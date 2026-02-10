Fast Danube 2 – proiectul care va face Dunărea navigabilă 340 zile/an, față de 280, pe segmentul româno-bulgar

Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați a primit două oferte la licitația pentru proiectarea și execuția proiectului Fast Danube 2, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură fluvială din România, conform ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban.

Fast Danube este un proiect comun realizat de autoritățile din România și Bulgaria, respectiv AFDJ Galați (RO) și IAPPD Ruse (BG), ce are ca obiectiv principal modernizarea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării, pentru a permite navigarea tot timpul anului.

Fast Danube 2 va permite creșterea perioadei de navigație de la 280 la 340 zile pe an și va genera o majorare estimată de 20% a volumului de mărfuri transportate pe fluviu, contribuind direct la consolidarea transportului fluvial și la dezvoltarea economică regională.

Este un proiect comun realizat prin colaborarea dintre autoritățile din România și Bulgaria, respectiv AFDJ Galați (RO) și IAPPD Ruse (BG), ce va ajuta poziția geostrategică a portului Constanța.

Proiectul prevede:

110 km de șenal navigabil dragat

9 epiuri și 4 chevroane

5,45 km stabilizări de mal

o insulă artificială

Pentru proiectarea și execuția acestui proiect au fost depuse 2 oferte:

1. VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS BV

2. CONCIVIA SA împreună cu 4 asociați

Crește perioada de navigare pe cel mai lung sector transfrontalier al Dunării

Sectorul comun româno-bulgar este cel mai lung sector transfrontalier al Dunării (circa 470 km) și parte integrantă a coridorului de transport Rin – Dunăre din cadrul rețelei TEN-T.

Fast Danube va asigura un transport predictibil tot timpul anului, aproximativ 340 zile/an, spre deosebire de situația actuală, 280 zile/an, pe următoarele porțiuni:

Sectorul dintre kmf 845,5 (Gura râului Timoc) și kmf 610 (amonte portul Somovit), întreținut de administrația de cale navigabilă din România – AFDJ Galați;

Sectorul dintre kmf 610 (amonte portul Somovit) și kmf 375 (aval portul Silistra), întreținut de administrația de cale navigabilă din Republica Bulgaria – EAEMDR Ruse.

Principalele lucrări prevăzute în termen de 24 luni (maxim până la 31.12.2028) sunt:

lucrări de dragaj capital a căii navigabile în 12 puncte din România și Bulgaria, pe o lungime șenal de 110 km;

lucrări de inginerie rigide: epiuri (9 buc) și chevroane;

lucrări de inginerie morfologică pentru realizarea unor insule artificiale;

lucrări de consolidare de mal (5.450 metri)

Principalele obiective

deblocarea circulației fluviale și stimularea transportului fluvial eficient;

creșterea atractivității transportului fluvial ca alternativă sustenabilă;

reducerea presiunii asupra infrastructurii rutiere prin transferul transportului de mărfuri către transportul naval;

reducerea timpului și costurilor pentru transportul de marfă;

consolidarea rolului Portului Constanța și poziționarea acestuia ca nod strategic de transport (lider) în regiunea de sud-est a Europei.

Valoarea obiectivului de investiții este de aproximativ 170 milioane euro, iar sursa de finanțare este asigurată din fonduri europene nerambursabile prin cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF) și cofinanțat din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

