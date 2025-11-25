Banca centrală americană, așteptată să taie iar dobânzile în decembrie. Ce îi pune bețe în roate președintelui Fed

Aliații președintelui Rezervei Federale a SUA (Fed), Jerome Powell (foto), au pregătit terenul pentru ca acesta să poată forța prin Consiliul de politică monetară o nouă reducere a dobânzilor la ședința băncii centrale din 9–10 decembrie, relatează Wall Street Journal.

Potrivit WSJ, decizia de politică monetară va fi probabil una mai strânsă ca altele din trecut având în vedere diferendele tot mai numeroase din Comitetul de politică monetară al Fed.

Fed navighează legat la ochi

Decizia este complicată, pe de o parte, de presiunea pusă de administrația Trump pe banca centrală americană, iar pe de altă parte de lipsa unor date clare pentru luna octombrie privind inflația și piața muncii. Blocajul guvernamental din SUA nu a permis colectarea eficientă a datelor, ce nu au mai fost publicate, lăsând practic Fed-ul să navigheze „pe întuneric” la ultima ședință din acest an, după cum scrie WSJ.

Potrivit WSJ, Powell cântărește două opțiuni: una care implică o reducere a dobânzilor, urmată de o abordare mai prudentă la deciziile ulterioare, cealalta fiind menținerea dobânzii acum și reevaluarea situației în ianuarie.

Ambele opțiuni sunt susceptibile să atragă opoziție din partea unor membri ai Consiliului Fed, deși piețele au început să includă tot mai mult în prețuri probabilitatea unei reduceri de dobândă luna viitoare. Acest lucru s-a întâmplat mai ales după ce președintele ramurii din New York a Fed, John Williams, a spus că susține o reducere în decembrie.

Doi din cei mai influenți aliați ai lui Powell susțin tăierea dobânzilor

Williams a declarat că Fed are motive să reducă dobânzile acum, pentru a preveni o slăbire suplimentară a pieței muncii. O reducere în decembrie este, de asemenea, în linie cu agenda anunțată de Powell în august, Fed-ul reducând deja dobânzile la ultimele două ședințe consecutive.

Un alt susținător al unei scăderi a dobânzilor în decembrie este Mary Daly, șefa ramurii Fed din San Francisco (California), care consideră că o deteriorare a pieței muncii ar fi mai dificilă de rezolvat decât o creștere temporară a inflației ce ar putea apărea dintr-o reaccelerare a economiei.

Alți membri ai Fed au adoptat însă o poziție mult mai prudentă față de o tăiere în decembrie, argumentând că riscurile inflaționiste persistă, iar piața muncii este încă suficient de robustă pentru a nu justifica o relaxare imediată a politicii monetare.

Piețele pun și ele presiune pe Fed: Scăderile mari de pe Wall Street, semnal către banca centrală americană

Contestatarii au motivat prudența și prin absența datelor economice pentru octombrie. Datele de inflație și ocupare a forței de muncă aferente lunii octombrie ar fi trebuit să fie ultimele semnale economice clare pe care Fed le-ar fi primit înainte de ședința din decembrie.

Piețele de dobânzi futures evaluează la 79,7% probabilitatea ca Fed să reducă dobânda cu 25 de puncte de bază la ședința din 9–10 decembrie, în urcare puternică față de probabilitatea de 49,8% consemnată săptămâna trecută, potrivit CME FedWatch.

