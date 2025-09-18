Fed reia ciclul de scădere a dobânzilor, dar semnalează risc de stagflație. Analiști: ”Nu am mai văzut o ședință Fed cu atât de multe contradicții”

Rezerva Federală (Fed) a SUA, banca centrală americană, a redus miercuri dobânda de referintă cu un sfert de punct procentual (25 de puncte de bază), la intervalul 4,00%-4,25%, și a semnalat ca urmează încă două scăderi până la finalul anului. Scăderea vine după o pauză de 9 luni de la ultima scădere.

Pe de altă parte, președintele Fed, Jerome Powell (foto), a semnalat deteriorarea balanței riscurilor, cu cel inflaționist încă la un nivel semnificativ (inflație peste ținta de 2% până în 2028) și cel la adresa pieței muncii în intensificare puternică după revizuirea negativă a datelor privind noile angajări din ultimele trimestre.

Decizia a fost luată cu o majoritate clară, singurul vot împotrivă venind de la noul guvernator Stephen Miran, numit de președintele Donald Trump (este și șeful Consilierilor economici de la Casa Albă), care a cerut o tăiere mai agresivă de jumătate de punct procentual (0,5%).

Conferința șefului băncii centrale a fost una mai agresivă la nivel de discurs comparativ cu așteptările, cu toate că nu s-au dat indicii că nu ar mai urma cel puțin două noi scăderi de dobândă la cele 2 ședințe de politică monetară ale Fed rămase din acest an.

”Nu a existat deloc sprijin larg pentru o tăiere de 50 de puncte de bază. (…) Ați putea să priviți decizia de astăzi ca o tăiere din considerente de management a riscului (la adresa economiei)”, le-a spus șeful Fed jurnaliștilor în conferința de presă.

Noile estimări stagflaționiste ale Fed. Analiștii spun că Fed-ul își pierde din credibilitate – Contradicțiile

Powell a deschis conferința spunând că „crearea de locuri de muncă a încetinit, iar rata șomajului a crescut ușor, în timp ce inflația a crescut și rămâne oarecum ridicată”.

Noile estimări ale Fed spun că rata anuală a inflației va coborî sub ținta de 2% a băncii centrale abia în 2028, ceea ce înseamnă că ea se va fi aflat peste țintă pentru 6 spre 7 ani.

În același timp, așa-numitul ”dot-plot”, ilustrarea grafică care arată unde vede fiecare guvernator Fed rata de referință a politicii monetare, a fost puternic criticat de analiști și presa financiară în condițiile în care mediana așteptărilor de creștere economică (PIB) în 2025 a crescut, ceea ce presupune o creștere PIB aproape de potențial sau chiar peste în a doua jumătate a anului, evoluție cuplată cu proiecții de scădere a dobânzilor în 2026 și 2027, o revizuire ascendentă a indicelui inflației de bază (core PCE) și riscuri percepute a fi în creștere la adresa pieței muncii (cea mai importantă pentru economia americană, unde 70% din formarea PIB înseamnă consum).

”Nu am mai văzut o ședință Fed cu atât de multe contradicții”, a comentat pe platforma X Anna Wong, economist la Bloomberg Economics.

Fed și-a cedat voluntar independența, spune un analist

În plus, James Bianco de la Bianco Research a catalogat ședința Fed ca fiind un ”haos total” în materie de estimări economice.

”Un membru al FOMC crede că Fed va CREȘTE dobânzile anul acesta. Unul (Stephen Miran) crede că le va reduce cu 1,25% anul acesta (5 reduceri cumulate de câte 0,25% în decurs de două ședințe). Și uitându-ne la diferența dintre punctele de pe grafic (de la cel mai mare la cel mai mic): FOMC arată foarte puțină sau zero coerență asupra a ce ar trebui să facă. Totuși, votul a fost 11-1. Această manipulare a votului pentru a crea iluzia unui «consens», iar apoi publicarea unui grafic (dot-plot) cu puncte atât de divergente nu face decât să le submineze și mai mult credibilitatea. La asta se adaugă faptul că Powell folosește termenul de «management al riscului» pentru a descrie această reducere de dobândă. Fed-ul face un management al riscului, atunci Fed nu poate fi și dependentă de date. Ambele nu pot fi adevărate în același timp. (…) O reducere de tip «risk management» este o decizie politică. Powell vrea să scape de presiunea lui Trump. Fed și-a cedat voluntar independența – Trump nu face asta Fed-ului, o fac chiar ei înșiși”, arată Jim Bianco într-o postare pe X.

Per total, pe lângă votul lui Miran pentru scăderi de 125 de puncte la următoarele 2 ședințe Fed, 9 oficiali ai Fed (majoritate) văd 2 tăieri suplimentare în 2025, iar 6 văd zero tăieri de dobândă în restul anului.

Miran vine cu idei ”inovatoare”: Folosirea tiparniței pentru ținerea jos a dobânzilor, dacă piața de obligațiuni nu cooperează

De notat că, recent, Miran a publicat un articol în presa economică în care susține completarea mandatului dublu al Fed (stabilitatea prețurilor și ocupare completă a forței de muncă) cu un al treilea mandat, acela de a urmări ”dobânzi pe termen lung moderate”.

Menționarea acestui ”al de-al treilea mandat” a provocat dezbateri în rândul analiștilor americani, unii văzând în asta un semn că administrația intenționează să folosească politica monetară și tiparnița Fed pentru a ține sub control dobânzile obligațiunilor suverane pe termen lung, prin intervenții în piețe dacă piața de obligațiuni nu cooperează. Potrivit analiștilor, asta ar erode și mai mult independența și credibilitatea Fed și ar putea amplifica riscul unor reacții adverse în piețele financiare globale.

