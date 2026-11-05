Încă un pas făcut de capitalul local pe piața spațiilor de retail: Familia Baciu, proprietarii magazinelor Darina din Mureș, a cumpărat centrul comercial Winmarkt Petrodava

Familia Baciu, care deține rețeaua de magazine Darina din județul Mureș, a cumpărat centrul comercial Winmarkt Petrodava din Piatra Neamț de la investitorul italian Immobiliare Grande Distribuzione (IGD), potrivit Profit.ro.

Mutarea reprezintă, pe de o parte, o nouă tranzacție din procesul prin care IGD vinde activele de pe piața locală, iar pe de altă parte marchează un nou pas făcut de capitalul local pe piața spațiilor de retail.

Aurel și Lenuța Baciu, alături de Sergiu Gorea, ginerele lor, au plătit 3,1 mil. euro pe Winmakt Petrodava, un complex comercial cu o suprafață de circa 6.000 mp. Familia Baciu este cunoscută pentru că dezvoltă rețeaua de magazine alimentare Darina, cu 18 locații în județul Mureș.

Cifra de afaceri a companiei Darina Com a crescut cu 12% în 2025, până la 229,5 mil. lei, în timp ce profitul net a scăzut cu 12%, până la 12,2 mil. lei. Numărul mediu de angajați a fost de 383 de oameni în 2025, conform Termene. Pe lângă magazinele Darina, familia Baciu deține mai multe hoteluri și restaurante.

IGD, vânzări pe bandă rulantă

Investitorul italian IGD, care a cumpărat rețeaua Winmarkt în 2008 de la un grup de investitori americano-israelieni, a început în 2025 un program prin care plănuia să vândă până anul viitor 14 dintre cele 15 centre comerciale Winmarkt pe care le deținea în România, cu excepția Winmarkt Grand Omnia din Ploiești.

Până acum, IGD a vândut 9 centre comerciale în tranzacții cumulate de 35,6 mil. euro. Asta înseamnă că au fost vândute centrele comerciale Winmarkt din localitățile Cluj-Napoca, Alexandria, Vaslui, Slatina, Tulcea, Turda și Piatra Neamț, precum și două dintre centrele din Ploiești.

Astfel că au rămas de vândut proprietățile din Bistrița, Brăila, Buzău, Galați și Râmnicu Vâlcea. Aproape toate centrele vândute până acum de Winmarket au ajuns la investitori locali sau regionali, iar unul dintre ele a fost cumpărat de Primăria Turda, conform ZF.

Capitalul local câștigă teren

Capitalul local a început să joace un rol tot mai important în piața investițiilor imobiliare din România în ultimul deceniu, iar piața nu a mai fost dependentă doar de capital occidental, conform unei analize a companiei de consultanță imobiliară Colliers.

Raportul analizează evoluția pieței investițiilor imobiliare în ultimele trei decenii, un domeniu care se referă de fapt la tranzacțiile cu active comerciale, în special retail, office și spații industriale sau logistice.

Față de începuturile pieței, când investitorii instituționali erau aproape absenți și existau foarte puține clădiri moderne disponibile pentru investiții, diferența este substanțială, subliniază consultanții.

„Dacă ne uităm la piața de acum 30 de ani și la cea de astăzi, diferența este uriașă. Atunci existau puține clădiri potrivite pentru investiții mari. Astăzi, avem tranzacții de sute de milioane de euro, investitori locali care pot cumpăra portofolii importante și o piață care a trecut prin mai multe crize și etape de creștere fără să mai revină la fragilitatea de la începuturi. Asta arată cât de mult s-a maturizat piața”, a declarat Robert Miklo, Partner, Head of Capital Markets la Colliers.

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