.

În octombrie și septembrie, Finanțele au atras de la populație, prin emisiunile Fidelis, câte 2,2 mld. lei pe fiecare emisiune, în timp ce în august suma împrumutată a fost de 1,5 miliarde lei. La fel, în iunie și iulie sumele atrase de la populație au fost mai reduse – 1,66 mld. lei în fiecare lună.

Cea mai slabă emisiune Fidelis din acest an a fost în luna mai, cu 1,18 miliarde de lei suma împrumutată de la populație, în același timp aceasta fiind cea mai mică valoare din septembrie 2022 încoace.

Împrumutul luat de la populație în decembrie este și el mult sub recordul stabilit la prima ediție din 2025, derulată în luna februarie, conform datelor din platformele brokerilor. Atunci, statul a atras de la populație, prin Fidelis, 4,3 miliarde de lei.

O nouă ediție fără titlurile Fidelis pe 1 an. De ce au renunțat Finanțele la ele

La fel ca la precedentele emisiuni, o majoritate a subscrierilor s-au concentrat pe titlurile în euro, după ce emisiunea din iunie a marcat eliminarea din programul de emisiuni aferente acestui an a scadențelor pe 1 an, de regulă cele mai populare.

Titlurile pe 1 an nu sunt emise din a doua parte a anului din cauza unei aglomerări semnificative de titluri de stat care ajung la scadență în 2026 – asta în condițiile în care, din cauza incertitudinii electorale, fiscale și guvernamentale, Ministerul Finanțelor s-a finanțat foarte mult prin titluri pe termen scurt, în perioada decembrie 2024-iunie 2025.

O valoare prea mare a sumelor acumulate pe titlurile de stat pe termen scurt (maturitate sub 12 luni) înseamnă un volum mare de împrumuturi anul viitor pentru rostogolirea datoriei.

Finanțele au oferit dobânzi atractive în 2025, peste cele la depozitele bancare. Apetit pentru titlurile în euro pe termen lung

Finanțele au oferit dobânzi ridicate și la ediția din decembrie, iar o bună parte din interesul investitorilor s-a concentrat pe titlurile în euro pe termen lung (10 ani), unde dobânda anuală a fost de 6,2%, foarte ridicată pentru titluri în valută, cu 0,3 puncte procentuale mai puțin ca în lunile trecute.

Subscrierile au început 5 decembrie, și s-au încheiat vineri, 12 decembrie. Edițiile din 2025 s-au bucurat de dobânzi superioare celor aferente depozitelor bancare, maximul pe tranșa investitorilor generali (nu donatori) mergând la ediția recentă până la 7,5% la titlurile cu scadența 6 ani.

Per total, distribuția subscrierilor din decembrie în funcție de monedă a fost următoarea:

464,7 milioane de lei pe titlurile în lei, jumătate din suma subscrisă în octombrie și în linie cu cea atrasă în noiembrie;

201,5 milioane de euro pe titlurile în valută, peste subscrierile din noiembrie.

„Încheiem anul 2025 cu un record absolut de la lansarea programului și a parteneriatului cu Rock FM. Suma totală investită de români în cele 11 ediții din acest an depășește 21,1 miliarde lei, un rezultat care dovedește maturitatea pieței locale. Ceea ce ne bucură în mod special la această ediție este apetitul record pentru scadența de 10 ani în euro. Faptul că românii aleg să își plaseze economiile pe un orizont de timp atât de îndelungat este cel mai puternic vot de încredere acordat instrumentelor de economisire ale Ministerului Finanțelor. Totodată, solidaritatea donatorilor-investitori a rămas exemplară în 2025: aceștia au investit peste 1,77 miliarde lei (1.775.546.100 lei) prin 31.501 ordine, salvând vieți și investind în viitorul lor”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, citat într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.

Amintim că recordul pe Fidelis a fost stabilit în februarie, la o valoare a subscrierilor de 4,3 miliarde de lei. Faptul că emisiunile de titluri Fidelis au loc de anul acesta în fiecare lună este natural să reducă parțial subscrierile.

Titlurile emise prin BVB au o valoare nominală de 100 de lei, respectiv 100 de euro, și cantități minime de subscriere în funcție de maturități.

De la lansarea Programului FIDELIS, investițiile totale atrase au fost de 62,12 miliarde lei, iar conform Ministerului Finanțelor contribuția donatorilor-investitori a depășit pragul de 3,91 miliarde lei.

