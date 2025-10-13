Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu Feldioara va exporta combustibil nuclear, sub formă de dioxid de uraniu, către Argentina

SN Nuclearelectrica SA anunță că fililala sa, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, va livra combustibil nuclear sub formă de dioxid de uraniu (UO2) către Argentina, o premieră pentru industria nucleară românească.

Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, filială a Nuclearelectrica, a câștigat competiția internațională și a început procesarea octoxidului de uraniu (U3O8) pentru fabricarea materiei prime nucleare, dioxid de uraniu (UO2), în vederea acoperirii necesarului de consum al centralelor nucleare din Argentina, pentru o perioadă de un an de zile.

„Faptul că livrăm, în premieră, materie prima nucleară către un alt stat care deține și operează reactoare PHWR este o mândrie și o performanță pentru Nuclearelectrica și filiala sa, FPCU Feldioara, dar și pentru dezvoltarea ciclului de combustibil românesc, având în vedere că Nuclearelectrica a preluat activele de procesare în decembrie 2022, a operaționalizat Feldioara în 2023 și continuăm să modernizăm. Un astfel de acord este o confirmare a calității materiei prime procesată la Feldioara. Sunt mândru de echipa Feldioara și le mulțumesc!”, a declarat Cosmin Ghiță, Director General Nuclearelectrica

„Dincolo de a furniza materia prima necesară pentru fabricarea fasciculelor de combustibil la FCN Pitești și, ulterior, pentru operarea Unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă, la un nivel maxim de calitate pentru a menține excelența pe fluxul integrat de producție nucleară, ne-am propus să ne dezvoltăm, să ne extindem rețeaua de furnizare și să oferim ciclului de combustibil nuclear din România o nouă dimensiune: cea internațională,” a declarat dr. ing. Agafiel Gelu Mărăcineanu, Director General FPCU Feldioara.

Decizia strategică a SN Nuclearelectrica SA de a achiziționa o parte din activele Feldioara necesare pentru procesarea materiei prime a avut ca scop păstrarea și dezvoltarea ciclului integrat al combustibilului nuclear românesc, a capacităților de producție integrată din SNN și, în egală măsură, asigurarea producției de fascicule de combustibil și a funcționării optime a FCN Pitești și CNE Cernavodă, la un cost de tranzacție avantajos.

Cronologic, în data de 28 decembrie 2022, Nuclearelectrica a finalizat achiziția unor active din fluxul de procesare a concentratului de uraniu tehnic din cadrul Sucursalei CNU Feldioara. Activele care au intrat în proprietatea Nuclearelectrica, prin finalizarea tranzacției menționate mai sus, au fost închiriate către FPCU Feldioara (filială a SNN) pentru operarea și demararea procesului de producție.

În perioada ianuarie – martie 2023, au fost întreprinse toate demersurile necesare pentru autorizarea procesului de producție și pregătirea instalațiilor pentru începerea prelucrării, practic Nuclearelectrica a operaționalizat Feldioara.

