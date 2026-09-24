Autoritățile speră că exporturile românești de ovine vor fi reluate până la sfârșitul anului. Controalele depistează, însă, în continuare, oi nedeclarate și transportate ilegal

Exporturile de ovine ale României ar putea fi reluate până la sfârșitul anului, în condițiile în care campania națională de vaccinare va debuta în jurul datei de 1 octombrie, a declarat președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu (foto). Pe de altă parte, însă, continuă identificarea de oi neînrgistrate și transportate ilegal, ceea ce frânează demersurile de reluare a acestor exporturi.

„Eu am dat un termen de 1 octombrie, data la care începem să vaccinăm, dar dacă vaccinurile vin pe 27, pe 28 vom începe vaccinarea. (…) Cu cât ne mișcăm mai rapid cu toții la nivel național, cu cât informațiile care sunt transmise către opinia publică sunt cele corecte, credeți-mă că vom reuși să facem pași importanți pentru deblocarea acestor exporturi. În momentul în care vom finaliza vaccinarea la nivel național, vom fi auditați de către reprezentanții Comisiei Europene și sunt convins că se vor debloca exporturile. (…) Consider că până la sfârșitul anului vom putea debloca aceste exporturi”, a declarat Bociu, într-o conferință de presă, citat de Agerpres.

Vaccinarea se va desfășura la nivel național împotriva variolei, iar în județele Constanța și Tulcea și împotriva pestei micilor rumegătoare, și ar putea fi încheiată în 30 – 45 de zile.

România are în prezent disponibile aproximativ 1,3 milioane de doze de vaccin gratuit din partea Comisiei Europene, iar necesarul total este estimat la circa 11 milioane de doze, majoritatea fiind pentru vaccinarea împotriva variolei.

„Toată această campanie de vaccinare va fi gratuită din partea statului român. Fermierii nu vor suporta niciun cost pentru această vaccinare. În momentul de față avem un 1,3 milioane de doze de vaccin gratuit. Nu vă ascund faptul că am discutat cu experții de la DG Sante și am rugat să ne dea cât mai mult vaccin gratuit. Poate avem o surpriză să ne trezim cu mai mult vaccin de cât ne-am dori. Colegul meu a discutat astăzi cu reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății și a adresat această solicitare, dacă ne pot pune la dispoziție un vaccin gratuit”, a explicat președintele ANSVSA.

Vaccinurile nu sunt produse în România, țara nu are dozele necesare, autoritățile încearcă cumpărarea prin negocieri la nivel de guverne, pentru a păstra prețul sub un leu

O doză de vaccin în momentul de față este sub un leu, conform calculelor ANSVSA.

Autoritatea caută cele mai bune variante pentru achiziționarea rapidă a dozelor necesare de vaccin, direct de la guvernele unor țări în care acesta este produs, la cel mai mic preț posibil, și a atras atenția că nu va lăsa „intermediarii să-și facă de cap”.

„În momentul de față împreună cu domnul ministru căutăm cele mai bune variante, cele mai rapide variante, tocmai de aceea mergem pe varianta de la Guvern la Guvern, pentru a le aduce în România cât mai curând. Să nu creadă cineva că deja se va face un business din asta. Credeți-ne că vom obține cele mai mici prețuri existente la nivel mondial pentru acest vaccin și nu vom lăsa intermediarii să-și facă de cap, deși alții își fac calcule. Nu. Vaccinul va ajunge în România la cel mai mic preț posibil din lume”, a mai spus Alexandru Bociu.

Guvernul mai speră și decontarea de către Comisiei a 30% din costurile vaccinării

Se mai discută cu executivul UE unei susțineri de aproximativ 30% din costurile vaccinării, a anunțat Alexandru Bociu: „Comisia Europeană, din discuțiile purtate, ne vor susține cu un grant de 30%. Este o altă veste bună pe care o dau în premieră. Sunt discuții să avem un grant de 30% din toate aceste costuri”.

Nici medicii veterinari nu sunt suficienți pentru această campanie de vaccinare accelerată, dar ANSVSA va apela la medicii concesionari, iar dacă va fi nevoie va disloca din sistem, pentru că este o „stare de urgență pentru noi”.

„100% avem medici concesionari și dacă nu sunt suficienți, pentru că este o stare de urgență pentru noi, în toată România, dacă va fi nevoie, voi disloca medicii veterinari din direcțiile sanitare veterinare, din laboratoare, de la ANSVSA, cu mine în frunte, vom merge și vom efectua aceste manopere de vaccinare. Suntem medici veterinari și unii dintre nori au crescut în coteț”, a mai spus președintele ANSVSA.

Exporturile de ovine, vitale pentru acest sector

Reluarea exporturilor este esențială pentru supraviețuirea sectorul ovin, în condițiile în care România și-a extins în ultimii ani piețele externe.

„În ultimii 4 ani de zile am deschis piețe noi, Algeria, care a cumpărat din România anul acesta 630.000 de capete și peste 150.000 de carcase. Marocul, care a cumpărat în ultimii ani din România sute de mii de capete de ovine vii și carcase, Tunisia, este o piață nouă. Toate sunt deschise. În momentul de față nu am identificat nicio țară din Orientul Mijlociu, nicio țară terță care să nu accepte animale vaccinate”, a transmis șeful ANSVSA.

Transport ilegal cu 200 de oi și miei depistat de ANSVSA

Un camion care transporta clandestin aproximativ 200 de ovine a fost oprit de polițiști în Alba Iulia. Inspectorii DSVSA Alba au constatat că animalele erau transportate fără documentele sanitare veterinare obligatorii, anunță Alba24.

50 dintre animale nu aveau crotalii, motiv pentru care întregul efectiv de animale va fi trimis înapoi la exploatația de origine din Zlatna și va fi izolat.

Reprezentanții ANSVA au calificat transportul drept ”iresponsabilitate criminală în plină alertă epidemiologică”.

”Transportul ilegal de animale, fără documente justificative, reprezintă un atac direct la adresa întregului sector zootehnic românesc și pune în pericol siguranța veterinară a țării, mai ales în contextul eforturilor pe care le depunem în prezent, atât la nivel național, cât și european. Un singur transport clandestin poate genera riscuri epidemiologice majore, capabile să declanșeze focare devastatoare de Pesta Micilor Rumegătoare sau variolă ovină și caprină. Nu vom tolera nicio abatere de la lege, motiv pentru care controalele în trafic vor continua cu o intensitate maximă în perioada următoare”, a comentat Alexandru Nicolae Bociu.

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