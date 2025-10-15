Felix Pătrășcanu, Fan Courier Group: Toate țările din jur vor să vândă în România, în timp ce companiile românești sunt șicanate

România și-a creat imaginea unei țări „de consum”, companiile din regiune fiind foarte interesate să intre pe piața românească, a precizat Felix Pătrășcanu, cofondator Fan Courier Group.

„Suntem o piață mare; după Polonia, suntem 17-18-20 de milioane. Toate celelalte țări vor să vândă în România. Toate țările din jur ne văd ca un mare consumator, ca având apetit pentru consum. Ne uităm la un marketplace turcesc, care e chinez de fapt, care vine în România și a ales să își facă aici un hub important, și multe alte companii”, a declarat el, în cadrul conferinței „Capitalul autohton al României – internaționalizarea businessurilor: maturizare și trecerea la statutul de forță regională”, organizată marți de Conferințele CDG și Banca Națională a României (BNR).

El a avertizat că deși companiile autohtone au prins gustul extinderii către alte piețe externe, „șicanele” interne continuă să le ocupe foarte multe resurse.

„Trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă în România. (…) În Municipiul București, un proiect de Hotărâre al Consiliului Local ne amintește astăzi că între orele 07:00 și 10:00 și 16:00 și 19:00 este interzisă circulația și staționarea autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare; este exceptat de la această regulă, printre altele, transportul de medicamente. Suntem anunțați astăzi că nu vom mai putea livra între aceste ore. Așteptați și dvs. coletele noastre când se va putea.

Suntem bombardați încontinuu cu aceste șicane; înțelegem că avem un deficit bugetar mare, că trebuie să facem o mulțime de sacrificii pentru a rezolva problemele României. Totuși, dacă înțelegem aceste lucruri și suntem bombardați în continuare cu astfel de momente, care probabil au o logică și nu sunt discutate cu noi, ne pierde foarte mult încrederea”, declarat el.

Felix Pătrășcanu a ridicat totodată problema atașaților comerciali ai României, care ar trebui să-și asume un rol activ în sprijinirea eforturilor de internaționalizare a companiilor autohtone, în condițiile în care antreprenorii locali ajung adesea să apeleze la cunoscuți cu business-uri în piețele de interes pentru ei, decât în structuri guvernamentale.

Cofondatorul Fan Courier Group a precizat totodată că un rol important l-ar putea juca și diaspora cu afaceri în țările de adopție.

„Atașații comerciali ar trebui reactivați și puși la treabă și aș mai avea o propunere. România are peste 5 milioane, 6 după unele statistici, 8 după altele… vrem internaționalizare? La începutul acestei luni am avut summitul RePatriot, la care am adus peste 100 de români pe care i-am premiat și am văzut ce businessuri fac. Au venit din Canada, din SUA, din Europa, unde au niște businessuri fantastice și au încropit propriile asociații de business. Nu sunt întrebați niciodată cu ce ar putea ajuta. Dacă statul nu o face, să o facem noi, pentru că au niște businessuri foarte interesante acolo; unele s-au dezvoltat enorm, și atunci aș vedea o expandare a investițiilor făcute de antreprenorii din România peste hotare cu ajutorul lor. Sunt businessuri foarte importante și ei sunt dornici să ajute țara. Nu o fac voluntar, bineînțeles, dar sunt dornici. Putem avea un ochi deschis către acest canal, de a-i face pe acei oameni să vină să investească în România. Acești oameni au perspectiva înțelegerii a două piețe cel puțin: piața românească din care au plecat și piața țării de adopție. E un canal bun de a merge cu businessurile noastre în marile concentrări de români din Europa și din SUA”, a declarat el.

***