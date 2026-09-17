Fed reîncepe ciclul de creștere a dobânzilor, prima din ultimii 3 ani. Kevin Warsh: „Inflația e prea mare și de prea mult timp” – Urmează și alte creșteri

Rezerva Federală a SUA (Fed), banca centrală americană, a majorat miercuri seară dobânda-cheie cu 25 de puncte de bază (0,25%), în intervalul 3,75%-4,00%. Aceasta a fost prima înăsprire a politicii monetare din iulie 2023, venită în contextul accelerării ciclului economic, a rezilienței economiei americane în fața șocurilor externe și a inflației încă „prea mari”, după cum a declarat Kevin Warsh, președintele Fed.



În același timp, noul „dot plot” publicat de banca centrală, un rezumat al prognozelor economice alcătuit de bancherii centrali de la Fed, indică încă o majorare a dobânzii până la sfârșitul acestui an, potrivit Investing.com. De notat că și Banca Centrală Europeană (BCE) a majorat dobânzile în urmă cu o săptămână, a doua astfel de majorare din vară încoace.

Warsh încearcă să-l canalizeze pe Paul Volcker, șeful legendar al Fed care a înfrânt inflația record din finalul anilor ’70 și debutul anilor ’80

Președintele Fed, Kevin Warsh, a declarat că decizia a fost determinată de consolidarea economiei americane, de lipsa unor progrese în ceea ce privește inflația pe parcursul verii și de evoluțiile geopolitice. El a adăugat că atât el, cât și colegii săi din Comitetul Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) au fost de acord că, în ansamblu, condițiile financiare nu sunt suficient de restrictive.

Warsh a respins din nou ideea furnizării unor indicații clare privind traiectoria viitoare a dobânzilor și nu și-a inclus propriile estimări în „dot plot”.

Comitetul de decizie monetară al Fed (FOMC) a adoptat majorarea dobânzii de 25 de puncte de bază cu unanimitate, o schimbare importantă față de precedentele 2 întâlniri ale FOMC, primele ale lui Warsh, un indiciu că noul șef de la Fed a câștigat încrederea comitetului în privința viitoarei conduite a politicii monetare Fed ce pare că va prioritiza lupta contra inflației.

În condițiile în care probabilitatea unei majorări a dobânzii era estimată la 90% înaintea deciziei (estimarea din piața dobânzilor futures), Warsh a fost întrebat în conferința de presă dacă Fed nu a făcut decât să urmeze piața.

„Decizia de astăzi ne aparține”, a răspuns el, afirmând anterior că piața muncii rămâne solidă, indicând o ocupare integrală a forței de muncă care permite Fed să se ocupe de celălalt obiectiv din mandatul dual, stabilitatea prețurilor.

„Am luat această decizie pe baza propriei noastre evaluări a situației. Uneori, piața încearcă să anticipeze rezultatele deciziilor noastre”, a adăugat Warsh.

„Realitatea simplă este că inflația este prea ridicată și a rămas astfel prea mult timp”, le-a spus ulterior Warsh jurnaliștilor.

Șeful Fed: Inflația e prea mare, iar o expansiune economică durabilă are nevoie de stabilitate a prețurilor – Inflația din SUA e peste țintă de 65 luni

De notat că decizia Fed vine în contextul în care indicatorul preferat de banca centrală pentru măsurarea inflației, indicele prețurilor pentru cheltuielile de consum personal (PCE), a crescut cu 3,7% în august față de aceeași lună a anului trecut, mult peste ținta pe termen lung de 2% a băncii centrale. De altfel, inflația PCE s-a menținut peste nivelul de 2% timp de 65 de luni consecutive.

Alte date publicate la începutul acestei luni au arătat că indicele prețurilor de consum (CPI) din SUA a crescut cu 3,4% în august, în ritm anual, peste o treime din avans fiind provocat de scumpirea benzinei. În contextul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu și al amenințărilor tot mai mari asupra principalelor coridoare maritime din Golf, prețul petrolului a urcat recent peste 100 de dolari pe baril, ceea ce ar putea determina o nouă accelerare a inflației în SUA.

„Inflația rămâne ridicată. Decizia de politică monetară adoptată astăzi (miercuri – n.r.) va sprijini o revenire mai rapidă la ținta de 2% a Comitetului. Comitetul va asigura stabilitatea prețurilor”, a transmis FOMC într-un comunicat.

„Datele privind inflația din această vară nu îmi arată că tendințele de fond s-au îmbunătățit în mod semnificativ. Pe baza celor mai recente date privind CPI și indicele prețurilor de producție, creșterea anuală a prețurilor PCE totale a fost probabil de aproximativ 3,6% în august. Inflația PCE de bază și inflația CPI de bază se situează la aproximativ 3,2%, respectiv 2,4%. Prea multe categorii continuă să înregistreze creșteri de peste 3%, atât pe șase luni, cât și pe 12 luni”, a declarat Warsh în discursul său din conferința de presă de miercuri seară.

Șeful Fed a făcut referință de mai multe ori la „tendințele” prețurilor, spunând în același timp că datele, luate lună la lună, pot fi „zgomotoase” în contextul volatilității de pe piețe și incertitudinilor geopolitice.

„Am remarcat la Jackson Hole că și evoluția generală a prețurilor materiilor prime trebuie urmărită, iar în perioada dintre cele două ședințe prețurile multora dintre aceste inputuri-cheie au crescut”, a adăugat el.

Warsh a mai spus că nu a „așteptat cu sufletul la gură” vreun anumit indicator economic publicat după ședința Fed din iulie, inclusiv datele privind vânzările cu amănuntul publicate miercuri sau raportul CPI de vinerea trecută.

„Tendințele contează, datele individuale sunt mai degrabă zgomotoase”, a spus el.

Noile proiecții ale Fed indică cel puțin o nouă majorare de dobândă, în acest an

Separat, noile proiecții economice ale Fed (Summary of Economic Projections – SEP) indică o mediană a dobânzii fondurilor federale de 4,1% la sfârșitul lui 2026, ceea ce implică cel puțin încă o majorare.

Proiecțiile arată, de asemenea, că cel puțin 12 membri ai FOMC anticipează încă o creștere a dobânzii în acest an, în timp ce patru estimează două majorări suplimentare. Doi membri nu prevăd nicio altă creștere.

Înaintea ședinței de miercuri, așteptările privind o majorare a dobânzii crescuseră constant, pe fondul temerilor tot mai mari legate de inflație, alimentate de scumpirea puternică a petrolului în contextul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu, de vânzările masive de pe piața obligațiunilor americane și de datele economice din SUA, care indică simultan o creștere rezilientă, o piață a muncii solidă și o inflație ridicată.

Warsh, despre relația cu Donald Trump, care vrea dobânzi mai mici: Nu sunt un buletin informativ de pe Wall Street

Decizia Fed are și o importantă dimensiune politică.

Președintele Donald Trump a cerut la începutul acestei luni băncii centrale să reducă dobânzile, amenințând că, în caz contrar, va opri comerțul cu țările care înregistrează excedente comerciale în relația cu SUA. Aceasta a fost cea mai explicită intervenție de până acum a președintelui asupra politicii Fed de când Warsh a preluat conducerea băncii centrale.

De notat că Trump nu l-a atacat pe Warsh după decizia de miercuri, ci a spus că acesta are un Consiliu al guvernatorilor „ostil”.

„Nu am nimic să vă spun despre discuțiile cu președintele și nu sunt un buletin informativ de pe Wall Street. O parte din independența Rezervei Federale înseamnă că ne ocupăm de domeniul nostru”, le-a spus Warsh jurnaliștilor când a fost întrebat despre Trump.

Indicii bursieri de pe Wall Street au scăzut după decizia Fed și publicarea noului „dot plot”, iar dobânzile la titlurile de stat americane pe 10 ani au revenit peste 5%. Joi dimineață, însă, piața bursieră era pe revenire, în timp ce dobânzile pe 10 ani au scăzut ușor sub 5%.

***