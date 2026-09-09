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Fabrică chineză de componente auto, în Bulgaria – va produce pentru Tesla, Volkswagen, Volvo și Stellantis. Premierul Radev: „Fabrica, parte a schimbării ample a modelului economic”

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De Iulian Soare

9 septembrie, 2026

Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a inaugurat oficial noua fabrică chineză de componente auto de lângă Plovdiv, a doua investiţie chineză de acest tip din zona industrială Trakia, informează Novinite.

Investiţia în această facilitate a depăşit deja 32 milioane de euro, iar ZS Europe estimează crearea unui număr de 100 de locuri de muncă până la finalul anului.Fabrica este amplasată în zona industrială Marița, în satul Radinovo, și produce componente din aluminiu pentru caroserii, șasiuri și vehicule electrice. Produsele sunt destinate unor mari constructori auto, printre care Tesla, Volkswagen, Volvo și Stellantis.

Premierul Radev: Fabrica, parte a schimbării modelului economic

În timpul ceremoniei de inaugurare, Radev a descris proiectul ca fiind o dovadă a creşterii încrederii în Bulgaria în rândul investitorilor străini şi ca parte a unei schimbări mai ample a modelului economic al ţării.

„Această fabrică de ultimă generaţie, construită într-un timp record, arată că investiţiile chineze sunt importante în Bulgaria şi pot găsi o piaţă pentru produsele lor de aici pretutindeni în Europa”, a declarat premierul.

Radev a spus că Executivul doreşte ca economia bulgară să se îndepărteze treptat de un model axat pe consum, redistribuire şi forţă de muncă ieftină. În schimb, ţara ar trebui să atragă mai multe investiţii şi să dezvolte baze de producţie cu valoare adăugată ridicată.

În timpul vizitei în zona industrială Trakia, premierul a participat la lansarea construcţiei unul alt proiect industrial, unde vor fi produse consumabile medicale. Valoarea investiţiei este estimată la 7 milioane de euro.

De asemenea, Radev a inspectat lucrările de construcţie la un proiect major de infrastructură rutieră din regiunea Plovdiv. 

(Citește și: Piața auto a scăzut din nou puternic în august și rămâne cu 10% sub primele 8 luni din 2025 – Chinezii de la BYD urcă încet dar sigur în top – Situația pe mărci)

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