Fără summit NATO în 2027 – Reuniunea din Albania ar putea fi mutată în 2028 – Alianța ar putea renunța la summiturile anuale

NATO nu va organiza în 2027 summitul liderilor programat inițial în Albania, iar reuniunea ar putea fi amânată pentru 2028, pe fondul tensiunilor dintre aliați și al unei reevaluări mai ample a frecvenței întâlnirilor la nivel înalt, potrivit agențiilor internaționale de presă.

Informația a fost confirmată de premierul albanez Edi Rama, în timp ce secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a dat de înțeles că reuniunile liderilor nu vor mai fi organizate automat în fiecare an, ci atunci când există o necesitate politică și strategică.

Declarația lui Rama a fost făcută la 12 noiembrie, la Dublin, în marja reuniunii Comunității Politice Europene, potrivit Associated Press.

„Nu există încă o poziție comună cu privire la momentul în care va avea loc summitul, dar cu siguranță nu în 2027”, a afirmat premierul albanez.

El a adăugat că, dacă reuniunea va fi organizată în 2028, aceasta va avea loc la Tirana.

Incertitudine privind următorul summit NATO

De notat că, în iunie 2025, la summitul de la Haga, liderii NATO conveniseră ca următoarea reuniune, după cea din Turcia, să fie găzduită de Albania. Totuși, declarația finală a reuniunii NATO de la Ankara, din iulie 2026, nu a mai menționat nici Albania, nici o dată pentru următoarea întâlnire a liderilor. Ulterior, pe 3 noiembrie 2026, Ministerul Apărării de la Tirana anunța că, în urma unei întâlniri între Edi Rama și Mark Rutte, capitala albaneză fusese confirmată drept gazdă a următorului summit.

În iunie, Reuters relata, citând diplomați NATO, oficiali europeni și persoane familiarizate cu discuțiile, că organizarea reuniunii în Albania întâmpina opoziția administrației Trump și rezerve din partea unor aliați față de nivelul cheltuielilor militare ale Tiranei.

Potrivit informațiilor publicate atunci, exista temerea că organizarea summitului într-un stat care nu îndeplinea suficient de convingător angajamentele financiare ale Alianței ar putea provoca nemulțumirea președintelui american și ar genera o nouă dispută publică în interiorul NATO. În 2025, la Haga, aliații conveniseră asupra unui obiectiv de 5% din PIB pentru apărare și cheltuieli de securitate conexe până în 2035, din care 3,5% pentru apărarea propriu-zisă și 1,5% pentru infrastructură și alte domenii relevante.

Datele publicate de Associated Press indică faptul că Albania estima să aloce apărării aproximativ 2,15% din PIB în 2026, în condițiile în care alți membri NATO, inclusiv Spania, Belgia și Slovenia, se situează sub nivelul de 2% din PIB. Prin urmare, cheltuielile militare albaneze reprezintă un factor de nemulțumire menționat în relatările diplomatice, dar nu pot fi considerate, în lipsa unei confirmări oficiale, explicația unică sau decisivă a amânării.

NATO ia în calcul renunțarea la summituri anuale. Se reduce și calendarul reuniunilor ministeriale

Schimbarea calendarului pentru Albania se înscrie într-o dezbatere mai amplă privind frecvența reuniunilor liderilor Alianței. Reuters relata încă din aprilie că NATO analizează posibilitatea de a renunța la practica organizării anuale a summitului, introdusă în ultimii ani, și de a reveni la un ritm mai rar, eventual o dată la doi ani.

Până în urmă cu aproximativ un deceniu, reuniunile la nivel de șefi de stat și de guvern aveau loc, în general, la intervale de doi ani.

Într-un interviu acordat Associated Press la Dublin, Mark Rutte a minimalizat implicațiile absenței unui summit în 2027.

„Suntem flexibili în privința summit-urilor NATO. Organizăm summituri atunci când avem nevoie de ele”, a declarat secretarul general. El a explicat că reuniunile presupun costuri considerabile și măsuri complexe de securitate, având în vedere participarea celor 32 de state membre, a partenerilor și a altor invitați.

Reorganizarea nu se limitează însă la reuniunile liderilor. Potrivit Associated Press, NATO nu a organizat reuniunea miniștrilor apărării programată în octombrie 2026 și s-a renunțat și la reuniunea programată pentru octombrie 2027.

De asemenea, pentru anul viitor este programată o singură reuniune a miniștrilor de externe, față de două în mod obișnuit. Alianța a descris aceste modificări drept parte a unui pachet de reorganizare.

Schimbare a modului în care se exercită conducerea politică

Potrivit DefenseRomania.ro, reducerea numărului de reuniuni la nivel înalt poate avea o justificare administrativă și operațională. După summitul de la Haga, aliații au convenit asupra unor noi obiective de cheltuieli, iar la Ankara au fost discutate planurile de dezvoltare a capabilităților militare. În aceste condiții, conducerea NATO ar putea considera că o parte din activitatea politică poate fi desfășurată prin reuniuni ministeriale, consultări și mecanismele permanente ale Alianței, fără organizarea anuală a unui summit costisitor.

Summiturile au însă și o funcție strategică, nu doar administrativă, ele transmițând adversarilor un semnal de unitate și de angajament colectiv. Într-un moment în care Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei, iar statele europene își accelerează reînarmarea, reducerea frecvenței acestor întâlniri poate fi interpretată diferit de aliați și de adversari.

Pentru Albania, pierderea găzduirii summitului în 2027 reprezintă o amânare a unui eveniment cu o puternică miză de vizibilitate internațională. În ceea ce privește NATO, dacă renunțarea la reuniunile anuale va deveni o practică permanentă, aceasta va reflecta o schimbare a modului în care Alianța își exercită conducerea politică și își gestionează consensul intern.

Deocamdată, nu există o dată oficială pentru următorul summit și nici o decizie publică definitivă de reprogramare a reuniunii din Albania în 2028. Un oficial NATO a declarat pentru Reuters că următorul summit va avea loc în Albania, dar că momentul urmează să fie stabilit.

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