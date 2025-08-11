Fermele eoliene din Scoția primesc bani pentru a fi deconectate timp de 37% din cât ar fi produs teoretic

Operatorii centralelor eoliene din Scoția au fost plătiți ca să oprească turbinele pentru aproximativ 37% din potențialul de producție, o cantitate echivalentă cu 4 TWh care nu au mai fost injectați în sistemul național din cauza infrastructurii care nu permite transportul electricității acolo unde există cerere.

Raportul menționează că reducerile de producție la turbinele eoliene din Scoția a reprezentat 86% din reducerile totale de producție eoliană în Marea Britanie pe parcursul primului semestru din 2025. Raportul adaugă că acest volum a reprezentat o creștere de 15% față de reducerile ordonate în prima jumătate a anului trecut.

Reducere este termenul utilizat atunci când operatorii de rețea solicită operatorilor de energie eoliană și solară să oprească turbinele pentru a nu suprasolicita rețeaua de transport, deoarece intervalele de vârf în generarea energiei eoliene și solare nu coincid cu perioadele vârf al cererii de energie electrică. Pentru ca operatorii de ferme eoliene sau solare să nu dea faliment, guvernele le plătesc contravaloarea energiei care ar fi fost produsă în perioada cât au fost oprite turbinele sau invertoarele, ceea ce costă miliarde pe an.

În anul financiar 2024/25, Operatorul Sistemului Energetic Național al UK (NESO) a plătit în total 2,7 miliarde de lire sterline (3,7 mld dolari), costuri de echilibrare a sistemului. „Reducerea energiei eoliene este în prezent un factor major al costurilor de echilibrare”, se arată în raportul NESO, adăugând că „acest lucru se datorează faptului că o mare parte din capacitatea eoliană a Marii Britanii este localizată în Scoția (nord), care este o regiune cu conexiuni limitate cu restul rețelei naționale”.

În anul fiscal 2024/25, volumele energiei eoliene restricționate au crescut la 13% din producția eoliană teoretică (producția de energie electrică care ar fi fost produsă dacă nu ar fi fost impusă nicio reducere), a anunțat NESO la începutul anului.

Problema este dificil de rezolvat, deoarece costurile de reducere cresc odată cu creșterea capacității de generare a energiei eoliene. Pentru a o rezolva, ar trebui investite multe miliarde de lire pentru construirea de noi rețele de transport care să ducă energia electrică produsă în nord către locurile de consum din sud.

Cititi si: Investițiile verzi în pericol: Instituțiile de credit se retrag din finanțarea proiectelor climatice – energia eoliană e de 7 ori mai scumpă decât cea bazată pe gaze

***