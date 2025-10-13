cursdeguvernare

luni

13 octombrie, 2025

Stiri

Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu Feldioara va exporta combustibil nuclear, sub formă de dioxid de uraniu, către Argentina

De Iulian Soare

13 octombrie, 2025

SN Nuclearelectrica SA anunță că fililala sa, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, va livra combustibil nuclear sub formă de dioxid de uraniu (UO2) către Argentina, o premieră pentru industria nucleară românească.

Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, filială a Nuclearelectrica, a câștigat competiția internațională și a început procesarea octoxidului de uraniu (U3O8) pentru fabricarea materiei prime nucleare, dioxid de uraniu (UO2), în vederea acoperirii necesarului de consum al centralelor nucleare din Argentina, pentru o perioadă de un an de zile.

„Faptul că livrăm, în premieră, materie prima nucleară către un alt stat care deține și operează reactoare PHWR este o mândrie și o performanță pentru Nuclearelectrica și filiala sa, FPCU Feldioara, dar și pentru dezvoltarea ciclului de combustibil românesc, având în vedere că Nuclearelectrica a preluat activele de procesare în decembrie 2022, a operaționalizat Feldioara în 2023 și continuăm să modernizăm. Un astfel de acord este o confirmare a calității materiei prime procesată la Feldioara. Sunt mândru de echipa Feldioara și le mulțumesc!”, a declarat Cosmin Ghiță, Director General Nuclearelectrica


„Dincolo de a furniza materia prima necesară pentru fabricarea fasciculelor de combustibil la FCN Pitești și, ulterior, pentru operarea Unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă, la un nivel maxim de calitate pentru a menține excelența pe fluxul integrat de producție nucleară, ne-am propus să ne dezvoltăm, să ne extindem rețeaua de furnizare și să oferim ciclului de combustibil nuclear din România o nouă dimensiune: cea internațională,” a declarat dr. ing. Agafiel Gelu Mărăcineanu, Director General FPCU Feldioara.

Decizia strategică a SN Nuclearelectrica SA de a achiziționa o parte din activele Feldioara necesare pentru procesarea materiei prime a avut ca scop păstrarea și dezvoltarea ciclului integrat al combustibilului nuclear românesc, a capacităților de producție integrată din SNN și, în egală măsură, asigurarea producției de fascicule de combustibil și a funcționării optime a FCN Pitești și CNE Cernavodă, la un cost de tranzacție avantajos.

Cronologic, în data de 28 decembrie 2022, Nuclearelectrica a finalizat achiziția unor active din fluxul de procesare a concentratului de uraniu tehnic din cadrul Sucursalei CNU Feldioara. Activele care au intrat în proprietatea Nuclearelectrica, prin finalizarea tranzacției menționate mai sus, au fost închiriate către FPCU Feldioara (filială a SNN) pentru operarea și demararea procesului de producție.

În perioada ianuarie – martie 2023, au fost întreprinse toate demersurile necesare pentru autorizarea procesului de producție și pregătirea instalațiilor pentru începerea prelucrării, practic Nuclearelectrica a operaționalizat Feldioara.

