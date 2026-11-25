Organizațiile reprezentative ale fermierilor din România solicită autorităților să nu accepte nicio propunere de diminuare a bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) pentru perioada 2028-2034 și susțin stabilirea unui buget european dedicat agriculturii de cel puțin 433 de miliarde de euro, potrivit unei scrisori deschise adresate autorităților române înaintea reuniunii Consiliului European din 26-27 noiembrie 2026.

Semnatarii documentului, între care Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC), Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, Forumul Fermierilor Profesioniști și Procesatorilor din România (FAPPR) și Asociația Dialog și Reprezentare pentru Fermierii din Crișana-Banat, afirmă că poziția României în negocierile privind viitorul buget european este esențială pentru sectorul agricol național, relatează Agerpres.

Potrivit documentului, noua propunere de buget prezentată pe 21 noiembrie de președintele Consiliului European, Antonio Costa, prevede reduceri suplimentare, fiind criticată de Parlamentul European și de Franța. „Parlamentul European, prin co-raportorul său Siegfried Mureșan, a declarat-o inacceptabilă și a anunțat că nu poate sta la baza aprobării sale. Franța a criticat-o explicit, arătând că nu se garantează sprijinul pentru venitul fermierilor. Decizia în Consiliul European se ia cu unanimitate. Poziția României la masă contează, așadar, direct”, au transmis marți reprezentanții organizațiilor agricole.

Acestea atrag atenția că propunerea Comisiei Europene, menținută de Președinția irlandeză și de Consiliul UE, a redus deja cu 100 de miliarde de euro bugetul destinat „producției de hrană de către fermieri (subvenții și investiții) față de perioada 2021-2027”.

În acest context, organizațiile reprezentative ale fermierilor cer României să susțină poziția Parlamentului European privind un buget PAC de minimum 433 de miliarde de euro (ajustat cu inflația), precum și finalizarea convergenței externe a plăților directe prin alocarea unor fonduri suplimentare.

„Fermierii români concurează pe aceeași piață cu fermieri din statele vestice ale Uniunii Europene, dar primesc mult mai puțin pe hectar. Convergența trebuie finanțată peste propunerea Comisiei, nu prin tăierea plăților altor state membre”, se arată în scrisoarea deschisă.

O altă solicitare vizează coordonarea poziției României cu statele care susțin menținerea unui buget agricol consistent, între care Franța, Polonia și Italia, iar mandatul transmis prin Ministerul Afacerilor Externe „să reflecte această poziție”.

Totodată, organizațiile solicită reprezentarea României la cel mai înalt nivel politic în toate reuniunile europene în care se decide viitorul PAC și consultarea organizațiilor de fermieri înaintea fiecărei etape importante a negocierilor.

„Politica Agricolă Comună nu este doar o subvenție, ci permite gestionarea responsabilă a peisajului rural și impunerea de standarde înalte de mediu. Ea ține în viață satul românesc, securitatea alimentară a țării și sute de mii de familii. O reducere a ei acum ar însemna mai puțini fermieri, mai multe importuri și o Românie mai vulnerabilă. Prin investițiile realizate din fonduri europene, naționale și contribuții proprii ale producătorilor s-au achiziționat preponderent utilaje și echipamente agricole și de procesare din statele net contributoare la bugetul UE, pentru că industria noastră nu mai este în măsură să producă corespunzător și ca urmare, economiile acelor state net contributoare beneficiază indirect”, au avertizat reprezentanții organizațiilor agricole în scrisoarea deschisă adresată autorităților.

La nivel național, semnatarii consideră necesară menținerea unui buget de minimum 22 de miliarde de euro pentru agricultura României, în vederea creșterii competitivității fermierilor români.

„Dacă nu se menține un nivel de minimum 22 miliarde euro pentru Agricultura Romaniei (subvenții+investiții) care să permită creșterea competitivității fermierilor români – suntem condamnați la eșec și repercursiunile le suportăm cu toții ca cetățeni prin scăderea nivelului de trai, a puterii de cumpărare, care poate duce la diverse opțiuni de vot la următoarele alegeri”, au mai subliniat reprezentanții fermierilor români.

În acest context, organizațiile solicită o întâlnire cu autoritățile înaintea summitului european, pentru prezentarea datelor și argumentelor care susțin menținerea unui buget consistent pentru agricultura românească.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC), membră COPA-COGECA, este formată din Federația Națională PRO AGRO, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Uniunea Națională de Ramură a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) și Asociația Forța Fermierilor (AFF).

Organizațiile reprezintă peste 14.000 de fermieri, exploatații agricole și cooperative, care lucrează aproximativ șase milioane de hectare.

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