luni

8 septembrie, 2025

Stiri

Expoziția de arte vizuale „Catalizator” – la Teatrul Caragiale

De Vladimir Ionescu

8 septembrie, 2025

Foaierul Media al Teatrului Național I.L. Caragiale București va găzdui, între 7 septembrie și 12 octombrie, o expoziție a noii generații de artiști vizuali.

Expoziția Catalizator, organizată de Asociația Cred în România și susținută de EVO Properties, realizată în colaborare cu TNB, reunește cei mai talentați 50 de artiști sub 35 de ani, atent selectați din sute de înscrieri din România și Republica Moldova. 

Juriul este format din experți recunoscuți și consacrați în domeniu: Livia Florea, Petru Lucaci, Suzana Vasilescu și Mihai Zgondoiu.


Expoziția face parte din competiția națională Catalizator, un proiect aflat la a doua ediție, care sprijină tinerele talente prin cele mai consistente premii dedicate tinerilor artiști, în valoare totală de 12.500 de euro. Publicul are acum șansa să se implice activ.

Până pe 3 octombrie, voturile online vor decide câștigătorul Premiului de Popularitate, transformând vizitatorii în susținători direcți ai tinerilor creatori. Votul se poate face pe: www.credinromania.ro/arta.

Pe parcursul unei luni, iubitorii de cultură, studenții, artiștii și toți cei curioși de formele de expresie artistică sunt invitați să exploreze lucrări diverse, de la pictură și fotografie la arte digitale, care surprind viziunile unei generații în plină afirmare.

Intrarea este liberă, iar detaliile despre program și vot sunt disponibile pe www.credinromania.ro/arta.

Asociația „Cred în România” este o mișcare non-profit, non-politică, civică și culturală, care își propune să transmită un mesaj echilibrat de optimism și de încredere în cei din jur. Susține proiectele tinerilor ambițioși, promovează ideile care schimbă comunități, evidențiază veștile pozitive și prezintă poveștile românilor demni. Astfel, contribuie la întărirea sentimentelor de respect și de apartenență la comunitate, precum și de încredere în sine a fiecărui român.

(Citește și: Festivalul Internațional George Enescu ajunge în peste 20 de orașe din România și în Republica Moldova)


****

Urmărește-ne pe Google News
