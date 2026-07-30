Noul șef Fed, după ce banca centrală a SUA a renunțat la „forward guidance”: „Piața învață să urmărească mingea, nu arbitrul”

Comitetul de politică monetară al Rezervei Federale (Fed), banca centrală a SUA, a votat miercuri menținerea neschimbată a dobânzii de politică monetară, însă decizia a întâmpinat opoziția a trei oficiali care și-au exprimat îngrijorarea față de inflație și care doreau o majorare de 25 de puncte de bază. Comitetul de politică monetară a votat cu 9 la 3 pentru păstrarea intervalului dobânzii între 3,5% și 3,75%.

Cele trei voturi împotrivă au venit din partea președinților regionali Beth Hammack, Neel Kashkari și Lorie Logan, cei mai vocali în privința necesității unor dobânzi mai mari pentru a combate inflația, aflată peste ținta de 2% a Fed de mai bine de cinci ani. CNBC notează că aceasta este pentru prima dată din septembrie 2016 când trei decidenți exprimă o opinie divergentă unitară, o provocare timpurie pentru noul președinte al Fed, Kevin Warsh.

Deși decizia Fed era anticipată în mare măsură, probabilitatea unei majorări a dobânzii fusese mai ridicată decât în cazul reuniunilor recente, din cauza schimbărilor rapide în materie de dinamică a inflației, provocată de volatilitatea prețurilor petrolului în contextul războiului din Iran. Analiștii și investitorii continuă să anticipeze debutul unui nou ciclu de majorare a dobânzilor din partea Fed în cursul acestui an, în care banca centrală a SUA mai are 3 reuniuni.

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Aceasta a fost a doua decizie de politică monetară a Fed sub conducerea lui Warsh. La fel ca la ședința din iunie, comunicatul băncii centrale a fost foarte scurt, limitându-se la o singură pagină care prezenta decizia și se încheia cu fraza: „Comitetul va asigura stabilitatea prețurilor”.

Ulterior, în conferința sa de presă, Warsh (foto) a declarat că membrii Comitetului de decizie al Fed au avut „o dispută constructivă în familie” și o discuție „activă și solidă”, concentrată asupra a patru teme: persistența inflației, recentele șocuri economice, presiunile asupra prețurilor generate de acestea și instrumentele de politică monetară.

El a mai afirmat că voturile divergente ale celor trei președinți regionali ai Fed nu „surprind întreaga esență a discuției”. Warsh a precizat că datele din iunie privind inflația, mai favorabile, au avut „o influență redusă” asupra deciziei privind dobânda.

Inflația de bază, calculată prin eliminarea prețurilor volatile ale energiei și alimentelor, s-a temperat în iunie coborând la un ritm anual 2,6%, de la 2,9%. În plus, mai mulți oficiali ai Fed și-au exprimat la începutul lunii convingerea că această tendință va continua.

Pe de altă parte, unii economiști și oficiali ai Fed se tem că presiunile inflaționiste se extind deja dincolo de carburanți și alimente, în special pe măsură ce investițiile în inteligența artificială stimulează cererea în anumite sectoare ale economiei.

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Analiștii notează că decizia Fed a fost complicată de situația volatilă din Orientul Mijlociu și de modificările rapide în materie de prețuri ale petrolului. De notat totuși că dobânzile suverane din SUA, în special cele pe 10 și 30 de ani, referințele în materie de costuri de finanțare pe termen lung, au crescut după ședința Fed, acționând în practică ca o creștere a dobânzii.

De altfel, de la reuniunea Fed din iunie, prima a lui Warsh, randamentul titlurilor americane de stat cu scadența la zece ani (US10Y) a crescut cu aproape 20 puncte de bază. Creșterea dobânzilor suverane majorează de regulă costurile de împrumut pentru consumatori și companii.

Președintele Fed, Kevin Warsh, a declarat la rândul său că majorarea randamentelor la titlurile de stat americane demonstrează că piețele au reacționat în timp real la datele economice, adăugând că banca centrală rămâne „concentrată cu precizie maximă” asupra asigurării stabilității prețurilor.

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Warsh a remarcat miercuri că majorările randamentelor nominale și reale de-a lungul curbei titlurilor de stat americane, înregistrate de la precedenta reuniune, s-au numărat „printre cele mai importante din ultimele două decenii”.

„Dar, dacă membrii Comitetului nu au modificat dobânda de politică monetară, ce s-a întâmplat? În perioada dintre reuniuni, atenția pieței s-a concentrat asupra datelor concrete și a evoluțiilor economice reale. Prețurile au reacționat în timp real la noile informații, iar renunțarea la ghidajul în avans (forward guidance – n.r.) ar putea să fi fost unul dintre factori. Participanții la piață învață să urmărească mingea, nu arbitrul, iar prețurile din piață vor continua să reacționeze în direcția și cu intensitatea pe care le consideră adecvate. În opinia mea, aceasta este o schimbare în bine și suntem abia la început”, a declarat președintele Fed.

Ulterior, răspunzând întrebării unui jurnalist, Warsh a afirmat că piața titlurilor de stat pare să reflecte factori precum creșterea economică solidă a SUA, investițiile puternice de capital și productivitatea, precum și o piață a muncii „solidă” și „stabilă”.

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„Decizia Fed de a ține dobânzile neschimbate este în concordanță cu așteptările și reflectă o abordare răbdătoare a politicii monetare, dependentă de date”, a comentat Kim Escue, administrator de portofoliu la Shelton Capital Management.

„Deși inflația rămâne peste ținta Fed, temperarea recentă a indicelui prețurilor de consum, așteptările privind o valoare mai redusă a indicelui PCE și condițiile financiare mai restrictive, generate de randamentele reale mai ridicate, au susținut argumentele pentru menținerea dobânzii. Tendințele macroeconomice mai ample susțin, de asemenea, această opinie. Creșterea PIB a încetinit de la un ritm peste medie către un nivel mai apropiat de potențialul economic pe termen lung, în timp ce condițiile de pe piața muncii au continuat să se normalizeze”, a afirmat ea.

Analiștii consideră, per total, că semnalele privind supraîncălzirea economiei americane s-au diminuat în ultima perioadă, iar deși prețurile petrolului au revenit pe creștere, acestea rămân mult sub nivelurile care au contribuit la creșterea inflației în urmă cu câțiva ani, limitând riscul unei accelerări persistente a inflației. Alături de dobânzile reale deja restrictive, acești factori sugerează că actuala dobândă a Fed continuă să limiteze cererea, fără a majora inutil riscul unei încetiniri economice mai puternice.

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