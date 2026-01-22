Exporturile Japoniei au crescut în ciuda tarifelor americane și a tensiunilor cu China

Exporturile Japoniei au crescut în decembrie cu 5,1% față de aceeași lună din anul precedent, determinate de livrările masive de semiconductori, în ciuda tarifelor SUA și a tensiunilor crescânde cu China. Se așteaptă ca Banca Japoniei să își mențină rata de politică monetară la 0,75% la ședința de mâine, în timp ce evaluează efectele majorărilor anterioare ale ratelor dobânzii, scriu economiștii ING Bank.

Exporturile de semiconductori au stimulat exporturile totale, în timp ce tarifele americane au afectat livrările de autovehicule.

Deși exporturile Japoniei din decembrie nu au atins așteptările pieței de 6,1%, economia niponă continuă să demonstreze rezistență în ciuda tarifelor americane și a tensiunilor sporite cu China. În special, exporturile de mașini electrice, inclusiv semiconductori, au crescut semnificativ cu 11,3%. Exporturile de automobile – cea mai mare pondere din exporturile totale – au scăzut cu 5,4%. După destinație, exporturile către Asia (+10,2%) și UE (+2,6%) au crescut solid, în timp ce exporturile către SUA au scăzut cu 11,1%. Principalul motor al exporturilor pare a fi comerțul intraregional, în special în cadrul lanțului de aprovizionare cu semiconductori. Exporturile către Taiwan (în creștere cu 20,7%), Malaezia (în creștere cu 16,7%) și Vietnam (în creștere cu 13,7%) au fost deosebit de puternice.

Restricțiile comerciale impuse de China pare să fi stimulat volumul vânzărilor anticipate; impactul negativ urmând a fi observat mai târziu.

De asemenea, merită menționat faptul că tensiunile continue dintre Japonia și China au afectat comerțul bilateral. În decembrie, s-a înregistrat o creștere semnificativă a comerțului cu mașini electrice – atât exporturi, cât și importuri – probabil pentru că întreprinderile au accelerat livrările înainte de orice potențială escaladare a tarifelor comerciale. Exporturile către China au crescut cu 5,6%. Cele mai notabile creșteri au fost la produsele chimice (+6,0%) și la mașinile electrice (+9,2%). În ceea ce privește importurile, s-a observat o creștere de 14,7%.

***