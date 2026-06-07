EY: Industria auto germană pierde teren în faţa concurenţei globale

Producătorii auto germani au început anul cu rezultate mai slabe decât rivalii internaţionali, pe fondul tarifelor comerciale, tensiunilor geopolitice şi transformărilor tehnologice accelerate din industrie. O analiză a EY arată că veniturile marilor constructori germani au scăzut cu 4% în primul trimestru, în timp ce producătorii japonezi şi americani au înregistrat creşteri, transmite Reuters, citată de News.ro.

Declinul veniturilor companiilor auto germane contrastează cu tendinţa globală a sectorului, care a înregistrat o creştere de 2%.

Analiza indică faptul că producătorii japonezi şi americani au avut cele mai bune performanţe în această perioadă, în timp ce constructorii germani au fost afectaţi de mai mulţi factori simultan.

”Întreaga industrie auto germană trece printr-o transformare structurală profundă”, a declarat Constantin Gall, specialist EY pentru sectorul auto.

Potrivit acestuia, companiile germane pierd teren pe pieţe esenţiale precum Statele Unite şi China, în timp ce sunt nevoite să suporte costuri ridicate generate de capacităţi de producţie excedentare şi de investiţiile masive necesare pentru dezvoltarea software-ului şi a noilor tehnologii.

Un alt obstacol îl reprezintă ritmul mai lent decât se anticipa al adoptării vehiculelor electrice, ceea ce complică planurile de tranziţie ale constructorilor europeni.

Situaţia este agravată de conflictul din Orientul Mijlociu şi de creşterea preţurilor energiei şi combustibililor. EY avertizează că inflaţia şi costurile mai mari de transport ar putea reduce cererea de automobile în Europa în lunile următoare.

Gall consideră că perspectivele pentru industrie rămân dificile şi estimează că declinul ar putea continua.

”2026 va fi încă un an de criză pentru industria auto”, a afirmat acesta.

Producătorii germani se confruntă totodată cu presiunea tot mai mare a concurenţei venite din China, unde companiile locale câştigă rapid cote de piaţă atât pe segmentul vehiculelor electrice, cât şi pe cel al tehnologiilor software integrate în automobile.