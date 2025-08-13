Extremiștii de la AfD conduc în sondaje, după primele 100 de zile de mandat ale cancelarului Merz

Partidul extremist Alternative für Deutschland (AfD) conduce în sondajele de opinie, cu 26% din intențiile de vot, depășind cu două puncte procentuale CDU/CSU, alianța cancelarului Friedrich Merz, după 100 de zile de mandat.

SPD – aflat la guvernare cu CDU/CSU – a rămas la 13%, la fel ca și Verzii, care au câștigat un punct. Die Linke a pierdut un punct și se situează la 11%. FDP (3%), Alianța Sahra Wagenknecht (BSW, 4%) și alte partide (6%) au rămas la nivelul săptămânii precedente. Proporția neparticipanților la vot și a alegătorilor indeciși a crescut la 25%, semnificativ mai mult decât la alegerile federale din 2021 (17,9%), potrivit sondajului realizat de institutul Forsa, la comanda RTL, în perioada 5-11 august, cu marjă de eroare de +/- 2,5 puncte procentuale.

Popularitatea lui Friedrich Merz a scăzut la un nivel record: doar 29% dintre respondenți sunt mulțumiți de activitatea sa, în timp ce 67% sunt nemulțumiți. Performanța sa este apreciată în mod deosebit de critic în estul Germaniei (doar 20% aprobare), în timp ce în vest, procentul este de 31%.

Nemulțumirea este deosebit de pronunțată în rândul susținătorilor AfD (95%), Partidului de Stânga (89%) și Partidului Verde (77%). Chiar și în rândul susținătorilor SPD, criticile predomină, cu 60%.

Ucraina și combaterea imigrației, prioritățile lui Merz

În cele 100 de zile de la preluarea funcției, Friedrich Merz s-a ocupat, în principal, de politica externă și a părut în largul său la summiturile UE și NATO la care a participat, potrivit Deutsche Welle.

La scurt timp după ce a fost ales, a efectuat o vizită importantă la Kiev, împreună cu președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, pentru a-i asigura președintelui ucrainean Volodimir Zelenski solidaritatea europeană. La începutul lunii iunie, Merz l-a vizitat pe președintele american Donald Trump la Casa Albă și, spre deosebire de alți oficiali, a fost tratat cu amabilitate.

În domeniul afacerilor interne, problema combaterii imigrației ilegale a fost esențială. Noul ministru de interne, Alexander Dobrindt (CSU), a luat rapid măsuri pentru a înăspri controalele la frontierele Germaniei. Acestea au inclus și respingerea solicitanților de azil, ceea ce, potrivit criticilor, încalcă legislația UE.

Probleme în coaliție

Ultima ședința a Bundestagului înainte de vacanța de vară s-a încheiat cu o surpriză. Pe ordinea de zi se afla confirmarea a trei noi judecători la Curtea Constituțională Federală. În trecut, partenerii din coaliție au reușit întotdeauna să ocupe astfel de funcții importante în mod amiabil și fără probleme.

Dar nu și de data aceasta: zeci de parlamentari conservatori au refuzat să voteze candidata propusă de SPD, Frauke Brosius-Gersdorf, care fusese aprobată pentru nominalizare de o comisie bipartizană. Numirea ei a fost contestată, în special pe canalele de social media de dreapta, care i-au denaturat opiniile liberale privind avortul. În ziua votului, candidatei i-au fost aduse acuzații dubioase de plagiat, iar votul a fost anulat.

***