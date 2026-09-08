Exporturile românești de servicii IT&C către SUA au urcat cu 25% în 2025, la 2,4 mld. $

Exporturile românești de servicii către Statele Unite au depășit pentru prima dată pragul de 4 miliarde de dolari în 2025, iar serviciile IT&C au reprezentat aproximativ 60% din total, ajungând la 2,4 miliarde de dolari, în creștere cu 25% față de anul anterior, potrivit unei analize publicate marți de Camera de Comerț Americană în România (AmCham România).

Avansul comerțului cu servicii a contribuit decisiv la creșterea schimburilor economice dintre România și SUA, într-un an în care investițiile americane au avut o evoluție mai temperată, pe fondul prudenței investitorilor și al incertitudinilor din mediul economic și politic.

Serviciile au reprezentat cea mai dinamică componentă a relației comerciale bilaterale

În total, exporturile românești de bunuri și servicii către piața americană au ajuns la 6,4 miliarde de dolari în 2025, ceea ce plasează SUA pe locul al 15-lea între piețele de destinație ale exporturilor României. Importurile din SUA s-au situat la aproximativ 3 miliarde de dolari, Statele Unite ocupând locul al 18-lea în clasamentul țărilor din care România importă.

Serviciile au reprezentat cea mai dinamică componentă a relației comerciale bilaterale. Exporturile de servicii către SUA au crescut cu 19% față de 2024 și au reprezentat 8% din exporturile totale de servicii ale României.

Importurile de servicii din SUA au înregistrat, la rândul lor, o creștere semnificativă, de 65%, și au reprezentat aproximativ 4% din totalul importurilor românești de servicii. Acestea au fost concentrate în domenii precum serviciile pentru afaceri, IT&C și proprietatea intelectuală.

Exporturile de bunuri au depășit 2,3 mld. $

În ceea ce privește comerțul cu bunuri, exporturile românești către SUA au depășit 2,3 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu 5% față de anul precedent și aproape duble comparativ cu nivelul de acum un deceniu.

Aproximativ jumătate dintre categoriile de produse exportate au fost echipamente industriale și de transport, urmate de bunuri manufacturate.

SUA, cel mai mare investitor non-UE în România

SUA rămâne cel mai mare investitor din România din afara Uniunii Europene și ocupă locul al patrulea în clasamentul investitorilor străini, după țara de origine a investitorului final.

Stocul investițiilor străine directe americane depășește 9 miliarde de dolari și reprezintă aproximativ 7% din stocul total de investiții străine directe din România.

Investițiile americane sunt concentrate în sectoare strategice, inclusiv tehnologie, servicii pentru afaceri și producție avansată, iar cooperarea bilaterală este completată de parteneriate din domeniile energiei și apărării. Statisticile analizate de AmCham nu includ însă achizițiile din domeniul apărării, considerate o componentă importantă a cooperării dintre cele două țări.

Investitorii cer predictibilitate și reforme: România nu mai poate concura exclusiv prin costuri reduse sau prin poziția geografică

„Relația economică dintre România și Statele Unite se află astăzi pe o traiectorie solidă, însă potențialul deplin al acestui parteneriat poate fi valorificat doar într-un mediu stabil și predictibil”, a declarat președintele AmCham România, Vlad Boeriu (foto).

Potrivit acestuia, România nu mai poate concura exclusiv prin costuri reduse sau prin poziția geografică, investitorii fiind tot mai interesați de predictibilitatea mediului de afaceri, implementarea reformelor structurale, dezvoltarea infrastructurii și disponibilitatea competențelor necesare economiei viitorului.

Potrivit celui mai recent sondaj „AmCham Business Barometer”, investitorii își mențin încrederea în potențialul economic al României, dar sunt mai prudenți în privința planurilor de investiții.

Companiile membre indică drept priorități predictibilitatea politicilor publice, stabilitatea macroeconomică, reducerea birocrației și digitalizarea serviciilor publice, un cadru fiscal competitiv, o politică economică coerentă, investițiile în infrastructură și consolidarea statului de drept.

Tehnologia, securitatea cibernetică și IA, sectoare cu potențial

AmCham România arată că avantajele competitive ale țării, inclusiv infrastructura digitală și capacitățile din domeniul securității cibernetice, pot susține atragerea unor investiții americane cu valoare adăugată ridicată, în sectoare precum tehnologia, inteligența artificială, securitatea cibernetică, energia, mineralele critice și apărarea.

Organizația consideră că măsurile privind predictibilitatea și competitivitatea economică, corelate cu avantajele României în domeniul infrastructurii digitale și al securității cibernetice, cu reziliența lanțurilor de aprovizionare și cu raportul dintre costul forței de muncă și productivitate, pot contribui la menținerea investitorilor existenți și la atragerea unor noi proiecte cu valoare adăugată mare.

Apartenența României la Uniunea Europeană și NATO, precum și perspectiva aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), sunt menționate drept ancore suplimentare de încredere pentru investitorii americani.

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