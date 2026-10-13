Fabrica elvețiană VAT din Arad își extinde și diversifică producția – trece la fabricarea de componente finite pentru industrii avansate

VAT România, subsidiară a grupului elveţian VAT Group, lider mondial pe piaţa valvelor de vacuum de înaltă performanţă destinate industriilor avansate, îşi extinde fabrica din Arad, inaugurată anul trecut, în vederea trecerii de la fabricarea de componente semifinite la realizarea de produse finite, care vor fi livrate direct din Arad către clienţi.

Fabrica din Arad produce acum componente şi produse destinate industriei semiconductorilor, precum şi industriilor ecranelor şi panourilor fotovoltaice, dar şi unor aplicaţii din domeniul instrumentelor ştiinţifice şi al acceleratoarelor de particule, dar gama de produse se va diversifica.

În acest an, capacitatea de producţie a componentelor s-a majorat cu aproximativ 30%, fiind planificată o nouă creştere în 2027, menționează un comunicat al companiei.

Întreaga producţie este destinată exportului, livrările fiind direcţionate în prezent către pieţele europene.

„VAT România, subsidiară a grupului elveţian VAT Group, lider mondial pe piaţa valvelor de vacuum de înaltă performanţă destinate industriilor avansate şi unul dintre principalii furnizori de soluţii conexe pentru tehnologia valvelor de vacuum, îşi continuă dezvoltarea operaţiunilor din Arad şi extinde fabrica inaugurată în iunie 2025. Această nouă etapă de dezvoltare are loc în contextul creşterii cererii şi al planurilor de extindere ale Grupului, precum şi al consolidării treptate a rolului operaţiunilor din România, prin preluarea unor responsabilităţi suplimentare”, se arată în comunicat.

În urma extinderii, suprafaţa actuală a fabricii va creşte cu aproximativ 800 mp. Lucrările sunt programate să fie finalizate la jumătatea lunii decembrie 2026, iar noul spaţiu va include o zonă dedicată expedierii produselor finite, capacităţi suplimentare de depozitare, precum şi facilităţi extinse pentru anumite procese conexe activităţii de asamblare a produselor finite.

Noul spaţiu va susţine dezvoltarea viitoare a activităţilor de producţie şi preluarea treptată a unor responsabilităţi operaţionale suplimentare de către fabrica din Arad, susţin reprezentanţii societăţii.

În paralel, capacitatea de producţie a componentelor în fabrica din Arad s-a mărit cu aproximativ 30% în 2026, iar pentru 2027 este planificată o nouă creştere. Compania dezvoltă, de asemenea, capacităţile locale de asamblare a produselor finite şi continuă să investească în automatizarea şi digitalizarea operaţiunilor.

Noi produse și procese introduse la fabrica din Arad

„Evoluţia fabricii din Arad confirmă potenţialul pe care l-am identificat în România atunci când am decis să dezvoltăm noua unitate de producţie. Într-un timp relativ scurt, echipa locală şi-a extins semnificativ capacităţile, iar operaţiunile noastre din România sunt pregătite să îşi asume un rol tehnologic tot mai complex în cadrul Grupului. Cererea din industria semiconductorilor şi capacităţile pe care le-am dezvoltat aici ne permit să continuăm această evoluţie şi să introducem treptat noi produse şi procese de producţie la Arad”, a declarat Alin Creţu, Director General, VAT România.

Următoarea etapă de dezvoltare prevede introducerea treptată în producţia locală a mai multor serii de valve.

La Arad, componentele sunt fabricate prin procese de prelucrare mecanică de înaltă precizie, precum frezarea şi strunjirea. Acestea sunt integrate în ansambluri esenţiale pentru procesele de fabricaţie din industria semiconductorilor, unde precizia, puritatea şi etanşeitatea sunt condiţii indispensabile pentru desfăşurarea proceselor în vid.

„De-a lungul timpului, România şi-a consolidat un rol important în reţeaua noastră globală de producţie, furnizând componente şi ansambluri utilizate în unele dintre cele mai avansate tehnologii din lume. Capacităţile dezvoltate la Arad şi expertiza echipei locale ne oferă acum o bază solidă pentru a extinde responsabilităţile tehnologice ale fabricii şi pentru a creşte contribuţia operaţiunilor din România la dezvoltarea pe termen lung a VAT”, a declarat Urs Gantner, CEO al VAT Group.

Noi angajări – crește numărul specialiștilor foarte nișați

Dezvoltarea operaţiunilor este însoţită de o creştere accelerată a echipei. La finalul primului semestru din 2026, VAT România avea peste 500 de angajaţi, cu peste 50% mai mulţi faţă de sfârşitul anului 2025, iar până la finalul acestui an compania estimează o creştere suplimentară a numărului total de angajaţi.

Numărul angajaţilor implicaţi direct în producţie a crescut cu peste 70% la finalul primului semestru din 2026, comparativ cu sfârşitul anului 2025, iar pentru 2027 este estimată o nouă majorare, spun oficialii companiei.

„În paralel cu extinderea echipei, VAT România îşi dezvoltă la nivel local o gamă tot mai largă de competenţe tehnice şi operaţionale. Pe lângă activităţile de producţie, compania reuneşte expertiză în inginerie mecanică, ingineria proceselor, management de proiect, automatizare, digitalizare, controlul calităţii, managementul lanţului de aprovizionare şi funcţiuni de suport. Compania oferă oportunităţi de carieră pentru operatori calificaţi, tehnicieni CNC, ingineri, specialişti în automatizare şi calitate, precum şi pentru profesionişti în diverse funcţiuni de suport”, se precizează în comunicat.

La acest moment, întreaga producţie a fabricii din Arad este destinată exportului, livrările VAT România fiind direcţionate către pieţele din Europa. În ultimii ani, compania şi-a extins constant capacităţile operaţionale şi a menţinut o rată a livrărilor efectuate la timp de peste 97%.

VAT este prezentă în România din 2001, când compania a fost înfiinţată iniţial sub denumirea SYSMEC, fiind integrată complet în VAT Group în 2008. În 2019, compania a devenit VAT România. În prezent, operaţiunile din Arad reprezintă unul dintre cele trei centre operaţionale majore ale Grupului la nivel mondial, alături de cele din Elveţia şi Malaezia.

Fabrica inaugurată în iunie 2025 dispune de peste 3.000 mp de spaţii de producţie cu mediu controlat (cleanroom) şi integrează procese de prelucrare mecanică de înaltă precizie, producţie de componente şi subansamble, operaţiuni de asamblare, inginerie, automatizare, procese de producţie digitalizate, controlul calităţii şi managementul lanţului de aprovizionare.

Unitatea din Arad este dotată cu un sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 900 kWp, care va fi suplimentată pentru a acoperi necesarul tot mai mare de energie verde pentru producţie.

VAT este lider mondial în furnizarea de valve de înaltă performanţă pentru aplicaţii de vid. Grupul îşi desfăşoară activitatea prin două segmente de business: Valves şi Global Service. În 2025, VAT a înregistrat vânzări nete de 1,074 miliarde CHF. Grupul are aproape 4.000 de angajaţi la nivel mondial, este reprezentat în 29 de ţări şi deţine unităţi de producţie în Elveţia, Malaezia şi România.

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