FactoryLab by Raiffeisen Bank & Mezanin Market continuă: 80 de antreprenori și artizani locali așteaptă publicul în Promenada Mall

Proiectul FactoryLab, ce-și propune să adune la un loc antreprenori și creatori locali, într-un spațiu dedicat antreprenoriatului creativ, continuă până pe 31 decembrie în Promenada Mall.

80 de business-uri vor fi prezente în spațiu cu o selecție de produse care îmbină designul de obiect, moda sustenabilă, bijuteria de autor, produsele gourmet, arta vizuală, decorațiunile și produsele de îngrijire cu poveste.

“Continuăm să susținem micii antreprenori locali și încurajăm pe toată lumea să facă acest lucru, pentru că doar așa putem avea un ecosistem de business sănătos și rezilient. FactoryLab a fost gândit de la început ca un spațiu în care publicul larg este invitat să interacționeze îndeaproape cu business-ul, cu produsul și cu povestea antreprenorilor, iar faptul că acest proiect continuă reprezintă o dovadă că e nevoie de această conexiune”, a declarat Alexandra Arsene, Director IMM, Raiffeisen Bank România.

Printre antreprenorii care vor fi prezenți se numără Răzvan Idicel, Caresta, Anélle Maison, Rozmarin Concept, PufaRina Atelier, NONO, STRAIE by Vanessa, D-Light by Mazdrunka, Miss Amadelis, Metamorphose.ro, Creative Gifts, Corina Mardari Jewelry, Joined by Fire, Muze Concept, Livstory Craft Chocolate, Atelier ZADA, SCENTIMENTAL, Malabaila, Casa cu Sori, Tarcatu Veronica, Miss Mary A Little, Bella & Lola Boutique, JupiterPaints.ro, Rain Jewelry, Tropics the Label și mulți alții.

”Ne-am dorit să construim un spațiu viu, în care să fie loc și pentru întâlniri neașteptate, și pentru povești care inspiră, și pentru obiecte care colorează frumos Bucureștiul. Faptul că FactoryLab continuă ne arată că există un public curios, dornic de conexiune reală și de un alt tip de experiență urbană”, spune Silvia Floareș, fondatoarea Mezanin Market și co-inițiatoare a proiectului.

Pe lângă antreprenorii prezenți constant la FactoryLab, vor exista activări tematice speciale din partea unor invitați precum Recorder Shop, THE STORIES OF O., Girls Own Cosmetics, KE MÓNO, și mulți alții.

FactoryLab fost deschis în luna aprilie 2025, iar de la lansare și până în prezent peste 75.000 de persoane i-au trecut pragul.

Spațiul este deschis zilnic între 10.00 și 22.00, la nivelul 1 din Promenada Mall.

