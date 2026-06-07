cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

7 iunie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

EY: Industria auto germană pierde teren în faţa concurenţei globale

Rss
De Iulian Soare

7 iunie, 2026

Producătorii auto germani au început anul cu rezultate mai slabe decât rivalii internaţionali, pe fondul tarifelor comerciale, tensiunilor geopolitice şi transformărilor tehnologice accelerate din industrie. O analiză a EY arată că veniturile marilor constructori germani au scăzut cu 4% în primul trimestru, în timp ce producătorii japonezi şi americani au înregistrat creşteri, transmite Reuters, citată de News.ro.

Declinul veniturilor companiilor auto germane contrastează cu tendinţa globală a sectorului, care a înregistrat o creştere de 2%.

Analiza indică faptul că producătorii japonezi şi americani au avut cele mai bune performanţe în această perioadă, în timp ce constructorii germani au fost afectaţi de mai mulţi factori simultan.


”Întreaga industrie auto germană trece printr-o transformare structurală profundă”, a declarat Constantin Gall, specialist EY pentru sectorul auto.

Potrivit acestuia, companiile germane pierd teren pe pieţe esenţiale precum Statele Unite şi China, în timp ce sunt nevoite să suporte costuri ridicate generate de capacităţi de producţie excedentare şi de investiţiile masive necesare pentru dezvoltarea software-ului şi a noilor tehnologii.

Un alt obstacol îl reprezintă ritmul mai lent decât se anticipa al adoptării vehiculelor electrice, ceea ce complică planurile de tranziţie ale constructorilor europeni.

Situaţia este agravată de conflictul din Orientul Mijlociu şi de creşterea preţurilor energiei şi combustibililor. EY avertizează că inflaţia şi costurile mai mari de transport ar putea reduce cererea de automobile în Europa în lunile următoare.

Gall consideră că perspectivele pentru industrie rămân dificile şi estimează că declinul ar putea continua.


”2026 va fi încă un an de criză pentru industria auto”, a afirmat acesta.

Producătorii germani se confruntă totodată cu presiunea tot mai mare a concurenţei venite din China, unde companiile locale câştigă rapid cote de piaţă atât pe segmentul vehiculelor electrice, cât şi pe cel al tehnologiilor software integrate în automobile.

Cititi si: Criză de competitivitate: Industria auto germană va pierde 225.000 de locuri de muncă în următorii 8 ani

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , ,

citește și

Criză de competitivitate: Industria auto germană va pierde 225.000 de locuri de muncă în următorii 8 ani

Institutul Ifo: Climatul de afaceri din industria auto germană s-a deteriorat în martie

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți