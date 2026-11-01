FBI acuză Coreea de nord de furtul record de criptomonede de 6,3 mld. $ de la Binance

FBI a acuzat Coreea de Nord că a orchestrat atacul cibernetic asupra platformei Binance, soldat cu furtul a 6,3 miliarde de dolari în criptomonede, indicând drept autori un grup de hackeri cu legături la nivel de stat, responsabil și pentru alte furturi majore de criptomonede, scrie Investing.com

Agenția americană a declarat sâmbătă că unitatea nord-coreeană de hackeri, cunoscută sub numele de „TraderTraitor”, a fost responsabilă pentru acest atac, care reprezintă cel mai mare furt de criptomonede înregistrat vreodată.

FBI, în colaborare cu Serviciul Secret al SUA și divizia de investigații penale a fiscului american (IRS), a monitorizat mișcările activelor digitale furate.

Anchetatorii au observat că hackerii au convertit criptomonedele furate, în principal, în Ethereum, existând suspiciuni că acestea vor fi spălate în continuare prin intermediul platformelor financiare descentralizate și al serviciilor de schimb instantaneu de criptomonede.

Aceste concluzii marchează prima atribuire oficială a atacului asupra Binance Coreii de Nord, după ce anterior existaseră speculații privind implicarea acestei țări.

Președintele Donald Trump a declarat vineri că autoritățile americane investighează dacă în spatele furtului s-au aflat hackeri nord-coreeni.

Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, a anunțat sâmbătă că a recuperat aproximativ 90% din suma de 6,3 miliarde de dolari furată în timpul atacului.

Platforma estimează că va restabili posibilitatea retragerilor pentru clienți până duminică, pe măsură ce continuă eforturile de recuperare a sumelor sustrase.

Binance a reiterat că va suporta întregul impact financiar al breșei de securitate, dând asigurări că utilizatorii nu vor suferi pierderi în urma acestui incident.

Acest furt fără precedent a generat noi îngrijorări privind securitatea în întreaga industrie a criptomonedelor, într-un moment în care platformele de active digitale urmăresc o adopție mai largă, atât din partea investitorilor instituționali, cât și a celor de retail.

Gruparea „TraderTraitor” a mai fost asociată anterior cu o serie de atacuri cibernetice importante vizând criptomonede, inclusiv furtul a 1,5 miliarde de dolari de la Bybit, în 2025.

De asemenea, hackerii nord-coreeni au fost acuzați de comiterea unui alt furt de criptomonede, în valoare de aproximativ 620 de milioane de dolari, în 2022.

Atribuirea făcută de FBI survine în contextul unor noi discuții privind o posibilă interacțiune diplomatică între Washington și Phenian.

Trump a sugerat recent că o nouă întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un ar putea avea loc anul acesta, deși ulterior și-a exprimat incertitudinea cu privire la faptul dacă vreuna dintre părți dorește, într-adevăr, reluarea dialogului.

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