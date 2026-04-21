21 aprilie, 2026

Exporturile de petrol ale SUA ating noi recorduri istorice – Țările asiatice și-au triplat importurile

De Razvan Diaconu

21 aprilie, 2026

Exporturile de petrol ale Statelor Unite vor atinge în această lună nivelul record istoric de 5,44 milioane barili pe zi (bpz), conform datelor comunicate de Kpler, citate de Reuters. În luna mai, exporturile de petrol ale SUA vor continua să crească, ajungând la 5,48 milioane de barili zilnic.

Majoritatea petrolierelor încărcate cu petrol american se îndreaptă spre Asia, conform Reuters, unde se resimte cel mai puternic impactul blocajului din Strâmtoarea Ormuz. Conform datelor Kpler, exportatorii americani expediază în luna aprilie 2,27 milioane de barili zilnic către Asia, urmând să crească la 3,29 milioane de barili zilnic.

Înainte de declanșarea războiului SUA și Israelul împotriva Iranului, importurile din Asia se cifrau la 1,11 milioane bpz în ianuarie și 1,21 milioane bpz.


Însă, per total, criza din Orientul Mijlociu a dus la o scădere drastică a livrărilor de petrol către țările asiatice. Livrările de țiței pentru țările asiatice estimate la 14,8 milioane bpz pentru aprilie este mult mai puțin decât valoarea medie din martie de 18,63 milioane bpz. Valoarea înregistrată în martie a reprezentat o reducere semnificativă față de media din februarie de 24,87 milioane bpz, ceea ce înseamnă că media din aprilie va fi cu aproximativ 10 milioane bpz mai mică decât în ​​ultima lună de dinainte de război.

Reuters subliniază că un decalaj atât de profund nu poate fi înlocuit în întregime de surse alternative de aprovizionare din Statele Unite – sau din orice altă surse – și nici acoperit cu volumele din rezerve. Acest lucru sugerează că importatorii asiatici de energie vor avea parte de o perioadă lungă de dificultăți.

Situația nu este cu mult diferită în cazul produselor rafinate. Asia importa produse petroliere rafinate cu un ritm de 1,5 milioane de barili zilnic de la producătorii din Golf înainte de război. Exporturile de produse rafinate din SUA către continent sunt estimate în această lună la 386.000 de barili zilnic, potrivit Kpler.

