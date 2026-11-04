Extinderea UE: Republica Moldova şi Ucraina, vizate pentru încheierea negocierilor de aderare până în 2028 – Muntenegru și Albania, cele mai avansate candidate

Potrivit Comisiei Europene, Republica Moldova şi Ucraina au îndeplinit condiţiile necesare pentru deschiderea tuturor grupurilor de capitole de negociere rămase, iar obiectivul Chişinăului este încheierea negocierilor până la începutul anului 2028, în timp ce Kievul urmăreşte acelaşi obiectiv până la sfârşitul anului 2028.

„Progresele semnificative înregistrate de unele ţări candidate în ultimul an ne permit să transformăm promisiunea extinderii în realitate. Propunem acum un set de foi de parcurs orientative pentru ţările candidate cele mai avansate în negocieri – Muntenegru, Albania, Ucraina şi Republica Moldova. Acestea oferă o direcţie clară pentru anul următor şi un reper ferm pentru viitoarele negocieri. Pas cu pas, construim o Uniune mai cuprinzătoare şi mai puternică”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Republica Moldova şi Ucraina, în avans în negocierile de aderare

În cazul Republicii Moldova, Comisia Europeană constată progrese constante, ţara deschizând patru grupuri de capitole în ultimul an. Potrivit evaluării Bruxellesului, Chişinăul a îndeplinit condiţiile pentru deschiderea tuturor grupurilor rămase.

Republica Moldova şi-a intensificat alinierea legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar în toate domeniile de negociere şi a înregistrat progrese suplimentare în reformele privind statul de drept. De asemenea, Comisia remarcă progrese foarte importante în îndeplinirea criteriilor intermediare din grupul de capitole referitor la aspectele fundamentale.

„Este important ca Republica Moldova să continue să menţină ritmul actual al reformelor”, apreciază Comisia, care consideră că obiectivul încheierii negocierilor până la începutul anului 2028 este ambiţios, dar realizabil.

Ucraina a deschis, de asemenea, patru grupuri de capitole în ultimul an, în pofida dificultăţilor provocate de războiul de agresiune al Rusiei. Comisia consideră că Kievul a îndeplinit condiţiile pentru deschiderea tuturor grupurilor de capitole rămase.

Raportul evidenţiază progresele înregistrate în reformele sectoriale şi eficienţa cadrului instituţional de combatere a corupţiei. Instituţiile specializate în acest domeniu continuă să funcţioneze, în general, independent şi eficient.

Priorităţile pentru Ucraina vizează îndeplinirea criteriilor intermediare privind statul de drept, aplicarea foilor de parcurs referitoare la funcţionarea instituţiilor democratice şi reforma administraţiei publice, precum şi implementarea planului de acţiune privind minorităţile naţionale. Obiectivul autorităţilor ucrainene este încheierea negocierilor până la sfârşitul anului 2028.

Muntenegru a înregistrat progrese remarcabile, având 21 de capitole închise provizoriu până în prezent. Comisia estimează că, sub rezerva acordului statelor membre, ţara ar putea închide provizoriu toate capitolele rămase până la sfârşitul anului.

Activitatea privind Tratatul de aderare este deja în desfăşurare, iar Consiliul a adoptat concluzii referitoare la pachetul financiar pentru aderarea Muntenegrului. Bruxellesul consideră că ţara se apropie de etapa finală a procesului de aderare, însă menţinerea reformelor şi a consensului politic rămâne esenţială.

Albania a deschis ultimul grup de capitole rămas şi a îndeplinit criteriile intermediare privind capitolele referitoare la statul de drept, ceea ce permite închiderea provizorie a patru capitole. Obiectivul Tiranei este încheierea negocierilor până în 2027.

Comisia avertizează că atingerea acestui obiectiv presupune menţinerea ritmului reformelor, implementarea rapidă a angajamentelor legate de UE şi continuarea dialogului politic incluziv. Raportul menţionează, totodată, cea mai amplă mobilizare civică din Albania de la tranziţia democratică a ţării.

Serbia, Macedonia de Nord şi Bosnia şi Herţegovina, cu progrese limitate

În ceea ce priveşte Serbia, Comisia constată că nu au fost înregistrate progrese substanţiale în negocierile de aderare. Raportul semnalează polarizarea tot mai accentuată a societăţii, tendinţe negative în domeniile fundamentale ale procesului de aderare şi un nivel scăzut de aliniere la Politica externă şi de securitate comună a UE.

Serbia trebuie să îşi respecte toate obligaţiile asumate în cadrul Dialogului facilitat de Uniunea Europeană şi să acorde prioritate reformelor democratice, independenţei sistemului judiciar şi drepturilor fundamentale. Noul guvern va trebui să inverseze tendinţele negative, să restabilească dialogul democratic şi să demonstreze un angajament clar faţă de valorile europene.

Macedonia de Nord a continuat pregătirile pentru deschiderea negocierilor pe grupul de capitole privind aspectele fundamentale, dar nu a adoptat încă modificările constituţionale la care s-a angajat. Comisia apreciază progresele înregistrate în implementarea Agendei de reformă, ţara fiind unul dintre cei mai performanţi participanţi la Mecanismul pentru reformă şi creştere. Adoptarea modificărilor constituţionale şi consolidarea statului de drept rămân însă esenţiale.

Bosnia şi Herţegovina continuă să declare integrarea europeană drept obiectiv strategic, însă Comisia observă o îndepărtare tot mai accentuată de parcursul european. Retorica dezbinătoare şi discursurile anti-UE s-au intensificat înaintea alegerilor generale. După scrutin, autorităţile trebuie să constituie rapid instituţiile executive şi legislative şi să reia implementarea reformelor necesare pentru aderare.

Kosovo, Turcia şi Georgia: preocupări privind statul de drept şi democraţia

În cazul Kosovo, procesul reformelor legate de UE a stagnat pe fondul unei crize instituţionale prelungite, depăşită ulterior printr-un acord politic privind alegerea preşedintelui.

Comisia remarcă progrese în combaterea criminalităţii grave şi organizate şi alinierea deplină la politica externă şi de securitate a UE, dar semnalează evoluţii îngrijorătoare privind funcţionarea sistemului judiciar şi respectarea drepturilor fundamentale.

După transferul guvernării locale în nordul Kosovo, Comisia a ridicat măsurile restrictive împotriva teritoriului, a reluat dialogul în cadrul Procesului de stabilizare şi de asociere şi a reluat acordarea asistenţei financiare. Kosovo trebuie să accelereze reformele şi să îşi îndeplinească obligaţiile asumate în dialogul facilitat de UE. Comisia este pregătită să elaboreze un Aviz privind cererea de aderare a Kosovo, dacă va primi o solicitare în acest sens din partea Consiliului.

Turcia rămâne ţară candidată şi partener important al Uniunii Europene, însă raportul evidenţiază intensificarea acţiunilor judiciare împotriva aleşilor, reprezentanţilor opoziţiei şi societăţii civile. Comisia constată o distanţă tot mai mare între obiectivul declarat al Ankarei de aderare la UE şi regresul înregistrat în privinţa criteriilor politice fundamentale. Negocierile de aderare rămân blocate din 2018, iar cauzele acestui blocaj nu au fost soluţionate.

În Georgia, procesul de aderare este considerat blocat de facto. Comisia menţine evaluarea potrivit căreia ţara este candidată doar cu numele, întrucât autorităţile nu au îndeplinit cele nouă etape stabilite pentru obţinerea statutului de candidat. Bruxellesul acuză partidul de guvernământ că subminează principiile democratice, statul de drept, drepturile fundamentale şi spaţiul civic. UE îşi menţine însă sprijinul pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Georgiei, precum şi pentru aspiraţiile europene ale populaţiei.

Integrare treptată înainte de aderare în sectoare strategice precum energia, transporturile, domeniul digital şi apărarea

Pe lângă foile de parcurs pentru cele patru state candidate cele mai avansate, Comisia Europeană propune un cadru comun pentru integrarea treptată a ţărilor candidate în sectoare strategice precum energia, transporturile, domeniul digital şi apărarea.

Măsura urmăreşte să permită statelor candidate să participe mai devreme la politicile, programele şi agenţiile europene, inclusiv la grupuri de experţi şi comitete, înainte de aderarea propriu-zisă.

În următoarele şase luni, Comisia va iniţia dialoguri cu partenerii implicaţi în procesul de extindere pentru a evalua măsurile existente, finanţarea acestora şi oportunităţile de integrare adaptate fiecărei ţări.

Printre instrumentele de sprijin se numără Planul de creştere de 6 miliarde de euro pentru Balcanii de Vest, Planul de creştere de 1,9 miliarde de euro pentru Republica Moldova şi Facilitatea pentru Ucraina, în valoare de 50 de miliarde de euro. Aceste instrumente contribuie la integrarea în piaţa unică şi la consolidarea legăturilor cu UE, inclusiv prin participarea la SEPA şi aplicarea iniţiativei „Roam Like at Home”.

Comisia consideră că integrarea treptată poate stimula creşterea economică, competitivitatea şi securitatea, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor stabilite şi menţinerii procesului de aderare ca principal cadru de reformă.

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