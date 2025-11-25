cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

25 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Banca centrală americană, așteptată să taie iar dobânzile în decembrie. Ce îi pune bețe în roate președintelui Fed

Rss
De Mihai Gongoroi

25 noiembrie, 2025

Aliații președintelui Rezervei Federale a SUA (Fed), Jerome Powell (foto), au pregătit terenul pentru ca acesta să poată forța prin Consiliul de politică monetară o nouă reducere a dobânzilor la ședința băncii centrale din 9–10 decembrie, relatează Wall Street Journal.

Potrivit WSJ, decizia de politică monetară va fi probabil una mai strânsă ca altele din trecut având în vedere diferendele tot mai numeroase din Comitetul de politică monetară al Fed.

Fed navighează legat la ochi

Decizia este complicată, pe de o parte, de presiunea pusă de administrația Trump pe banca centrală americană, iar pe de altă parte de lipsa unor date clare pentru luna octombrie privind inflația și piața muncii. Blocajul guvernamental din SUA nu a permis colectarea eficientă a datelor, ce nu au mai fost publicate, lăsând practic Fed-ul să navigheze „pe întuneric” la ultima ședință din acest an, după cum scrie WSJ.


Potrivit WSJ, Powell cântărește două opțiuni: una care implică o reducere a dobânzilor, urmată de o abordare mai prudentă la deciziile ulterioare, cealalta fiind menținerea dobânzii acum și reevaluarea situației în ianuarie.

Ambele opțiuni sunt susceptibile să atragă opoziție din partea unor membri ai Consiliului Fed, deși piețele au început să includă tot mai mult în prețuri probabilitatea unei reduceri de dobândă luna viitoare. Acest lucru s-a întâmplat mai ales după ce președintele ramurii din New York a Fed, John Williams, a spus că susține o reducere în decembrie.

Doi din cei mai influenți aliați ai lui Powell susțin tăierea dobânzilor

Williams a declarat că Fed are motive să reducă dobânzile acum, pentru a preveni o slăbire suplimentară a pieței muncii. O reducere în decembrie este, de asemenea, în linie cu agenda anunțată de Powell în august, Fed-ul reducând deja dobânzile la ultimele două ședințe consecutive.

Un alt susținător al unei scăderi a dobânzilor în decembrie este Mary Daly, șefa ramurii Fed din San Francisco (California), care consideră că o deteriorare a pieței muncii ar fi mai dificilă de rezolvat decât o creștere temporară a inflației ce ar putea apărea dintr-o reaccelerare a economiei.

Alți membri ai Fed au adoptat însă o poziție mult mai prudentă față de o tăiere în decembrie, argumentând că riscurile inflaționiste persistă, iar piața muncii este încă suficient de robustă pentru a nu justifica o relaxare imediată a politicii monetare.

Piețele pun și ele presiune pe Fed: Scăderile mari de pe Wall Street, semnal către banca centrală americană


Contestatarii au motivat prudența și prin absența datelor economice pentru octombrie. Datele de inflație și ocupare a forței de muncă aferente lunii octombrie ar fi trebuit să fie ultimele semnale economice clare pe care Fed le-ar fi primit înainte de ședința din decembrie.

Piețele de dobânzi futures evaluează la 79,7% probabilitatea ca Fed să reducă dobânda cu 25 de puncte de bază la ședința din 9–10 decembrie, în urcare puternică față de probabilitatea de 49,8% consemnată săptămâna trecută, potrivit CME FedWatch.

(Citește și: ”Fed reia ciclul de scădere a dobânzilor, dar semnalează risc de stagflație. Analiști: ”Nu am mai văzut o ședință Fed cu atât de multe contradicții””)

(Citește și: ”PIB-ul SUA a accelerat cu +3,8% în T2 – Administrația Trump a finalizat preluarea de facto a Fed și va porni tiparnița: Va pompa și mai multă lichiditate în economie”)

***

[newsman_subscribe_widget formid="nzm-container-91885-6936-62e2a1251fbbbf9d28a8dd5a"]

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Nouă revizuire negativă pe piața muncii din SUA: Aproape 1 mil. de locuri de muncă nu au fost create niciodată – Fed va scădea dobânzile săptămâna viitoare

Șeful Fed stimulează piața bursieră sugerând o reducere a dobânzii în septembrie. Unii investitori rămân prudenți

Donald Trump demite o guvernatoare a Rezervei Federale acuzată de fraudă și este pe cale să obțină controlul în consiliul de administrație al băncii centrale a SUA

 

Inflația din SUA rămâne încăpățânată – Fed va tăia totuși dobânzile, cu ochii la slăbirea pieței muncii

 

Jocurile de culise pentru șefia Fed: Demisia-surpriză a unuia dintre guvernatori îi lasă mână liberă lui Donald Trump – Viitorul președinte al băncii centrale ar putea fi numit mai devreme

 

Administrația Trump nu renunță la controlul tiparniței: Cere demisia lui Jerome Powell – acuzații privind costurile renovării sediului Fed

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți