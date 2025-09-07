Fast Danube: Prima procedură de achiziție din proiectul strategic european – îmbunătățirea navigației pe secoturul comun româno-bulgar

Prima procedură de achiziție din cadrul proiectului Fast Danube, un proiect strategic finanțat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, a fost lansată vineri și are o valoare estimată de 13,7 milioane de euro.

Anunțul a fost făcut sâmbătă de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban (foto), pe pagina sa de Facebook.

„Vineri a fost lansată prima procedură de achiziție din cadrul proiectului Fast Danube 2 – Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării, un proiect strategic finanțat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei.

Este un proiect realizat împreună cu partenerii bulgari ce are ca scop deblocarea circulației pe Dunăre, eliminarea zonelor cu probleme pentru navigație și crearea unor condiții mai sigure și mai eficiente pentru transportul pe apă. Concret, proiectul va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul (340 zile/an), față de situația actuală de aproximativ 280 zile”, a explicat ministrul Transporturilor.

Prima achiziție lansată vizează monitorizarea impactului asupra mediului și are o valoare estimată de 13,7 milioane euro și o durată de 9 ani.

Fast Danube este un proiect realizat împreună cu Bulgaria și are ca scop deblocarea circulației pe Dunăre, eliminarea zonelor cu probleme pentru navigație și crearea unor condiții mai sigure și mai eficiente pentru transportul pe apă.

Concret, proiectul va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul (340 zile/an), față de situația actuală de aproximativ 280 zile, a precizat ministrul Ciprian Șerban. Rezultatul așteptat: Rezultatul? creșterea cu cel puțin 20% a volumului de trafic de marfă, reducerea costurilor și a timpilor de transport și un impact major pentru Portul Constanța, care devine și mai important în sud-estul Europei, a adăugat el.

Fast Danube este un proiect de interes european, parte a coridorului Rin–Dunăre, care leagă vestul de estul continentului și conectează 9 state membre UE.

România își consolidează, astfel, rolul de hub regional de transport și își valorifică unul dintre cele mai importante atuuri naturale: Dunărea. „În același timp, toate orașele din România situate de-a lungul Dunării vor beneficia de posibilitatea de dezvoltare reală”, a subliniat ministrul.

***