Fed: „O prognoză economică pozitivă şi o piaţă a muncii stabilă” pentru SUA

Activitatea economică din Statele Unite a crescut uşor în ultimele săptămâni, preţurile au continuat să urce, iar nivelul ocupării forţei de muncă a rămas stabil, potrivit unui raport publicat miercuri de Rezerva Federală, citat de Reuters și News.ro.

Documentul ar putea complica evaluarea evoluţiei inflaţiei de către oficialii băncii centrale înaintea următoarei şedinţe de politică monetară, programată peste două săptămâni.

”Per ansamblu, aşteptările economice sunt optimiste, majoritatea districtelor Fed anticipând o creştere uşoară până la moderată în lunile următoare”, a arătat banca centrală în cel mai recent raport ”Beige Book”.

Documentul reuneşte date calitative despre economie din toate regiunile SUA, bazate pe sondaje şi interviuri cu lideri de afaceri şi organizaţii comunitare.

Raportul menţionează că firmele se aşteaptă ca ritmul de creştere a preţurilor să încetinească într-o anumită măsură în perioada următoare.

„Beige Book” este publicat înaintea fiecăreia dintre cele opt reuniuni anuale ale Fed dedicate stabilirii dobânzilor şi oferă o imagine detaliată asupra stării economiei.

Datele incluse în raport au fost colectate până la 23 februarie, la scurt timp după ce Curtea Supremă a anulat o parte importantă a tarifelor globale introduse de administraţia preşedintelui Donald Trump şi înainte de izbucnirea conflictului militar dintre SUA, Israel şi Iran.

La şedinţa din 27–28 ianuarie, Rezerva Federală a menţinut rata dobânzii de referinţă în intervalul 3,50%–3,75%, invocând stabilizarea pieţei muncii şi inflaţia încă ridicată drept motive pentru a întrerupe seria de reduceri ale dobânzilor realizate în ultimele trei şedinţe din 2025.

Datele economice publicate ulterior indică o creştere constantă a sectorului manufacturier, o accelerare a preţurilor angro în ianuarie şi absenţa unor semne clare de deteriorare a pieţei muncii. În aceste condiţii, pieţele se aşteptau deja ca Fed să menţină dobânzile neschimbate şi la reuniunea din 17–18 martie, chiar înainte ca conflictul cu Iranul să ducă la creşterea preţurilor petrolului.

Această evoluţie ar putea determina banca centrală să menţină dobânzile la nivelurile actuale pentru o perioadă mai lungă, din cauza riscurilor inflaţioniste.

Traderii estimează în prezent că următoarea reducere a dobânzii ar putea avea loc abia la reuniunea din 28–29 iulie, când fostul guvernator al Fed Kevin Warsh ar putea fi deja instalat ca nou preşedinte al instituţiei.

Preşedintele Donald Trump a trimis miercuri Senatului nominalizarea lui Warsh pentru a-l înlocui pe actualul preşedinte al Fed, Jerome Powell, al cărui mandat se încheie la mijlocul lunii mai. Warsh este considerat un susţinător al reducerilor de dobândă dorite de Trump.

Observaţiile din raportul ”Beige Book” întăresc percepţia tot mai răspândită în rândul factorilor de decizie că piaţa muncii se stabilizează, însă inflaţia rămâne o problemă, chiar dacă se estimează că ar putea încetini mai târziu în acest an, pe măsură ce efectele tarifelor comerciale se diminuează.

Raportul arată că firmele şi gospodăriile din cele 12 regiuni ale Fed continuă să resimtă presiunea preţurilor mai mari generate de tarifele comerciale impuse de administraţia Trump. Totuşi, multe companii au raportat că menţin preţurile de vânzare stabile, în ciuda creşterii costurilor, deoarece clienţii devin tot mai sensibili la majorările de preţuri.

