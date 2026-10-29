Fed menține dobânzile, cu o săptămână înainte de alegerile pentru Congres, deși inflația accelerează – Kevin Warsh anunță că, din 2028, Fed va vota dobânda doar de 6 ori pe an

Rezerva Federală (Fed), banca centrală a SUA, a menținut miercuri dobânda de politică monetară în intervalul 3,75%-4%, după majorarea de 25 de puncte de bază (0,25%) decisă în septembrie. Decizia a fost în mare măsură anticipată de piețe, în contextul alegerilor pentru Congres din 3 noiembrie și a semnalelor anterioare ale decidenților băncii centrale.



Șeful Fed, Kevin Warsh, a motivat în conferința de presă post-decizie că ținerea pe loc a dobânzilor oferă oficialilor băncii centrale mai mult timp pentru a evalua evoluția inflației și efectele precedentei înăspriri a politicii monetare.

Decizia a fost adoptată cu 10 voturi pentru și două împotrivă – guvernatoarea Lisa Cook și președinta Fed Cleveland, Beth Hammack, au făcut notă discordantă susținând o nouă majorare a dobânzii cu 25 de puncte de bază.

Fed nu majorează în general dobânzile înainte de alegeri

Fed și-a îmbunătățit, în același timp, evaluarea privind economia americană, afirmând că activitatea economică se extinde într-un ritm „puternic”, față de formularea anterioară de creștere „solidă” – care în general semnalează o creștere în linie cu calculele Fed privind potențialul economiei SUA. Conform evaluărilor Fed, cheltuielile gospodăriilor au rămas reziliente, investițiile firmelor sunt robuste, iar numărul locurilor de muncă a continuat să crească.

Pauza vine însă pe fondul alegerilor parlamentare de marțea viitoare, unde Republicanii riscă să piardă ambele camere ale Congresului. În context, menținerea dobânzilor e o decizie contrară evoluției în accelerare a inflației: prețurile de consum (calculate prin indicele CPI) au crescut cu 3,7% în septembrie față de aceeași lună din 2025, după un avans de 3,4% în august, în mare parte pe fondul scumpirii energiei generate în special de războiul din Iran. Inflația de bază, care exclude alimentele și energia, s-a situat la 2,6%, iar prețurile producătorilor au crescut cu 6,3% în ritm anual. Ținta de inflație a Fed este de 2%.

Warsh a reiterat totuși că ținta de inflație a Fed rămâne fermă, respingând ideea și criticile că ar putea tolera o inflație persistentă peste acest nivel.

„Dacă aveți impresia că tolerăm o țintă de inflație undeva în zona de 2 și ceva la sută, vrem să vă scoatem această idee din minte”, a declarat șeful Fed.

Warsh a transmis totodată un semnal că, în prezent, înclină către dobânzi mai ridicate: „Deși condițiile financiare, în ansamblu, s-au înăsprit, nu sunt dispus și nici nu pot să spun că acestea sunt restrictive”, a afirmat el.

Piețele văd șanse mai mici pentru o nouă majorare în final de an. Warsh a anunțat o schimbare importantă a calendarului Fed: de la opt la șase ședințe anuale cu vot asupra dobânzii

Președintele Fed a evitat totuși să ofere prea multe indicații cu privire la următoarele decizii de politică monetară și nu s-a angajat în privința unei eventuale majorări în decembrie.

Warsh a argumentat că Fed are nevoie de acumularea unor informații suplimentare din economia reală înainte de a stabili următoarea mișcare, continuând abordarea sa de a oferi mai puține indicații anticipative piețelor (forward guidance – eng.) și de a păstra o flexibilitate mai mare în luarea deciziilor.

Warsh a anunțat miercuri și o schimbare importantă a modului de funcționare a Comitetului Federal pentru Piețe Deschise (FOMC), comitetul de decizie monetară al Fed.

Fed va continua să organizeze opt reuniuni FOMC pe an, a spus Warsh, însă începând din 2027 una dintre acestea va fi dedicată exclusiv strategiei de politică monetară pe termen lung și nu va include un vot privind dobânda sau publicarea unui comunicat de politică monetară.

În 2028, două dintre cele opt reuniuni vor deveni ședințe exclusiv strategice. Astfel, numărul reuniunilor programate în care oficialii Fed vor lua în mod obișnuit o decizie privind nivelul dobânzilor va scădea de la opt în prezent la șapte în 2027 și la șase începând din 2028.

Schimbarea reprezintă o schimbare importantă a calendarului tradițional al FOMC și va face ca Fed să aibă mai puține reuniuni programate pentru stabilirea dobânzilor decât alte mari bănci centrale occidentale – reducând practic importanța deciziilor și semnalelor băncii centrale americane pentru economia reală și financiară a SUA.

Warsh a explicat că obiectivul este rezervarea unui spațiu separat pentru discutarea problemelor structurale și a strategiei monetare pe termen lung, astfel încât fiecare reuniune să nu fie dominată exclusiv de întrebarea privind următoarea modificare a dobânzii.

Noua structură nu împiedică însă Fed să intervină între reuniunile programate. Banca centrală poate modifica dobânzile și în afara calendarului obișnuit dacă evoluțiile economice o impun. Reducerea numărului de ședințe în care se votează dobânda ar putea, în același timp, să crească importanța fiecărei reuniuni de politică monetară rămase, în contextul în care se vor prelungi perioadele dintre două decizii programate.

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