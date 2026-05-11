EY: Piața imobiliară din România, evaluată la 1,16 trilioane € în 2025, în creștere cu 2,2%

În 2025, piața imobiliară din România a fost estimată la aproximativ 1,16 trilioane de euro, înregistrând o creștere anuală de 2,2%, determinată în principal de evoluția prețurilor rezidențiale, potrivit unei analize EY.

Proprietățile rezidențiale au reprezentat aproximativ 75% din valoarea totală a pieței, în timp ce segmentul imobiliar comercial (clădiri de birouri, spații de retail, depozite și proprietăți industriale) a acoperit restul de 25%. Deși creșterea rezidențială a rămas principalul motor pentru volum, activele comerciale au continuat să susțină activitatea investițională și valoarea tranzacțiilor.

La finalul anului 2025, România dispunea de aproximativ 8 milioane mp de spații industriale și 4,7 milioane mp de spații comerciale moderne (dintre care peste 70% erau concentrate în București). Circa 3,4 milioane mp de spații de birouri moderne se află în București. Un aspect notabil îl reprezintă lipsa livrărilor de noi spații de birouri în 2025 – o premieră pentru capitală – fapt care a consolidat stabilitatea chiriilor și a limitat presiunea descendentă asupra valorilor.

Chiriile de nivel „prime” pentru retail în București s-au stabilizat la de 80–85 EUR/mp/lună, reflectând cererea solidă a chiriașilor pentru centre comerciale dominante.

Chiriile industriale au scăzut ușor la 3,8–4,8 EUR/mp/lună, pe fondul creșterii ofertei și al unei atitudini mai prudente din partea ocupanților.

Sectorul imobiliar în centrul activității M&A din România

Sectorul HORECA și construcții (REH&C) s-a clasat din nou pe primul loc ca număr de tranzacții în România, conducând activitatea de fuziuni și achiziții pentru al treilea an consecutiv. În 2025, sectorul a înregistrat 56 de tranzacții, însă cu un nivel redus de transparență, având în vedere că aproximativ 70% dintre tranzacțiile M&A din România nu au avut valoarea comunicată public.

În consecință, valoarea agregată a tranzacțiilor raportate public pentru sectorul REH&C nu poate fi confirmată cu un grad ridicat de acuratețe, iar evoluțiile anuale ale valorii trebuie interpretate cu prudență.

Sursele de capital au rămas diversificate, Marea Britanie situându-se pe primul loc în clasamentul investitorilor străini, urmat de România și Cehia. Deși capitalul local a reprezentat 27% din investițiile totale, investitorii internaționali au continuat să domine tranzacțiile de dimensiuni mari, intensificând competiția pentru active și portofolii de înaltă calitate. Jucători importanți, precum M Core (sectorul de retail), CPI Property Group (sectorul logistic) sau Granit (sectorul de birouri), și-au menținut interesul pentru piața imobiliară din România, alături de investitori locali precum Pavăl Holding (sectorul de birouri).

Din perspectiva subsectoarelor, logistica, parcurile de retail și ospitalitatea s-au evidențiat drept cele mai atractive segmente. Investitorii au manifestat o preferință clară pentru platforme scalabile, active regionale dominante și proprietăți cu fluxuri de numerar stabile, corelate cu inflația. Activitatea din orașele secundare a câștigat tracțiune, susținută de diferențiale de randament favorabile și de o intensitate competitivă mai redusă comparativ cu Bucureștiul.

Perspective pentru 2026

Segmentul comercial este estimat să crească cu aproximativ 1,2% pe an în următorii 3–5 ani, un ritm mai moderat comparativ cu cel rezidențial, dar care reflectă maturizarea pieței și o disciplină investițională sporită.

Activele din sectorul industrial-logistic sunt așteptate să rămână în centrul interesului investitorilor, susținute de tendințele de nearshoring, extinderea capacităților de producție și investițiile în infrastructură finanțate din fonduri europene.

Sectorul de retail intră într-un nou ciclu de dezvoltare, cu aproximativ 700.000 mp de spații moderne de retail preconizați să fie livrați în următorii cinci ani, în principal în afara Bucureștiului. Aceste evoluții generează oportunități, dar cresc și riscurile de execuție, în special în ceea ce privește selecția locațiilor, mixul de chiriași și structura de finanțare.

***