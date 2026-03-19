Șeful băncii centrale din SUA: ”Situația actuală nu e deloc ca stagflația din anii ’70”

Rezerva Federală (Fed), banca centrală a SUA, a menținut nechimbate dobânzile de politică monetară, în cadrul ședinței sale de politică monetară de miercuri, așa cum anticipau piețele și economiștii, relatează Reuters.

Instituția a publicat și o nouă serie de estimări macroeconomice, proiectând o inflație mai ridicată, un nivel stabil al șomajului și doar o singură reducere a dobânzilor în acest an, în condițiile în care bancherii centrali încearcă să evalueze riscurile economice generate de războiul SUA și Israelului cu Iranul.

Șocurile petroliere sunt atât inflaționiste, cât și contracționiste – Șocul actual e încă moderat

„Pe termen scurt, prețurile mai mari la energie vor crește inflația totală, dar este prea devreme pentru a ști amploarea și durata efectelor potențiale asupra economiei”, a declarat președintele Fed, Powell.

Noile proiecții ale băncii centrale arată că dobânda de referință a Fed ar urma să scadă cu doar un sfert de punct procentual până la finalul acestui an, fără indicii privind momentul exact. Analiștii vorbesc despre septembrie sau octombrie.

Noile estimări privind dobânzile și economia arată că Fed, pentru moment, privește dincolo de șocul petrolier, oficialii continuând să anticipeze reduceri de dobândă în acest an și o inflație de 2,2% până la finalul lui 2027, aproape de ținta de 2% a băncii centrale.

De remarcat că niciun oficial nu vede necesară o creștere a dobânzilor până la finalul acestui an, deși un oficial anticipează o majorare în 2027.

Guvernatorul Fed Stephen Miran, pus recent de administrația Trump, și-a continuat seria de opinii divergente, votând împotriva deciziei de menținere a dobânzilor și în favoarea unei reduceri.

Powell: Situația actuală nu e ca stagflația din anii ’70

În cadrul conferinței sale de presă, președintele Fed, Jerome Powell, a declarat că situația economică actuală a SUA, chiar și în contextul creșterii prețurilor la energie provocate de războiul din Iran, este foarte diferită de „stagflația” din anii 1970, în condițiile în care inflația este doar cu un punct procentual peste țintă, iar șomajul rămâne scăzut.

„Aș rezerva termenul de stagflație pentru un set de circumstanțe mult mai grave. Nu aceasta este situația în care ne aflăm”, a spus Powell.

„Avem o anumită tensiune între obiective și încercăm să o gestionăm”, a adăugat el. „Este o situație foarte dificilă, dar nu seamănă deloc cu cea din anii ’70, iar eu rezerv termenul de stagflație pentru acea perioadă. Poate e doar opinia mea”, a mai spus Powell.

Președintele Fed, Jerome Powell, a declarat că situația economică actuală a SUA, chiar și în contextul creșterii prețurilor la energie provocate de războiul din Iran, este foarte diferită de „stagflația” din anii 1970, în condițiile în care inflația este doar cu un punct procentual peste țintă, iar șomajul rămâne scăzut.

„Aș rezerva termenul de stagflație pentru un set de circumstanțe mult mai grave. Nu aceasta este situația în care ne aflăm”, a spus Powell.

„Avem o anumită tensiune între obiective și încercăm să o gestionăm”, a adăugat el. „Este o situație foarte dificilă, dar nu seamănă deloc cu cea din anii ’70, iar eu rezerv termenul de stagflație pentru acea perioadă. Poate e doar opinia mea”.

El a adăugat că „nimeni nu știe” care va fi impactul economic al conflictului din Iran: „Efectele economice pot fi mai mari sau mai mici, chiar mult mai mici sau mult mai mari. Pur și simplu nu știm”.

Șeful Fed, îngrijorat de ritmul lent de creare de locuri de muncă din economia SUA

Powell a mai declarat că, deși există unele semnale de stabilitate, comitetul este îngrijorat de „nivelul foarte, foarte scăzut al creării de locuri de muncă”. Președintele Fed a spus că, dacă datele ar fi ajustate pentru supraestimări, „în mod efectiv, există zero creare netă de locuri de muncă în sectorul privat”.

Totuși, el a adăugat că acest lucru pare să fie „aproximativ ceea ce are nevoie economia”, în contextul unei creșteri foarte reduse sau chiar inexistente a forței de muncă, „ceea ce, de fapt, nu am mai avut niciodată în istorie”.

Powell a mai spus că această tendință de stagnare a forței de muncă este consecința politicilor de imigrație. „Acesta este cel mai important factor”, a subliniat el.

Powell va rămâne la cârma Fed până la confirmarea în Senat a succesorului său. Procesul de confirmare e blocat în Congres

Powell vorbit și despre viitorul său în boardul Fed, el spunând că nu a luat încă o decizie dacă va rămâne în board după finalizarea unei anchete ce îl vizează direct. Mandatul său de președinte se încheie în mai, însă mandatul de guvernator al Fed continuă până în ianuarie 2028.

De notat că nominalizarea înlocuitorului lui Powell, Kevivn Warsh, rămâne blocată în Senat, pe fondul unui conflict între un senator republican și un procuror numit de președintele Trump care îl investighează pe Powell pentru renovarea unui sediu al Fed.

Întrebat ce se va întâmpla dacă nu va fi confirmat un nou președinte al Fed până la mijlocul lunii mai, Powell a răspuns: „Dacă succesorul meu nu este confirmat până la finalul mandatului meu de președinte, voi asigura interimatul ca președinte până la confirmarea acestuia”.

El a adăugat că „aceasta este prevederea legală și a fost aplicată de mai multe ori, inclusiv în cazul meu”.

