Consiliul General a decis că bucureştenii vor plăti facturi mai mici, dacă energia termică nu se încadrează în parametrii contractuali

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a votat, vineri, cu 40 de voturi favorabile şi 12 abţineri, proiectul de hotărâre ce prevede că bucureştenii vor plăti facturi mai mici, dacă energia termică furnizată nu se încadrează în parametrii contractuali.

Mecanismul asigură facturarea şi plata energiei termice acesteia în funcţie de parametrii contractuali conveniţi şi asumaţi de părţi privind furnizarea agentului termic, în relaţie directă cu temperatura efectiv măsurată şi livrată către populaţie.

Motivele elaborării proiectului, prezentate de inițiatori:

Evoluţia preţului la energia termică destinată populaţiei şi gospodăriilor individuale

Scăderea confortului termic în locuinţe în perioada sezonului rece, situaţie sesizată de numeroase persoane ce au calitatea de beneficiari finali

Modificarea cadrului legal în care se derulează relaţiile contractuale dintre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov şi Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A, menţionează consilierii generali

”Această măsură vine să corecteze inechităţile constatate în privinţa calităţii agentului termic furnizat, care deseori nu se încadrează în parametrii contractuali agreaţi de părţi, iar consumatorul final plăteşte factura emisă la preţul din contract, cu toate că nu a beneficiat de furnizarea energiei termice la standardele asumate”, explică iniţiatorii.

Prevederile din proiect

Se împuterniceşte Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov să demareze procedurile de actualizare a diagramei de reglaj pentru furnizarea energiei termice de către operatorul Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. ”Se împuterniceşte Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov să verifice procedurile instituite prin art. 292 din Anexa nr. 1 la contractul de Delegare – „Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov”, aprobat prin HCGMB nr. 625/2019, privind modul în care se realizează acordarea de despăgubiri pentru utilizatorii faţă de care nu au fost respectate prevederile contractuale referitoare la calitatea energiei termice furnizate şi la continuitatea serviciului prestat”.

Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov şi Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

