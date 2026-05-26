Ferrari a prezentat prima sa mașină complet electrică

Ferrari a lansat primul model complet electric, care urmează să fie disponibil la finele acestui an. Denumit Luce, noul model va costa aproximativ 640.000 de dolari și se îndepărtează de aspectul sportiv și agresiv, tipic pentru Ferrari, fiind primul model cu cinci locuri și patru portiere al mărcii italiene. El a fost creat în colaborare cu agenția de styling LoveFrom a fostului designer al Apple, Sir Jony Ive.

Aprecierile scrise de fani pe rețelele de socializare au variat de la descrierea noii mașini ca fiind destinată „direct gunoiului de la fier vechi” și până la o „clasă absolută de măiestrie în design”.

Companiile rivale, precum Lamborghini și Porsche au renunțat la construcția de modele complet electrice din cauza lipsei de cerere și a concurenței făcute de producătorii chinezi.

Directorul executiv al Ferrari, Benedetto Vigna, a declarat la Roma că dezvoltarea lui Luce, care înseamnă „lumină” în italiană, a durat o jumătate de deceniu.

Ferrari intenționează să lanseze totuși vehiculul electric (EV) după ce anterior a exclus o astfel de decizie, optând în schimb pentru a produce mașini hibride și cu motoare clasice.

Luce este dotată cu patru motore electrice montate pe fiecare roată, care permit mașinii să atingă 100 km/h în aproximativ 2,5 secunde.

Firma a declarat că toate componentele sunt fabricate pe plan intern, astfel încât mașina să poată fi reparată de companie mult timp în viitor, protejând valoarea de revânzare a lui Luce.

Trecerea giganților din industria auto către vehiculele electrice s-a confruntat cu obstacole majore în ultimii ani.

Producătorii mari auto, inclusiv Ford și Volkswagen, și-au dublat producția de mașini pe benzină, în special în SUA, din cauza cererii scăzute și a renunțării la politicile climatice de către președintele Donald Trump, care a tăiat subvențiile pentru cumpărătorii de vehicule electrice.

Lansarea concept car-ului electric Jaguar a fost puternic criticată pentru abandonarea stilului clasic al mărcii britanice.

La fel s-a întâmplat și cu modelul electric cu cinci locuri și patru portiere al lui Ferrari.

Un utilizator de pe X a spus: „Ferrari tocmai și-a ucis brandul, la fel cum a făcut Jaguar. Asta e de dus direct la gunoi la dezmembrări”. ”Ce se întâmplă cu producătorii europeni de mașini de lux? Mai întâi Jaguar și acum Ferrari”, a postat un alt cont.

Directorul de design al Ferrari, Flavio Manzoni, a declarat într-un interviu cu YouTuber-ul Cleo Abram că criticii fac parte din procesul de inovare.

El a recunoscut că conceptul unui Ferrari electric cu un design nou este „polarizant”, dar consideră că oamenii îl vor aprecia în lunile următoare.

Ferrari a declarat, de asemenea, că va continua să ofere mașini pe benzină și hibride, împreună cu vehiculul său complet electric.

În același timp, concurenții direcți ai Ferrari și-au redus ambițiile legate de mașinile electrice.

Lamborghini și-a abandonat planurile de a lansa mașini complet electrice, trecând în schimb la modele hibride, invocând cererea scăzută de mașini electrice de lux de înaltă performanță.

Porsche și-a redus planurile legate de mașinile electrice din cauza cererii slabe, vânzărilor slabe din China și tarifele vamale din SUA.

Producătorii auto occidentali s-au confruntat, de asemenea, cu o concurență intensă din partea producătorilor auto chinezi, care sunt capabili să producă vehicule mai rapide și mai ieftine.

Ferrari este cel mai valoros producător auto din Europa. Se bazează pe vânzarea de mașini extrem de exclusiviste – o strategie care a contribuit la protejarea Ferrari de o mare parte din greutățile financiare cu care se confruntă rivalii.

Cu toate acestea, acțiunile Ferrari au scăzut cu peste 25% în ultimul an, reflectând o scădere mai amplă a mărcilor de lux, pe măsură ce inflația din întreaga lume a afectat cererea de bunuri de lux.

