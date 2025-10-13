Fâșia Gaza / Hamas a predat Crucii Roșii primii 7 ostatici, înaintea summitului păcii din Egipt

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a predat, luni, șapte ostatici israelieni Comitetului Internațional al Crucii Roșii în Gaza, a declarat un oficial implicat în operațiune, în cadrul primei faze a unui acord de încetare a focului cu Israelul.

Eliberarea ostaticilor a avut loc cu câteva ore înaintea unui summit de pace organizat în Egipt, cu participarea președintelui american, Donald Trump.

Aripa armată a mișcării islamiste palestiniene a confirmat luni dimineață că se pregătește să elibereze ostaticii în viață și a publicat o listă cu 20 de nume, scrie Agerpres. Puțin mai târziu, armata israeliană a anunțat că vehiculele Crucii Roșii se îndreaptă către un punct convenit în nordul Fâșiei Gaza pentru a prelua ostaticii.

Prima etapă a planului prezentat de președintele american prevede revenirea în Israel a celor 48 de ostatici, vii sau morți, și eliberarea de către Israel a 250 de deținuți din „motive de securitate”, inclusiv a numeroși palestinieni condamnați pentru atentate ucigașe din octombrie 2023.

În a patra zi a încetării focului între Israel și Hamas, întoarcerea ostaticilor va marca un eveniment istoric”, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu. Într-o alocuțiune televizată, premierul Netanyahu a afirmat că Israelul a obținut „victorii imense, victorii care au uimit întreaga lume”. „Trebuie să vă spun că lupta nu s-a încheiat”, a avertizat șeful guvernului israelian.

După o scurtă prezență în Israel, Donald Trump se va deplasa la Sharm el-Sheikh, în Egipt, pentru a coprezida împreună cu omologul său egiptean Abdel Fattah al-Sissi un „summit pentru pace” în Fâșia Gaza, în prezența liderilor din peste 20 de țări și a secretarului general al ONU, Antonio Guterres.

Guvernarea Fâșiei Gaza, devastată de doi ani de război, va fi unul dintre principalele subiecte ale reuniunii.

Țările mediatoare ale acordului de încetare a focului urmează să semneze la Sharm el-Sheikh un document care să garanteze implementarea acestuia, a indicat o sursă diplomatică, conform căreia aceste țări vor fi „Statele Unite, Egiptul, Qatar și, probabil, Turcia”.

Niciun oficial israelian și niciun un reprezentant al Hamas nu vor participa la această reuniune internațională. Iranul, susținător de lungă durată al Hamas, a fost invitat, dar nu va participa.

În paralel cu retragerea progresivă deja demarată a armatei israeliene, care păstrează controlul asupra a 53% din Fâșia Gaza, planul american prevede, într-o fază ulterioară, ca Hamas să fie exclus de la guvernarea teritoriului, unde a preluat puterea în 2007, și ca arsenalul său să fie distrus.

Potrivit planului american, guvernul ar urma să fie încredințat unui comitet palestinian tehnocrat și apolitic, plasat sub supravegherea și controlul unui nou organism internațional de tranziție condus de președintele Trump.

În Fâșia Gaza, sute de mii de palestinieni strămutați de război s-au întors, de la începutul încetării focului, în nordul teritoriului, transformat în mare parte într-un câmp de ruine.

