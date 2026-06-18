Fed semnalează noi majorări de dobândă la orizont: Noul șef al băncii centrale americane renunță la ”forward guidance” și impune o ”schimbare de regim”

Comitetul de politică monetară al Rezervei Federale (Fed), banca centrală a SUA, a semnalat miercuri că următoarea sa decizie ar putea fi o majorare a dobânzilor, nu o reducere, scrie Wall Street Journal (WSJ). Conform WSJ, semnalele Fed reprezintă o inversare majoră a conduitei Fed în contextul primei ședințe a lui Kevin Warsh în calitate de președinte.

Fed a menținut neschimbată dobânda de politică monetară în cadrul ședinței de miercuri, în intervalul 3,5%–3,75%, prin vot unanim. WSJ arată însă că proiecțiile economice trimestriale ale decidenților de la Fed arată o schimbare de amploare: dacă în martie niciunul dintre decidenții Fed nu prognozau o majorare de dobândă în acest an, acum 9 dintre cei 19 oficiali Fed anticipează cel puțin o majorare până la finalul anului.

Mai mult, șase dintre aceștia indică mai multe majorări de dobândă în acest an, și doar o persoană indică o reducere în acest an. Unul dintre participanți, Warsh, nu a înaintat proiecții economice proprii pentru estimările generale ale Fed.

Schimbări majore pentru conduita și procesul de decizie al Fed – Comitetul băncii centrale renunță la „forward guidance”

Noile estimări oficiale ale Fed-ului privind direcția dobânzilor vin în contextul în care noul președinte al băncii centrale americane și-a impus deja cuvântul asupra așa-numitei politici de „ghidare în avans” (forward guidance eng.) a piețelor, o practică a Fed introdusă în anii 1990 de către fostul președinte Alan Greenspan și accentuate în anii post-criză financiară (2008).

Renunțarea la „ghidarea în avans” a piețelor vine după ce Warsh a criticat în mai multe apariții publice această practică a Fed, iar comunicatul de miercuri de după decizia băncii centrale a suferit tăieri puternice, preferându-se un comunicat succint cu un limbaj neutru (vezi poză mai jos).

”Am fost de acord că acesta nu era potrivit pentru actualul moment de politică monetară”, a spus noul șef al Fed în cadrul conferinței sale de presă.

Analiștii notează că, prin renunțarea la această practică, Warsh va putea evita întrebările despre modul în care comitetul de decizie al Fed pregătește viitoarele decizii.

În același timp, Warsh a anunțat lansarea a cinci grupuri de lucru la nivelul Fed, care vor avea sarcina de a „propune pașii următori” pentru reforma Fed, în cinci domenii diferite, inclusiv în privința comunicării băncii centrale. Aceste grupuri de lucru vor veni cu propuneri de schimbări în modul de funcționare al Fed.

Șeful Fed promite să restabilescă stabilitatea prețurilor – analiștii interpretează că urmează mai multe majorări de dobândă dacă inflația nu dă înapoi

În același timp, președintele Fed s-a angajat să restabilească stabilitatea prețurilor (adică să aducă inflația la 2%), declarațiile sale fiind interpretate de analiști ca un semnal pentru mai multe majorări de dobândă în acest an. Piețele dobânzilor futures au început deja să includă în prețuri o majorare a dobânzilor de către Fed în iulie, în condițiile în care și inflația se situează la un nivel mult peste țintă, exacerbată inclusiv de războiul SUA-Iran.

„Prețurile persistent ridicate sunt o povară pentru poporul american, dar trecutul recent nu trebuie să fie prologul”, a spus Warsh în prima sa conferință de presă în calitate de președinte. Oficialii „sunt fără echivoc și unanimi. Acest comitet va livra stabilitatea prețurilor”, a mai adăugat el, potrivit Bloomberg.

Warsh a venit la Fed promițând o „schimbare de regim”

Warsh a primit totuși anumite aprecieri din partea analiștilor și investitorilor pentru că a reafirmat de o manieră fermă ținta de inflație de 2% a Fed și pentru că a ”curățat” comunicatul de politică monetară de ”jargonul care devenise o repetare a evidențelor”.

Analiștii mai notează totuși că, de ani întregi, deciziile Fed nu mai aveau ”greutate” din moment ce comitetul de decizie al Fed telefona cu săptămâni și chiar luni în avans direcția dobânzilor.

Singura excepție în ultimii ani a fost în septembrie 2024, când fostul președinte Jerome Powell a surprins piețele cu o decizie de tăiere de dobânzi de 50 de puncte de bază.

De notat, de asemenea, că înainte de era dobânzilor zero, procesul pe care Warsh încearcă și pare-se reușește să-l impună la Fed era modul obișnuit de lucru. În ultimele decenii, în special sub șefii Janet Yellen și Jerome Powell, Fed a încercat să nu surprindă niciodată piețele și să se asigure că decizia sa este inclusă în prețurile financiare cu mult înainte, pentru a nu crea volatilitate în sistemul financiar.

Odată cu modificările impuse de Warsh ar urma să se reintre într-un regim în care ceea ce Fed decide efectiv la fiecare ședință va deveni din nou un factor cu potențialul de a mișca piețele.

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