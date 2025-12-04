Cum se împart banii pe drumul de la producătorul de energie la consumatorul final. Doar 50% din sumă e marfa efectivă, restul sunt tarife, certificate verzi, taxe, accize, contribuții și mecanisme de sprijin

Facturile la energie și gaze nu plătesc doar consumul din priză sau de la aragaz, ci includ diverse componente și tarife care, cum este cazul facturii la energie electrică, ajung să aibă o pondere de peste jumătate în prețul final plătit de consumatorul casnic, arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Asociația arată că banii plătiți de consumatorul casnic se împart între costul real al energiei sau gazului consumat, „autostrăzile” energetice care le transportă, rețelele locale care le distribuie până la locul de consum, taxele și mecanismele prin care statul finanțează energia verde și cogenerarea, plus costurile administrative și profitul furnizorului.

Cât din factură e costul energiei și gazului

Concret, conform AEI, în luna octombrie 2025, la o factură de gaze naturale pentru un consumator casnic, doar jumătate merge efectiv pe componenta de gaz marfă, un sfert pe tarife și o cincime pe taxe achitate la vedere direct de consumatori.

Prețul gazelor (lei) Tarife (lei) Costurile administrative și profitul furnizorului (lei) Taxe (lei) Total (lei) Componentele facturii casnice de gaz în București 52% 26% 4% 17% 100% Unde se duc banii dintr-o factură de 500 lei 260 132 21 87 500

Cu alte cuvinte dintr-o factură de gaze de 500 lei, costul efectiv cu gazele naturale sunt de doar 260 lei, restul fiind alte componente.

În același timp, la o factură de energie electrică pentru un consumator casnic din luna octombrie, 40% reprezintă efectiv componenta de energie marfă. Un sfert înseamnă taxe și alte obligații impuse de stat la vedere, un sfert se duce pe tarife și o zecime la furnizor.

Prețul energiei electrice (lei) Tarife (lei) Costurile administrative și profitul furnizorului (lei) Taxe și alte obligații (lei) Total (lei) Componentele facturii casnice de energie electrică în București 39-40% 23% 1 – 20% 21 – 24% 100% Unde se duc banii dintr-o factură de 500 lei 195 – 228 116 7 – 52 106 – 119 500

Cu alte cuvinte, dintr-o factură de energie electrică de 500 lei, costul efectiv al energiei electrice este circa 200 lei, restul fiind alte componente.

Cum e structurată o factură, pe componente: energia propriu-zisă, tarifele de transport, costurile administrative și profitul furnizorului și taxele sau alte obligații impuse de stat

”Fiecare kilowatt/oră sau metru cub folosit pune în mișcare un întreg lanț — de la producție și import, la transport, distribuție, facturare și taxe — iar factura finală este rezultatul cumulului tuturor acestor componente”, arată AEI.

Cum sunt distribuiți banii plătiți pe aceste facturi:

1. Costul energiei (componenta energiei electrice sau gaz marfă)

Aceasta reflectă energia sau gazul efectiv consumat în locuință și include:

Pentru energie electrică:

costul de producție al electricității (hidro, nuclear, eolian, solar etc.)

costul energiei imporate din cauza deficitului de producție

costul energiei electrice achiziționate la vârf de consum

Pentru gaze naturale:

costul gazelor din producția internă sau import

costurile de înmagazinare

Acesta este elementul care variază cel mai mult în funcție de consum.

2. Transportul energiei

Transportul energiei este „autostrada energetică” care face ca energia electrică și gazele naturale să ajungă la ”poarta localităților”.

Pentru energie electrică:

energia este transportată pe linii de înaltă tensiune între producători/importatori și zonele de consum.

Pentru gaze naturale:

gazul este transportat prin conducte magistrale între producători/importatori și zonele de consum.

Costurile acoperă construcția, amortizarea, reparația, energia electrică sau gazele naturale necesare comprimării gazelor naturale, iar tarifele sunt reglementate de ANRE.

3. Distribuția energiei

Distribuția energiei este „rețeaua de străzi” prin care energia ajunge de la ”poarta orașului” până la locul de consum.

Costurile acoperă construcția, amortizarea, reparația, energia electrică sau gazele naturale necesare comprimării gazelor naturale, iar tarifele sunt reglementate de ANRE.

4. Taxe, accize, certificate, contribuții și mecanisme de sprijin

În România regăsim următoarele componente:

Accize aplicate la energia electrică furnizată populației, nu se aplică la gazele naturale furnizate la populație

Certificate verzi (energie electrică) – sprijină producția de energie regenerabilă

Contribuții de cogenerare – susțin producția eficientă de energie electrică + termică

Acestea sunt stabilite prin reguli naționale și nu depind de furnizor.

5. Costurile administrative și profitul furnizorului

O parte din factură acoperă următoarele costuri:

emiterea și gestionarea facturilor,

funcționarea serviciilor de relații cu clienții,

sisteme informatice,

dobânzi, credite,

call-center, aplicații și asistență tehnică.

Conform AEI, acestea permit funcționarea întregului lanț de furnizare (achiziția, transportul, distribuția, înmagazinarea, echilibrarea, furnizarea energiei electrice sau a gazelor naturale).

